HLV Kim: 'Tôi xin lỗi vì ứng phó Trung Quốc bất thành'

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik thừa nhận Trung Quốc đã tiến bộ và chơi hay khi thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết U23 châu Á 2026.

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 20/1, Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự, dù thay 6 vị trí so với trận tứ kết thắng Uzbekistan. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Antonio Puche còn sắc bén trong tấn công để ghi liên tiếp hai bàn từ phút 47 đến 52 nhờ công Peng Xiao rồi Xiang Yuwang, trước khi Wang Yudong ấn định chiến thắng 3-0 ở phút bù thứ 8.

HLV Kim Sang-sik cho biết đã dự đoán Trung Quốc thay đổi nhân sự, vì các cầu thủ của họ cũng bị bào mòn thể lực khi thi đấu trận thứ 5 trong 13 ngày. Tuy nhiên, thế trận vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. "Tôi nghĩ cả tôi lẫn các cầu thủ đáng lẽ đã có thể ứng phó được", HLV Kim nói. "Việc ứng phó bất thành hôm nay là lỗi của tôi trên tư cách HLV trưởng".

HLV Kim Sang-sik họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Ảnh: AFC

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, bóng đá là một môn cần lập kế hoạch trước mỗi trận, nhưng cũng rất khó để triển khai như ý. "Tôi không thật sự hài lòng với việc gây áp lực và chuyền bóng của cầu thủ trong hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi đã lên kế hoạch lật ngược tình thế, nhưng tổn thất về lực lượng và mất tập trung ở các tình huống cố định đã khiến Việt Nam bị dẫn trước", ông cho hay.

Việc Nguyễn Hiểu Minh chấn thương phải rời sân từ phút 30 là biến số lớn mà Việt Nam không mong muốn. Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất của đội tuyển tại giải. Sang hiệp hai, HLV Kim tung Nguyễn Đình Bắc vào sân như thường lệ, nhưng tiền đạo người Nghệ An chưa kịp nóng máy thì lưới của Việt Nam đã tung lên lần hai.

VIE 0-3 CHN Diễn biến chính trận Việt Nam thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận việc vắng Hiểu Minh khiến các kế hoạch của đội nhà đều trở nên thiếu sót. Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng khen ngợi màn trình diễn của đối thủ. "Trung Quốc đã chơi tốt và xứng đáng vào chung kết", ông nói. "Hiện tại, tất cả các đội tuyển ở châu Á đều đang phát triển khá đồng đều. Trung Quốc cũng cho thấy sự tập trung cao độ trong phòng ngự".

HLV Kim sau đó cảm ơn các học trò đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng, ngay cả khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 74. Dù không chiến thắng, ông cho rằng các cầu thủ đã chứng minh được sự phát triển, tiến bộ và năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu Á.

Trong suốt cuộc họp báo, HLV Kim giữ giọng nói bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át. Ông nhấn mạnh thất bại ở bán kết chưa phải kết thúc với Việt Nam, đặc biệt khi còn trận tranh giải ba với Hàn Quốc – đội thua Nhật Bản 0-1. Ông cũng kêu gọi các cầu thủ duy trì tinh thần để cống hiến trận đấu hay trước khi rời Arab Saudi.

"Việt Nam luôn phải đối đầu với những đội có sức mạnh thể chất vượt trội", Kim cho biết. "Xét riêng từng cầu thủ Việt Nam thì không có gì quá nổi bật. Nhưng khi họ có tinh thần tập thể và gắn kết như một, chúng tôi mới có thể đi đến những ngày cuối cùng của giải đấu".

Trận tranh giải Ba diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1, giờ Hà Nội. Ở khung giờ tương tự một ngày sau, Nhật Bản và Trung Quốc đại chiến ở chung kết.

Bán kết Ngày Giờ Trận 20/1 18h30 Nhật Bản 1-0 Hàn Quốc 22h30 Việt Nam 0-3 Trung Quốc Tranh giải Ba 23/1 22h Việt Nam - Hàn Quốc Chung kết 24/1 22h Nhật Bản - Trung Quốc

