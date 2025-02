15 năm trước tôi nhận 'cú tát' lương ra trường 2,2 triệu đồng

Sau rất nhiều nỗ lực tìm việc, cuối cùng tôi xin được một công việc chuyên môn với mức lương vỏn vẹn 2,2 triệu đồng một tháng.

Mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường hay những "fresher" (người mới gia nhập thị trường lao động) luôn là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều bạn trẻ ngày nay than thở "mức lương không đủ sống" hay bức xúc vì bị gắn mác "người mới, kinh nghiệm non" trong khi vẫn phải đảm nhiệm công việc cường độ cao nhưng lương không tương xứng. Thậm chí, có người khẳng định mức lương 8 triệu đồng một tháng "không bằng lương giúp việc, chạy xe ôm công nghệ", gọi công việc này là "chân sai vặt".

Tôi xin kể về câu chuyện của chính mình trước kia để làm ví dụ cho các bạn trẻ hôm nay. Cách đây khoảng 15 năm, tôi tốt nghiệp đại học. Khi ấy, các bạn trong lớp của tôi hầu như đều nhờ vả các mối quan hệ thân quen để được xin được việc làm, mức lương 4-5 triệu đồng một tháng (con số khá cao ở thời điểm bấy giờ).

Chỉ có tôi vì không quen biết, không thể nhờ vả ai, nên đành phải tự lực cánh sinh. Sau rất nhiều nỗ lực phỏng vấn tìm việc, cuối cùng tôi cũng xin được một công việc chuyên môn với mức lương vỏn vẹn chỉ 2,2 triệu đồng một tháng ở TP HCM. Trong khi, tiền trọ một tháng của tôi đã đâu đó 900.000 đồng (gần nửa tháng lương).

Cũng phải nói thêm rằng thời điểm đó rất khó xin việc nếu không có quen biết, nên tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng "có việc là tự thấy may mắn lắm rồi, không dám đòi hỏi gì nhiều". Cứ vậy, mỗi sáng tôi ăn gói xôi 5.000 đồng trước khi đi làm, buổi trưa tôi ăn cơm công ty, tối về tự nấu nướng ở nhà. Có hôm tôi được bạn gái (cũng là vợ tôi hiện tại) mang đồ qua nấu cho ăn.

Cuộc sống thời ấy khó khăn trăm bề, nhưng tôi cứ tự động viên mình cố gắng từng ngày để bám trụ ở Sài Gòn. Sau hai năm, hai đứa chúng tôi cũng gom góp được số tiền tiết kiện khoảng chục triệu đồng. Tôi dùng chính khoản tiền đó để khởi nghiệp lĩnh vực thời trang. Mới đầu, tình hình kinh doanh khá khó khăn, nhưng nhờ kiên trì và nỗ lực, tôi cũng dần dần ổn định.

Sau một thời gian, cho đến cuối năm 2017, tôi đã mở được một trường mầm non tư thục. Vợ tôi lúc đó là giáo viên mầm non nên tôi mới có ý tưởng làm ngành này. Thời gian đầu, hoạt động và doanh thu cũng khá ổn. Nhưng rồi dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, tôi phải đóng cửa trường và chính thức "banh xác". Tôi ẵm một khoản nợ lớn lên tới chín con số, cùng là lần đầu tiên biết cảm giác của một con nợ.

Sau dịch, tôi quyết định quay lại với mảng thời trang, còn vợ tôi xin đi làm lại tại một trường mầm non để kiếm tiền mưu sinh. Vẫn may mắn, sau một thời gian cố gắng, đến giữa năm 2023, chúng tôi cùng nhau trả được hết nợ, lại có cơ hội ấp ủ những dự định mới. Giờ đây, tôi đang chuẩn bị mở lại trường mầm non thêm lần nữa. Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ với vợ chồng tôi.

Chốt lại, suốt 15 năm qua, tôi chỉ nhận ra một điều rằng trên đoạn đường đầy khó khăn đó, mình vẫn may mắn vì có vợ luôn đứng sau cổ vũ. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng dù khó khăn đến đâu thì mình cũng không thể chịu thua dễ dàng vậy được. Thế nên, với các bạn trẻ bây giờ, mong rằng mọi người sẽ thật bình tĩnh, đừng vội nản chí dù lương mới ra trường còn thấp. Sự kiên trì cùng nỗ lực không ngừng nghỉ chắc chắn sẽ cho các bạn một tương lai tươi sáng hơn.

