Đình Bắc: 'Tôi không thể di chuyển bình thường'

Arab SaudiTiền đạo Nguyễn Đình Bắc phải nén đau thi đấu trong ba trận gần nhất, khi Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2026.

Đình Bắc chỉ đá chính trận ra quân thắng Jordan 2-0, nơi anh thi đấu 73 phút. Ở các trận sau đó, chấn thương khiến anh chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị, đá 28 phút trước Kyrgyzstan (2-1) và 45 phút trước Arab Saudi (1-0). Đến tứ kết gặp UAE tối 16/1, chấn thương bất ngờ của Lê Viktor buộc Đình Bắc phải vào sân từ phút 36 rồi đá đến hết hiệp phụ.

"Tôi bị đau cơ háng. Tôi hầu như không thể di chuyển một cách bình thường trong buổi tập trước trận gặp UAE", Đình Bắc nói ở khu vực phỏng vấn hỗn hợp sau trận đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal. "Tôi chỉ có thể nhận, chuyền và dứt điểm bằng chân trái, còn chân phải rất khó khăn".

Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết anh đã trao đổi chuyện này với HLV Kim Sang-sik, và xác định chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị. Trước khi vào sân, anh phải xoa dầu nóng để giảm đau. "Trước UAE, tôi không thể di chuyển cường độ cao liên tục, vì như vậy sẽ nguy hiểm hơn cho chấn thương", Đình Bắc nói thêm.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (áo đỏ) đánh đầu ngược nâng tỷ số lên 2-1, trong trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Dù vậy, tiền đạo đeo áo số 7 vẫn tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo. Phút 39, anh liên tục đảo bóng trong vòng cấm biên trái, trước khi căng ngang cho Nguyễn Lê Phát đệm cận thành mở tỷ số. Đến phút 62, Đình Bắc đón đường tạt của Phạm Minh Phúc ở biên phải, rồi đánh đầu ngược ngẫu hứng đưa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng này gợi nhớ đến pha đánh đầu ngược của chính anh để mở tỷ số, trong trận Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 ở lượt ra quân vòng bảng Asian Cup 2023. "Mỗi bàn thắng có ý nghĩa khác nhau. Bàn vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời tôi khoác áo ĐTQG ở sân chơi châu Á. Còn bàn trước UAE là góp chút sức lực để giúp đội nhà chiến thắng", anh cho hay.

1 Diễn biến chính trận Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Tính từ đầu VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã in dấu giày vào bốn trong 8 bàn của Việt Nam. Với ba bàn tự ghi, anh xếp nhì danh sách lập công nhiều nhất giải, ngang bằng Shusuke Furuya, Ryunosuke Sato (Nhật Bản). Dẫn đầu với một bàn nhiều hơn là Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Shahin (Lebanon), nhưng đều hết cơ hội nâng cao thành tích do đội của họ đã dừng bước.

Đình Bắc cho biết, trước khi vào thay người trong trận gặp UAE, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo cố gắng kiểm soát bóng ở phần sân đối phương để làm chậm nhịp thi đấu của đối phương và tìm kiếm cơ hội. Cách chơi này đã giúp anh ghi mở tỷ số.

Trận này, UAE cũng cho thấy sự lỳ lợm khi đều gỡ bàn chỉ sau ít phút. Dù vậy, Đình Bắc và đồng đội không nao núng. "Tôi động viên đồng đội bình tĩnh, không đánh mất thế trận, không tâm lý, cố gắng kiểm soát bóng, tạo khoảng trống và gây sức ép lên đối phương", anh cho biết thêm.

Đây là lần thứ hai Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Đối thủ lần này đội thắng trong trận tứ kết giữa Uzbekistan - Trung Quốc hôm nay.

Việt Nam sẽ có lợi thế hơn một ngày nghỉ. Ban huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ sẽ hồi phục tốt, đồng thời tiến hành họp rút kinh nghiệm sau trận thắng UAE. Cá nhân Đình Bắc cũng phải nỗ lực chạy đua để có thể trạng tốt nhất cho trận bán kết vào ngày 20/1.

Hiếu Lương