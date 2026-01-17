U23 Việt Nam thắng trận chính thức thứ 15 liên tiếp

Arab SaudiHLV Kim Sang-sik giúp U23 Việt Nam nối dài mạch thắng kỷ lục 15 trận chính thức, sau khi hạ UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Chuỗi thắng của đội bắt đầu từ giải U23 Đông Nam Á 2025, tại Indonesia tháng 7. Khi đó, đội toàn thắng Lào và Campuchia ở vòng bảng, vượt qua Philippines tại bán kết, trước khi đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Mạch toàn thắng được nối dài sang vòng loại U23 châu Á 2026, tại Phú Thọ tháng 9/2025. Với lợi thế sân nhà, Việt Nam lần lượt thắng Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0, qua đó giành suất vào VCK.

Đình Bắc (số 7) và Minh Phúc (số 21) mừng bàn thắng thứ hai của Việt Nam trong trận gặp UAE. Ảnh: Ted Trần

Đến SEA Games 33 trên đất Thái Lan, thầy trò Kim tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi toàn thắng cả bốn trận, gồm hai trận vòng bảng gặp Lào và Malaysia, chiến thắng Philippines ở bán kết, rồi vượt qua chủ nhà ở trận chung kết để đoạt HC vàng.

Thành tích của đội bất ngờ được duy trì tới VCK U23 châu Á. Tại vòng bảng, đoàn quân Kim lần lượt thắng Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0. Đến tứ kết, Việt Nam, Việt Nam thắng UAE 3-2 ở hiệp phụ tối 16/1. Đây là lần thứ tư UAE dừng bước tại tứ kết U23 châu Á, khiến họ tiếp tục chưa thể vào bán kết.

Màn rượt đuổi tỷ số trên sân Prince Abdullah Al-Faisal diễn ra kịch tính. Việt Nam mở tỷ số ở phút 39 nhờ công Nguyễn Lê Phát, nhưng UAE gỡ hòa chỉ sau ba phút. Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ngược nâng tỷ số lên 2-1 phút 62, nhưng Mansoor Saeed đánh đầu đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho đại diện Tây Á sau đó cũng chỉ sáu phút. Trong hiệp phụ, hậu vệ Phạm Minh Phúc tỏa sáng với "bàn thắng vàng", ấn định thắng lợi 3-2 cho Việt Nam.

Đây cũng là chuỗi trận thắng dài nhất của U23 Việt Nam ở các giải chính thức. Thành tích tốt nhất trước đây tới ở năm 2019 dưới trướng HLV Nguyễn Quốc Tuấn rồi Park Hang-seo với mạch 8 trận thắng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải kỷ lục Đông Nam Á, khi Thái Lan giữ thành tích này cách đây 20 năm.

Chiến thắng tối 16/1 cũng là lần đầu Việt Nam hạ UAE ở cấp U23, sau tám trận chỉ hòa và thua. Trước đó, đội hòa ba, thua năm trận gặp UAE ở cấp độ này, tính cả luân lưu. Còn ở các giải chính thức, Việt Nam hòa hai, thua ba trận gặp đối thủ này.

Việt Nam cũng là đội Đông Nam Á đầu tiên hai lần vượt qua tứ kết U23 châu Á. Indonesia. một lần làm được điều này năm 2024. Ngoài ra, không có đội nào khác trong khu vực đi tới bán kết.

HLV Kim còn giúp Việt Nam lần đầu thắng bốn trận tại một kỳ U23 châu Á, tính cả hiệp phụ và luân lưu. Khi Việt Nam vào chung kết năm 2018 dưới trướng Park Hang-seo, đội cũng chỉ thắng tổng cộng ba trận.

Đối thủ của Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 sẽ là Uzbekistan hoặc Trung Quốc lúc 22h30 tối thứ Ba 20/1, giờ Hà Nội.

Xuân Bình