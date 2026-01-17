HLV của UAE: 'Chúng tôi về nước trong thanh thản'

Arab SaudiHLV Marcelo Broli không cảm thấy hối tiếc sau khi UAE thua Việt Nam 2-3 ở tứ kết U23 châu Á 2026, tối 16/1.

HLV Broli họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal, UAE hai lần bị dẫn trước ở phút 39 và 62, khi Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc ghi bàn. Nhưng Junior Ndiaye và Mansoor Al Menhali đều đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 42 và 68. Tuy nhiên, khi bước vào hiệp phụ, họ xuống thể lực và bị Việt Nam dồn ép. Phút 101, Phạm Minh Phúc tung đòn kết liễu bằng cú sút trong cấm địa.

Đây là lần thứ tư UAE thua tại tứ kết, cũng là vị trí họ tiến xa nhất tại U23 châu Á. Tại giải năm nay, trước khi dừng bước trước Việt Nam, đại diện Tây Á lần lượt thắng Qatar 2-0, thua Nhật Bản 0-3 và hòa Syria 1-1.

"Chúng tôi muốn vào bán kết nhưng bất thành", HLV Marcelo Broli nói ở họp báo sau trận. "Nhưng tôi tự hào khi cầu thủ đã cống hiến hết mình. Chúng tôi sẽ về nước với tâm trạng thanh thản".

Trước trận này, nhà cầm quân người Uruguay đánh giá Việt Nam rất mạnh trong chuyển đổi trạng thái và phản công. Vì vậy, ông cho các học trò nhập cuộc chậm chắc, thậm chí nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam. Trong thế trận đó, đội bóng của ông rình rập chờ phản công bằng những pha phất bóng dài, hướng đến những vị trí cao to phía trên.

Lối đá này phần nào khiến Việt Nam gặp khó khăn. "Mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Việt Nam rất mạnh ở chuyển đổi trạng thái và chúng tôi đã không cho họ bất kỳ cơ hội nào", Broli cho biết.

HLV Broli vốn được đánh giá cao ở khả năng làm việc với các đội trẻ. Ông từng cùng CLB Penarol (Uruguay) vô địch U20 Copa Libertadores, giải đấu cấp CLB danh giá nhất Nam Mỹ ở lứa tuổi này. Đến năm 2023, Broli tiếp tục ghi dấu ấn khi giúp Uruguay lần đầu đăng quang tại U20 World Cup.

Theo HLV Broli, để tiến bộ, UAE phải luôn quan tâm hơn nữa đến các giải đấu trẻ quốc tế, để tạo nền tảng vững chắc cho nền bóng đá nước nhà. "Đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ trưởng thành và vươn lên ĐTQG. Những kinh nghiệm tích lũy được, sự khó khăn rồi sẽ giúp họ tự tin", ông nói

Lịch thi đấu và kết quả tứ kết U23 châu Á 2026 Ngày Giờ Trận 16/1 18h30 Nhật Bản 1-1 Jordan (Pen: 4-2) 22h30 Việt Nam 3-2 UAE 17/1 18h30 Uzbekistan - Trung Quốc 22h30 Australia - Hàn Quốc

Hiếu Lương