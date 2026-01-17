HLV Kim: 'Trận thắng UAE tái khẳng định Việt Nam vươn tầm châu Á'

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik hãnh diện khi Việt Nam thắng thuyết phục UAE 3-2 ở tứ kết, và tiếp tục hướng tới mục tiêu vào chung kết U23 châu Á 2026.

Việt Nam hai lần dẫn trước ở phút 39 và 62, nhờ công Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc. UAE phản kháng quyết liệt để cân bằng tỷ số ở phút 42 và 68. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 101 của Phạm Minh Phúc đã giúp đội chơi hay hơn có được chiến thắng tại sân Prince Abdullah Al Faisal tối 16/1.

HLV Kim Sang-sik tự hào với 120 phút chiến đấu hết mình của các học trò, và nhấn mạnh vé vào bán kết hoàn toàn xứng đáng. "Chiến thắng này một lần nữa khẳng định Việt Nam có thể vươn tầm và cạnh tranh tại châu Á", ông Kim nói ở họp báo sau trận. "Chúng tôi vào bán kết nhờ sự hy sinh, mồ hôi công sức của cầu thủ. Đội sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để vượt qua các giới hạn và thử thách".

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo sau trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết kế hoạch cho trận này đã diễn ra trơn tru, nhưng UAE không dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, ông không nao núng. Ngay cả khi vào hiệp phụ, ban huấn luyện vẫn thấy cơ hội mở ra.

"Các cầu thủ rất mệt, nhưng tôi nghĩ UAE còn mệt hơn. Vì vậy, tôi chỉ đạo họ tiếp tục dâng lên tấn công", HLV Kim cho hay. "Tôi rất vui và cảm ơn các cầu thủ đã làm theo chỉ đạo bằng tinh thần quyết chiến".

Các bàn thắng của Việt Nam trận này đều đến một cách bất ngờ. Sau khi khung thành Trần Trung Kiên liên tục chao đảo, Đình Bắc xử lý kỹ thuật rồi căng ngang cho Nguyễn Lê Phát mở tỷ số, qua đó giải tỏa áp lực. Bàn thứ hai đến từ pha đánh đầu ngược ngẫu hứng của Đình Bắc. Bàn thứ ba là pha dâng cao táo bạo và xử lý kỹ thuật của trung vệ Nguyễn Nhật Minh, trước khi Phạm Minh Phúc bất ngờ có mặt ở vòng cấm chớp thời cơ thành bàn.

Trong khi đó, UAE không có nhiều bài vở. Họ tập trung tấn công biên và hai bàn thắng đều đến từ tạt cánh đánh đầu.

1 Diễn biến chính trận Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Nhận thấy nguy hiểm, HLV Kim Sang-sik tung Võ Anh Quân để gia tăng khả năng phòng ngự biên phải. Một phần để ngăn chặn tạt cánh, tránh nhận thêm bàn thua, nhưng mặt khác là tăng sức mạnh và tốc độ cho mặt trận tấn công khi đối phương thấm mệt.

Đây là lần thứ hai Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Đội sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Uzbekistan và Trung Quốc vào tối nay 17/1.

HLV Kim cho biết: "Chúng tôi sẽ phân tích và theo dõi trận đấu. Toàn đội phải chuẩn bị bằng một thể trạng tốt. Chúng tôi tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tin rằng có cơ hội chiến thắng để vào chung kết".

Bán kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào tối 20/1.

Lịch thi đấu và kết quả tứ kết U23 châu Á 2026 Ngày Giờ Trận 16/1 18h30 Nhật Bản 1-1 Jordan (Pen: 4-2) 22h30 Việt Nam 3-2 UAE 17/1 18h30 Uzbekistan - Trung Quốc 22h30 Australia - Hàn Quốc

Hiếu Lương