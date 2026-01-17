Báo Thái Lan: 'U23 Việt Nam có trái tim sư tử'

Truyền thông Thái Lan và Indonesia đều khen ngợi màn trình diễn của Việt Nam trong trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

"Bóng đá Việt Nam lại vươn cao", báo Thái Lan Siam Sport bình luận sau trận tối 16/1. "Đoàn quân Kim Sang-sik đã thể hiện trái tim của sư tử, nghiền nát UAE trong một trận cầu căng thẳng, kịch tính và nghẹt thở. Đội lần thứ hai trong lịch sử vào bán kết U23 châu Á, chờ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc".

Phạm Minh Phúc (trái) mừng bàn thắng thứ ba của Việt Nam trong trận gặp UAE ở tứ kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 16/1/2026. Ảnh: AFC

Dưới bài viết của trang báo này, nhiều độc giả tỏ ra đồng tình và đưa ra những lời khen cho thầy trò Kim. Tài khoản Ratsak loves Tang Sanzang bình luận: "Phải công nhận Việt Nam thực sự giỏi. Nhưng mọi người đừng so sánh với Thái Lan nữa. Càng so sánh càng buồn. Tại sao chúng ta mãi không tiến lên được".

Người Thái chạnh lòng với đoàn quân Thawatchai Damrong-Ongtrakul bị loại ngay vòng bảng, khi đứng chót bảng D. Đây là lần thứ ba liên tiếp họ dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á. Còn Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vượt qua vòng bảng. Kỳ này, thầy trò Kim tiến sâu hơn khi vào bán kết, lần đầu kể từ khi đoàn quân Park Hang-seo vào chung kết năm 2018.

@Patipan Kansawang phản hồi: "Việt Nam đủ khả năng vô địch, và giờ đây hàng ngàn người Thái đang cổ vũ cho các bạn. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, nhưng giờ thì đã thành sự thật rồi. Tôi đang dần yêu mến những đối thủ truyền kiếp của mình".

Một tài khoản khác có tên A'Wern Vongsalath dành lời khen đặc biệt cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. "Số 7 Đình Bắc chơi như hack game vậy. Đúng là hàng xịn", người này viết. "Anh ấy vào sân cái là kiến tạo, rồi ghi bàn nữa. Đình Bắc góp công vào cả ba bàn thắng, xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận".

Đình Bắc vào sân phút 34 thay Lê Viktor, khi tỷ số là 0-0. Chỉ mất năm phút, anh tỏa sáng với pha độc diễn bên trái, rồi căng ngang dọn cỗ cho Nguyễn Lê Phát đệm vào lưới trống mở tỷ số. UAE gỡ hòa ở phút 42 với cú đánh đầu của tiền vệ Junior Ndiaye.

Sang hiệp hai, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu ngược từ quả tạt của Phạm Minh Phúc, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62. Nhưng đến phút 68, tiền vệ Mansoor Saeed đánh đầu gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Ở đó, Minh Phúc ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Việt Nam.

Chuyên trang bóng đá Thái Lan Think Curve thì ấn tượng với sức bền của cầu thủ Việt Nam. "Việt Nam chạy suốt 120 phút mà không xuống sức", bài có đoạn. "Họ chơi như phô diễn sức mạnh thể chất, để thắng 3-2 trong trận cầu bào mòn thể lực".

Dưới bài viết này, độc giả Sham Praisarnti bình luận: "Ngồi xem đủ 120 phút mới thấy vì sao lứa Việt Nam này quá hay. Khống chế bước một tốt, chơi một chạm tốt, che chắn bóng tốt, chạy không biết mệt, dứt điểm sắc bén. Phải nói là giỏi thật. Họ cũng rất ít chuyền về. So với cầu thủ Thái thì đúng là hơn hẳn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Việt Nam năm nay vô địch. Họ giỏi thật, phải công nhận".

Truyền thông Indonesia cũng lên loạt bài ngay sau hiệu còi mãn cuộc, khen ngợi thầy trò Kim. Báo CNN phiên bản tiếng Indonesia nhận xét trận đấu diễn ra kịch tính, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh hơn. "Đại diện Đông Nam Á chơi áp đảo trong những phút cuối trận và hiệp phụ", báo viết. "Họ phung phí cơ hội, trong đó có cú đánh đầu của Võ Anh Quân. Nhưng cuối cùng, chiến thắng vẫn thuộc về Việt Nam".

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 sẽ là Uzbekistan hoặc Trung Quốc lúc 22h30 tối thứ Ba 20/1, giờ Hà Nội. Trận đấu giữa hai đội này diễn ra lúc 18h30 hôm nay thứ Bảy 17/1.

Hoàng An tổng hợp