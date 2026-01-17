Hậu vệ Việt Nam phá dớp 'chiếc áo số 21' ở U23 châu Á

Arab SaudiTrước Phạm Minh Phúc - tác giả bàn ấn định 3-2 trước UAE ở tứ kết tối 16/1, đã có ba cầu thủ mang áo số 21 của Việt Nam bị đuổi ở ba giải U23 châu Á gần nhất.

Trước trận đấu với UAE, việc Minh Phúc xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức với áo số 21 trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, có đến ba trường hợp mặc số áo này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Việt Nam thua trận và bị loại ở các trận quyết định tại U23 châu Á, với Trần Đình Trọng (2020), Quan Văn Chuẩn (2022) và Nguyễn Mạnh Hưng (2024).

Hình ảnh các cầu thủ mang áo số 21 bị đuổi ở ba giải U23 châu Á gần đây, trước khi Minh Phúc "phá dớp" năm 2026.

Năm 2020 tại Thái Lan, Việt Nam phải thắng Triều Tiên ở lượt cuối mới mong vào tứ kết. Tuy nhiên, những sai lầm khiến đội tuyển không hoàn thành mục tiêu, trong đó Đình Trọng nhận hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ gián tiếp.

Hai năm sau tại Uzbekistan, Việt Nam thua Arab Saudi 0-2 ở tứ kết. Phút 78, thủ môn Quan Văn Chuẩn băng ra cách khung thành 40 mét để cản phá Al Buraikan, nhưng phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Khi ấy, Việt Nam đã hết quyền thay người và ban huấn luyện phải đưa tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng về làm thủ môn bất đắc dĩ.

Đến giải U23 châu Á 2024 tại Qatar, Việt Nam tiếp tục thua Iraq 0-1 ở tứ kết. Lần này đến lượt hậu vệ mặc áo số 21 là Nguyễn Mạnh Hưng bị truất quyền thi đấu, sau pha đạp gầm giày phạm lỗi với Ali Jasim ở phút bù thứ nhất hiệp hai.

1 Bàn thắng của Phạm Minh Phúc ở phút 101 giúp Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, Minh Phúc đã cắt nỗi buồn mang áo số 21, bằng trận cầu rực rỡ trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah tối 16/1. Phút 101, khi tỷ số đang là 2-2, Việt Nam tổ chức tấn công trung lộ. Sau cú sút bật ra của trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Minh Phúc khống chế rồi sút chân phải. Bóng khẽ sượt chân Ahmad Malalla đổi hướng vào góc phải, khiến thủ môn Khaled Tawhid bó tay.

Trận này, Minh Phúc còn kiến tạo bàn thứ hai với pha tạt từ cánh phải đến cột gần để tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ngược vào góc xa thành bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.

Minh Phúc mừng bàn thắng ở phút 101 giúp Việt Nam hạ UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi vào tối 16/1/2025. Ảnh: Ted Trần

Minh Phúc sinh năm 2004 ở Hưng Yên. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Công an Hà Nội và được lên đội một từ năm 2024. Tuy nhiên, hậu vệ này ít được chú ý.

Trong chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Minh Phúc thậm chí chưa có suất đá chính. HLV Kim Sang-sik thường sử dụng Võ Anh Quân. Nhưng đến SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, hậu vệ này đã chiếm suất đá chính và đóng góp nhiều vào thành công, nhờ khả năng tạt bóng, phối hợp và nền tảng thể lực sung mãn.

Chiến thắng trước UAE giúp Việt Nam lần thứ hai vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018. Đối thủ tiếp theo sẽ là đội thắng ở trận đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc vào tối mai 18/1.

Hiếu Lương