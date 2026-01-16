Việt Nam hạ UAE, vào bán kết U23 châu Á

Arab SaudiHòa ở hai hiệp chính, Việt Nam thắng UAE 3-2 sau hai hiệp phụ trận tứ kết U23 châu Á 2026.

Ghi bàn: Lê Phát 39, Đình Bắc 62, Minh Phúc 101 - Ndiaye 42, Almenhali 68.

Sau khi lần đầu toàn thắng ở vòng bảng, Việt Nam tiếp tục tạo nên kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á khi thắng tiếp tứ kết, để lần thứ hai vào bán kết giải đấu này.

Khi Việt Nam vào chung kết năm 2018 dưới trướng Park Hang-seo, đội cũng chỉ thắng tổng cộng ba trận. Trên đất Arab Saudi, thầy trò Kim Sang-sik đã thắng bốn trận liên tiếp, đều rất thuyết phục. Hành trình tại Thường Châu tám năm trước được tạo nên bởi những khoảnh khắc kỳ diệu trong thế cửa dưới, còn những kết quả của Việt Nam tại U23 châu Á 2026 phản ánh màn trình diễn ấn tượng, trên cơ đối thủ trong phần lớn trận đấu.

Chưa từng thắng UAE sau tám lần gặp trước ở cấp độ U23, Việt Nam vẫn thi đấu tự tin, mạch lạc, tạo ra nhiều cơ hội trước đại diện Tây Á. Hai đội dứt điểm tương đương nhau, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Việt Nam vượt trội trong hai hiệp chính, với 1,96 so với 0,54.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn bị UAE kéo vào hiệp phụ khi đối thủ hai lần gỡ hòa chỉ ít phút sau khi các học trò Kim Sang-sik vượt lên. Đến khi Phạm Minh Phúc nâng tỷ số lên 3-2 ở thời gian đấu thêm, UAE không thể gượng dậy thêm một lần nữa. Nhiều cầu thủ và ban huấn luyện đối thủ gục xuống ôm đầu thất vọng sau cơ hội cuối cùng ở phút bù hiệp phụ thứ hai, hình ảnh cho thấy UAE đã làm tất cả nhưng vẫn chịu khuất phục trước Việt Nam.

Thực tế, UAE nghiên cứu kỹ Việt Nam trước trận, phòng ngự hiệu quả trong gần hết hiệp một, không cho các học trò Kim Sang-sik có nhiều không gian để phối hợp ở 1/3 cuối sân. Sau nửa đầu hiệp chơi với đội hình thấp, đại diện Tây Á bất ngờ vùng lên ở nửa sau, nhiều lần khiến khung thành Trần Trung Kiên chao đảo.

Sau khi đội trưởng Almenhali bị VAR từ chối bàn thắng ở phút 16 vì lỗi để bóng chạm tay, UAE tạo ra thêm hai tình huống sóng gió, gồm cú đánh đầu cận thành của Al Memari và cú sút xa trúng xà của Abdulaziz.

Khi đối thủ đang có thế trận tốt, Việt Nam bất ngờ mở tỷ số nhờ sự khác biệt mang tên Đình Bắc. 5 phút sau khi vào sân thay Lê Viktor chấn thương, số 7 của Việt Nam đi bóng ở cánh trái, rồi căng ngang vừa tầm để Nguyễn Lê Phát đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số. Bàn thắng đến chỉ ít ngày sau sinh nhật thứ 19 của Lê Phát.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang với thầy trò Kim Sang-sik. Hai phút sau khi Việt Nam ghi bàn, tiền đạo nhập tịch Junior Ndiaye đánh đầu cận thành tung lưới Trung Kiên, khi bóng từ xà ngang bật ra sau tình huống lộn xộn.

Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường vào thay Nguyễn Xuân Bắc. Sự thay đổi này mang đến hiệu quả cao, khi Quốc Cường kết hợp ăn ý cùng Nguyễn Thái Sơn, gần như làm chủ tuyến giữa trong phần còn lại trận đấu. Đến giữa hiệp, đội vượt lên một lần nữa. Từ quả tạt của Minh Phúc, Đình Bắc đánh đầu ngược lái bóng vào góc xa, hạ thủ môn Khaled Tawhid. Trận thứ hai liên tiếp, Đình Bắc lập siêu phẩm giúp Việt Nam dẫn trước.

UAE không tạo được nhiều sóng gió ở nửa sau trận nhưng lại bất ngờ gỡ hòa 2-2 cũng từ một pha không chiến, chỉ năm phút sau khi nhận bàn thua thứ hai. Từ quả tạt bên cánh trái, đội trưởng Mansoor Al Menhali đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Trung Kiên. Trong cả trận, UAE chỉ có một bài tấn công chủ yếu là đánh biên và lối chơi này phần nào bị Việt Nam bắt bài ở nửa cuối hiệp hai và các hiệp phụ.

Sau bàn gỡ hòa, UAE có lợi thế về tinh thần, và phần nào là thể lực trước Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Tây Á không thừa thắng xông lên, mà đưa trận đấu về thế rình rập, ăn miếng trả miếng. Điều này giúp các học trò Kim Sang-sik trấn tĩnh trở lại. Sự quyết tâm và khát khao làm nên lịch sử cũng giúp nhiều cầu thủ "quên" mệt. Trung vệ Phạm Lý Đức nhiều lần đập mạnh tay xuống đất, tự khích lệ bản thân và đồng đội sau mỗi lần phòng ngự hiệu quả.

Trên hàng công, Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn và Võ Anh Quân tạo nhiều sóng gió ở những phút cuối, từ những pha lên bóng đa dạng ở cả hai biên và trung lộ. Đội tưởng như kết thúc trận đấu trong hai hiệp chính, nhưng cú đánh đầu ở cự ly gần của Anh Quân bị thủ môn Khaled Tawhid cản phá ở đúng phút đấu chính thức cuối cùng.

Thầy trò Kim Sang-sik không phải tiếc nuối quá lâu. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ cuối cùng được đền đáp ở phút thứ 11 của hiệp phụ. Từ đường chuyền ra bằng đầu của Đình Bắc, trung vệ Nguyễn Nhật Minh đi bóng khéo léo qua hai cầu thủ UAE rồi dứt điểm. Bóng đập người hậu vệ UAE, mở ra cơ hội tiếp theo cho Thanh Nhàn, rồi Minh Phúc. Cú sút quyết đoán của Minh Phúc đi qua chân cầu thủ UAE, đập chân một hậu vệ khác làm tung lưới đối thủ.

Minh Phúc định cởi áo mừng bàn thắng, nhưng kịp nhớ ra bản thân đã nhận một thẻ vàng tại giải nên kìm lại. Nhờ đó, Việt Nam bảo toàn lực lượng cho trận bán kết với Uzbekistan hoặc Trung Quốc ngày 20/1 tới, khi không cầu thủ nào bị treo giò. Để đến được bán kết, đội đã trải qua những phút cuối căng thẳng ở hiệp phụ thứ hai. Từ tình huống nguy hiểm trong cấm địa ở phút 120, UAE liên tiếp dứt điểm nhưng các hậu vệ Việt Nam xuất sắc lăn xả cứu thua.

Việt Nam là đội Đông Nam Á đầu tiên hai lần vượt qua tứ kết U23 châu Á. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội đã thắng liên tiếp 15 trận chỉ trong nửa năm. Chiến thắng thuyết phục trước UAE một lần nữa khẳng định Việt Nam đã vươn tầm và có thể cạnh tranh tại sân chơi châu lục.