HLV của Trung Quốc chỉ ra bí quyết thắng đậm Việt Nam

Arab SaudiHLV Antonio Puche cho rằng tự tin kiểm soát bóng và nỗ lực hàng ngày là chìa khóa giúp Trung Quốc hạ Việt Nam 3-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.

"Chúng tôi đã chơi một trận xuất sắc cả khi có và không có bóng. Kế hoạch là giữ bóng càng lâu càng tốt", HLV Antonio nói ở họp báo sau trận đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 20/1. "Các cầu thủ đã chơi bằng chuyên môn và tinh thần tuyệt vời. Một màn trình diễn ở đẳng cấp rất cao".

Trận này, Trung Quốc gây bất ngờ khi thay 6 vị trí đá chính so với tứ kết thắng Uzbekistan. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì cách chơi chặt chẽ, rồi dần dần lấn át Việt Nam. Khi được hỏi lý do đằng sau quyết định này, HLV Antonio cho biết: "Đơn giản là vì tôi có những cầu thủ rất giỏi".

HLV Antonio Puche Vicente của Trung Quốc tham dự họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Ảnh: AFC

Bên cạnh sự bất ngờ trong lối chơi của Trung Quốc, Việt Nam còn chịu tổn thất lớn khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đứt dây chằng đầu gối, phải rời sân từ phút 30. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự chắc chắn ở hàng thủ. Sau hiệp một không có bàn thắng, Trung Quốc mở tỷ số ở phút 47 nhờ cú đánh đầu cận thành của Peng Xiao. Năm phút sau, Xiang Yuwang nhận bóng sát vòng cấm rồi xoay người sút chân trái vào góc phải nhân đôi cách biệt.

Việt Nam càng đá càng bế tắc dù HLV Kim Sang-sik đã tung hết các quân bài tấn công tốt nhất vào sân, gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Thuận. Phút 74, Trung Quốc bị từ chối bàn thứ ba vì lỗi việt vị, nhưng Việt Nam cũng thiệt quân khi trung vệ Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ sau lỗi đánh nguội với Behram Abduweli. Tỷ số 3-0 được ấn định ở phút bù thứ 8 sau pha phản công. Abduweli dốc bóng ở biên trái rồi căng ngang thuận lợi cho Wang Yudong đệm cận thành ghi bàn đầu tiên tại giải.

"Như tôi đã nói, các cầu thủ đã làm đúng yêu cầu khi giữ bóng bên phần sân đối phương nhiều nhất có thể", HLV Antonio cho hay. "Điều này rất quan trọng vì sẽ có vị trí thuận lợi để kiểm soát bóng hai. Sau khi cầm được bóng, chúng tôi thực hiện ý tưởng tiếp theo là tấn công nhiều nhất có thể".

VIE 0-3 CHN

Cách vận hành của Trung Quốc đã khiến Việt Nam trải qua trận đấu bế tắc nhất từ đầu giải. Họ cũng tiếp tục giữ sạch lưới, đồng thời tận dụng tốt cơ hội để ghi ba bàn, trong khi bốn trận trước chỉ có một bàn thắng. HLV Antonio tin rằng đây là thành quả xứng đáng sau 50 ngày làm việc không ngừng nghỉ của toàn đội. Ông không nhớ đã cùng cầu thủ xem bao nhiêu băng hình, tập bao nhiêu buổi, đá giao hữu bao nhiêu trận.

"Tôi tin rằng mỗi người khi thức dậy vào buổi sáng đều muốn tạo điều mới mẻ hoặc thành công trong công việc", HLV người Tây Ban Nha cho biết. "Nhưng nếu bạn chỉ muốn mà không làm gì thì sẽ không đi đến đâu. Bạn phải tin bản thân sẽ làm được, bắt tay vào làm. Đó là chìa khóa dẫn đến thành công".

Trung Quốc đang trải qua kỳ U23 châu Á thành công nhất lịch sử, khi lần đầu vượt qua vòng bảng vào tứ kết, rồi lần lượt chinh phục bán kết đến chung kết. Sau trận thắng Việt Nam, HLV Antonio được các cầu thủ tung lên không trung rất lâu, và thừa nhận đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp. Ông nói: "Tôi nghĩ đây là thời khắc rất quan trọng với bóng đá Trung Quốc. Họ muốn cải thiện nền bóng đá, và chúng tôi đã góp sức vào công cuộc ấy".

Ở chung kết, Trung Quốc sẽ gặp đương kim vô địch Nhật Bản vào ngày 24/1. Trong khi đó, Việt Nam đối đầu Hàn Quốc ở trận tranh giải ba trước đó một ngày.

HLV người Tây Ban Nha sẽ cùng các cầu thủ tận hưởng chiến thắng vào đêm nay, trước khi phân tích Nhật Bản vào ngày mai. Ông đánh giá đối thủ là một tập thể đáng kinh ngạc. "Nhưng chúng tôi sẽ chống lại họ bằng tất cả mọi thứ".

Bán kết Ngày Giờ Trận 20/1 18h30 Nhật Bản 1-0 Hàn Quốc 22h30 Việt Nam 0-3 Trung Quốc Tranh giải Ba 23/1 22h Việt Nam - Hàn Quốc Chung kết 24/1 22h Nhật Bản - Trung Quốc

Hiếu Lương