11 món ăn giúp da căng bóng

Trái cây có múi, cherry, bơ, dâu tây nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa giúp tăng cường sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi và giúp da tươi sáng hơn.

Ngoài ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và bôi kem chống nắng, ăn thực phẩm bổ dưỡng có thể duy trì làn da khỏe mạnh. Dưới đây là những thực phẩm hỗ trợ cải thiện làn da.

Trà xanh

Trà xanh có tác dụng cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Minnesota (Mỹ) và Đại học Seoul (Hàn Quốc), trà xanh chứa chất chống oxy hóa polyphenol giúp bảo vệ da, giảm lão hóa do tia UV, chống viêm và ngăn ngừa ức chế miễn dịch. Nghiên cứu công bố năm 2017 với dữ liệu tham khảo từ 136 thử nghiệm khác.

Cà chua

Cà chua nhiều vitamin C có thể chống oxy hóa và hỗ trợ sản xuất collagen. Loại protein này hỗ trợ đàn hồi da, giúp da căng hơn và giảm nếp nhăn. Lượng lycopene cũng hỗ trợ giảm tác hại của tia UV.

Trái cây có múi

Trái cây có múi giàu vitamin C, tăng cường sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da. Chất chống oxy hóa mạnh này bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra và cải thiện kết cấu da. Chúng còn cung cấp flavonoid dồi dào có thể chống viêm và chống vi khuẩn, giữ cho làn da sạch và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá.

Trái cây có rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt cho làn da. Ảnh: Freepik

Quả bơ

Quả bơ cung cấp axit béo omega-3, vitamin A, C và E cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Bơ còn giàu axit lauric với đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và kiểm soát mụn trứng cá. Theo Trường Đại học California (Mỹ), hàm lượng lectin, zeaxanthin và vitamin B góp phần tăng độ đàn hồi và săn chắc của da khi già đi.

Cherry

Giấc ngủ kém có thể làm hàng rào bảo vệ da suy giảm. Cherry có chứa hàm lượng melatonin cao, là cách thúc đẩy giấc ngủ, từ đó hỗ trợ cho làn da.

Chiết xuất cherry còn chống oxy hóa mạnh giảm tác nhân gây hại từ môi trường đối với da và làm dịu chứng viêm nhiễm. Loại quả mọng này còn giàu vitamin C, hỗ trợ ngăn ngừa da xỉn màu và điều chỉnh tăng sắc tố.

Cải xoăn

Cải xoăn nhiều retinol thúc đẩy sản xuất collagen và tái tạo tế bào. Ăn hoặc uống sinh tố cải xoăn làm giảm nếp nhăn, thúc đẩy quá trình thay đổi tế bào và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá. Vitamin C còn hỗ trợ sản xuất collagen giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi da.

Táo

Vỏ trái táo chứa khoảng 27% flavonoid, chất chống oxy hóa có khả năng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Chất này có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Táo cũng nhiều vitamin C nên tiêu thụ thường xuyên làm giảm dấu hiệu lão hóa sớm.

Đu đủ

Đu đủ chứa vitamin A, C, B, axit pantothenic, folate và khoáng chất đồng, kali, magiê, các loại enzym như papain, chymopapain. Đu đủ có thể giảm tổn thương da do các gốc tự do gây ra, có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus.

Dâu tây

Vitamin C, axit salicylic trong dâu tây được sử dụng trong các loại kem điều trị mụn trứng cá vì nó thâm nhập vào lỗ chân lông trên da và làm sạch chúng. Loại trái này cũng chứa axit ellagic hỗ trợ bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím và ngăn ngừa hình thành nếp nhăn.

Chocolate đen

Chocolate có khả năng cải thiện độ đàn hồi, nếp nhăn trên khuôn mặt nhờ hàm lượng flavonoid cao và các chất chống oxy hóa. Nghiên cứu của Trường Đại học Laval (Canada) năm 2014, trên 74 phụ nữ tuổi 20-65, cho thấy chất chống oxy hóa trong chocolate đèn có thể chống lại tác hại của tia cực tím.

Huyền My (Theo The Healthy, Eat This Not That, Stylecraze)