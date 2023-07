Johnny Depp bán tranh tự họa

Johnny Depp trích 200 USD từ mỗi bức tự họa bán ra, quyên góp cho tổ chức chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Mỹ.

Theo Reuters, các bản in tác phẩm Five - do Johnny Depp sáng tác - được bán hôm 20/7. Tranh gốc thực hiện năm 2021 đến giữa năm nay, trong thời gian kiện tụng của tài tử và vợ cũ Amber Heard, ở studio của họa sĩ minh họa người Anh Ralph Steadman. "Nó được tạo ra vào thời điểm đen tối. Năm đường thẳng được ký lên tranh ngụ ý tôi sắp bước vào năm thứ năm của sự điên loạn", Johnny Depp nói.

Mỗi bản giá 1.950 USD (hơn 46 triệu đồng), được bán giới hạn thời gian, trong 13 ngày. Depp trích ra 200 USD (4,7 triệu đồng) từ mỗi bức bán được để ủng hộ Mental Health America, tổ chức phi lợi nhuận phòng ngừa, can thiệp sớm và chăm sóc người bệnh tâm thần.

Bức tranh "Five" do Johnny Depp sáng tác. Ảnh: Castle Fine Art

Đại diện Castle Fine Art, nơi trưng bày tranh của diễn viên, nói tác phẩm được lấy cảm hứng từ một cảnh quay cho thương hiệu nước hoa Dior Sauvage, do Jean-Baptiste Mondino đạo diễn, vào năm 2015. Tài tử chọn hình ảnh này để ghi nhớ sự ủng hộ của nhãn hàng, trong khoảng thời gian Depp khủng hoảng vì vụ kiện với Amber Heard.

Five là một trong năm bức tranh trong bộ sưu tập Friends & Heroes của tài tử, vẽ những người nổi tiếng như Elizabeth Taylor, Al Pacino, Bob Dylan và Keith Richards. Tháng 7/2022, hơn 780 bản in từ bốn bức tranh của nghệ sĩ bán hết trong vài giờ, thu về 5 triệu USD.

Trước đó, tài tử từng giúp đỡ nhiều tổ chức từ thiện. Cuối năm ngoái, Amber Heard đồng ý bồi thường cho chồng cũ Johnny Depp một triệu USD, để khép lại phiên tòa về tội phỉ báng và bạo hành. Nghệ sĩ chia đều số tiền cho năm nhóm hỗ trợ trẻ em chống chọi bệnh tật, cung cấp nhà ở cho cộng đồng yếu thế và bảo vệ sinh thái toàn cầu. Năm 2007, diễn viên quay phim ngắn với quỹ Make A Film Foundation, giúp thực hiện nguyện vọng của trẻ mắc ung thư.

Johnny Depp hát 'Whole Lotta Love' Johnny Depp trong MV "Whole lotta love" của nhóm Hollywood Vampires. Video: YouTube Marcelo Galecio

Johnny Depp say mê hội họa trước khi nổi tiếng nhờ phim ảnh. Diễn viên từng nói: "Tôi luôn sử dụng nghệ thuật để thể hiện cảm xúc, khắc họa những người quan trọng nhất đối với tôi như gia đình, bạn bè và những người tôi ngưỡng mộ".

Tháng 5/2022, Depp nhiều lần vẽ tranh khi ra tòa ở các phiên tranh tụng với vợ cũ - diễn viên Amber Heard. Ngày thứ chín của phiên xử, anh vẽ một bức chân dung phụ nữ lúc chờ bồi thẩm đoàn. Video Depp khoe thành quả với luật sư hút bốn triệu lượt xem trên TikTok trong một ngày. Ngày 27/4, anh vẽ bức tranh khác, tô màu hồng, tím, được tờ New York Post bình luận là "khoảnh khắc Picasso".

Sau khi thắng kiện, nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho các đam mê khác. Anh và guitarist Jeff Beck hợp tác cho album 18, lấy cảm hứng từ việc cảm thấy trẻ trung mỗi khi họ đứng trên sân khấu. Tài tử chuyển đến sống ở vùng quê thuộc hạt Somerset (Anh), sau khi Beck qua đời vì bệnh viêm màng não.

Quế Chi