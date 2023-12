10 tài tử Hollywood nổi bật năm 2023

Tại Oscar 2023 hồi tháng 3, Quan Kế Huy thắng giải Nam phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once. Tháng 10, diễn viên gây ấn tượng khi hóa thân Ouroboros (OB) trong Loki 2. Collider nhận xét: "Nhân vật OB như được tạo ra cho Quan Kế Huy, gợi nhớ các dự án anh từng tham gia".

Theo Variety, nghệ sĩ hiện là ngôi sao được kỳ vọng của Hollywood. Năm sau, Quan Kế Huy tham gia lồng tiếng cho nhân vật Han trong hoạt hình Kung Fu Panda 4.



Quan Kế Huy, 52 tuổi, sinh tại Việt Nam, có cha mẹ là người gốc Hoa. Diễn viên cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư từ nhỏ, sau đó bén duyên với điện ảnh. Năm 12 tuổi, Quan Kế Huy gây chú ý với vai Short Round, đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Trước khi nhận giải Oscar, diễn viên là người gốc Á đầu tiên thắng giải nam phụ mảng điện ảnh tại SAG 2023. Ảnh: Disney+