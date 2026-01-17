120 phút nghẹt thở đưa Việt Nam vào bán kết U23 châu Á

Trong thế trận chặt chẽ, lượt của Việt Nam bất ngờ rung lên ở phút thứ 6 khi Saeed Almenhali khống chế một chạm rồi dứt điểm căng tung lưới Trung Kiên. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy bàn vì lỗi chạm tay của cầu thủ số 10.UAE tiếp tục gây sức ép, tạo nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó một lần sút bóng đập xà ngang Việt Nam.
Nhưng thế dẫn bàn của Việt Nam chỉ kéo dài trong ba phút. Tiền đạo gốc Pháp nhập tịch Junior Ndiaye gỡ hòa cho UAE bằng cú đánh đầu cận thành tung lưới Trung Kiên.
Sang hiệp hai, Đình Bắc lại là hung thần của đối phương. Phút 63, từ cánh phải Minh Phúc ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tạt vào trong vòng cấm để Đình Bắc đánh đầu ngược lái bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Khaled Tawhid nâng tỷ số 2-1.
Giống lần bị dẫn ở hiệp một, các cầu thủ UAE nhanh chóng tràn lên ép sân, rồi gỡ hòa 2-2 chỉ sau hai phút. Từ quả tạt bên cánh trái, đội trưởngMansoor Al Menhali đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Trung Kiên.
Các học trò của HLV Kim càng thi đấu càng thanh thoát và tạo nhiều cơ hội, nhưng không thể kết liễu đối thủ trong 90 phút. Từ gần cuối hiệp hai, nhà cầm quân Hàn Quốc liên tục di chuyển quan sát, lên các tính toán cho hai hiệp phụ.
Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi hay hơn đối phương ở hiệp phụ, với các pha bóng đập nhả nhịp nhàng. Và nỗ lực của đội được đền đáp ở phút 101.
Trung vệ Nhật Minh đi bóng khéo léo qua hai cầu thủ UAE rồi dứt điểm. Bóng đập người hậu vệ UAE, mở ra cơ hội dứt điểm tiếp theo cho Thanh Nhàn, rồi Minh Phúc. Cú sút quyết đoán của Minh Phúc đưa bóng đi qua chân cầu thủ UAE, tung lưới đối thủ trong sự bất lực của thủ môn Tawhid.
Một nhóm CĐV Việt Nam phấn khích phất cờ, hò reo trên khán đài sân Prince Abdullah Al Faisal. Các cầu thủ Việt Nam có di chuyển đến khu vực này để chia vui với nhóm người hâm mộ.
Sau niềm vui chiến thắng UAE, các cầu thủ Việt Nam sẽ có ba ngày chuẩn bị cho trận bán kết gặp đội thắng trong cặp Uzbekistan - Trung Quốc.
Trận bán kết U23 châu Á 2026 của Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.
Diễn biến chính trận Việt Nam 3-2 UAE.
Đức Đồng