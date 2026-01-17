120 phút nghẹt thở đưa Việt Nam vào bán kết U23 châu Á

Trong thế trận chặt chẽ, lượt của Việt Nam bất ngờ rung lên ở phút thứ 6 khi Saeed Almenhali khống chế một chạm rồi dứt điểm căng tung lưới Trung Kiên. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy bàn vì lỗi chạm tay của cầu thủ số 10.

UAE tiếp tục gây sức ép, tạo nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó một lần sút bóng đập xà ngang Việt Nam.