'Depp v. Heard' - 200 giờ đối đầu ở tòa của cặp sao Hollywood

Amber Heard khóc nói Depp bạo hành còn tài tử khai nhiều lần bị vợ cũ đánh trong phim tài liệu về phiên xử chấn động Hollywood.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer phim 'Depp v. Heard' Trailer phim "Depp v. Heard", lên sóng Netflix ngày 16/8. Phim gồm ba tập, do Emma Cooper đạo diễn. Video: Netflix

Lấy bối cảnh vụ kiện của Johnny Depp - Amber Heard, từ tháng 4 đến tháng 6/2022, phim xoay quanh lời khai của các đương sự, phản ứng của người dùng mạng xã hội cũng như diễn biến bên ngoài tòa. 200 giờ xét xử, cùng các video bình luận từ người dùng TikTok và Twitter được sử dụng làm tư liệu.

Phim mở đầu với một số đoạn video ngắn ghi lại lời khai từ luật sư, sau đó đến phần trả lời của Depp và Heard. Thay vì cho khán giả nghe lại toàn bộ phiên hỏi đáp, lời khai của hai người được sắp xếp nối tiếp nhau.

Phim đi theo trình tự tuyến tính, cho thấy toàn bộ diễn biến sự kiện. Tập đầu tiên tập trung vào sự đối đầu của Depp và vợ cũ tại phiên tòa. Từ lúc đầu xét xử, câu chuyện của Heard xuất hiện nhiều điểm đáng nghi vấn: Video bằng chứng Heard gửi cho tòa có dấu hiệu bị chỉnh sửa, khác với đoạn ghi hình mà cô chuyển cho trang tin tức TMZ.

Về phần Depp, tài tử khai nhiều lần bị vợ cũ bạo hành. Ví dụ, có lần anh đến muộn bữa tiệc sinh nhật của Heard nên cô đã đấm vào mặt anh. Những vụ việc tương tự thường xuyên xảy ra trước sự chứng kiến của bạn bè và vệ sĩ.

Một trong những phân đoạn gây chú ý là việc Depp cáo buộc Heard đại tiện trên giường ngủ của hai người, để trả thù cho hôm anh đi muộn ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của cô. Tuy nhiên, Heard phủ nhận lời khai của Depp, đồng thời đổ lỗi cho thú cưng của chồng cũ, cho rằng chú chó Depp nuôi bị vấn đề về đường ruột.

Bên cạnh phần trả lời của hai nhân vật chính, phiên tòa tập hợp các nhân chứng liên quan để cung cấp bằng chứng, như quản gia, bạn bè, người yêu cũ của Depp - Kate Moss. Trong số đó có Paul Barresi, người từng điều tra về các vụ kiện của những ngôi sao Hollywood. Theo Barresi, ông được ngôi sao Aquaman thuê nhằm tìm ra những người bị Depp lạm dụng, bạo hành về thể chất hoặc tinh thần. Nhưng sau khi phỏng vấn hơn 100 người ở Mỹ và châu Âu từng làm việc với Depp trong các phim trước, Barresi không thể tìm thấy bất kỳ ai nói xấu tài tử.

Amber Heard tại phiên tòa với Johnny Depp hồi cuối tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Đạo diễn đưa ra góc nhìn của khán giả để tăng sự đa chiều. Xen kẽ với diễn biến vụ kiện là phản ứng từ cộng đồng mạng, cho thấy đa số YouTuber và khán giả đứng về phía Depp. Một số người chê bai Heard, cho rằng tinh thần cô "không ổn định". Phía ngoài phiên xử, người hâm mộ của Depp hô vang tên tài tử, mắng Heard.

Ở hai tập còn lại, tác phẩm đi sâu vào mô tả mức độ của vấn đề bắt nạt trên mạng (cyber bullying), đặt câu hỏi: Mạng xã hội gây ảnh hưởng thế nào đến kết quả vụ kiện? Phim thêm thắt phân tích của các chuyên gia để cho thấy các vấn đề đang diễn ra xung quanh phiên tòa.

Theo đó, những người dùng mạng có xu hướng xem các video ngắn hơn việc tìm hiểu các nguồn tin chính thống. Nhiều người lợi dụng nền tảng TikTok, YouTube hay Twitter để châm biếm, bôi nhọ người khác. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực, đe dọa người liên quan.

Chẳng hạn trong tập hai, luật sư ly hôn Christopher Melcher phân tích vì sao khán giả đứng về phía Depp. Theo Melcher, khi người xem ủng hộ tài tử, họ thường thông cảm với hành động của anh, bỏ qua việc Depp thường xuyên sử dụng ma túy. Ngược lại, người hâm mộ sẽ lợi dụng những hành vi xấu của Heard để lên án, chỉ trích cô.

Mọi thứ từ trang phục cho đến nét mặt của Depp và Heard đều được đưa ra phân tích. Những người liên quan đến vụ kiện cũng trở thành tâm điểm của dư luận. Khán giả còn gọi một số người làm chứng, luật sư là "anh hùng" sau khi trả lời thẩm vấn.

Tác phẩm nhận về nhiều ý kiến từ giới chuyên môn. Cây bút Mick LaSalle của San Francisco Chronicle nói tác phẩm có cách kể dễ nắm bắt, gói gọn một sự việc hấp dẫn trong ba tập.

Trong một cuộc phỏng vấn với Access Hollywood, luật sư của Depp, Camille Vasquez, nói phim thú vị. "Đạo diễn sử dụng những lời khai để kể lại một cách trung thực và thuyết phục về những gì diễn ra bên trong phòng xử án". Vasquez cho biết.

Theo Decider, tác phẩm thu hút ở tập đầu khi tập trung vào lời khai của hai đương sự nhưng cách biên tập khiến phim trở nên rời rạc. Những lập luận phim đưa ra đều có trên Internet, không mang tính đột phá. Tờ Chicago Sun-Times nhận xét phim quá tập trung vào diễn biến trên mạng xã hội mà quên đi việc phỏng vấn các chuyên gia pháp lý.

Emma Cooper từng chỉ đạo phim tài liệu khác của Netflix, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (2022). Theo CNN, Johnny Depp và Amber Heard đều không tham gia dự án này và cả hai chưa bình luận gì về bộ phim.

Theo số liệu của Samba TV, hơn 1,1 triệu hộ gia đình ở Mỹ theo dõi tác phẩm trong năm ngày kể từ lúc ra mắt. Phim đứng đầu bảng xếp hạng Netflix ở Mỹ trong tuần đầu tiên. Phần lớn khán giả thuộc thế hệ Z (sinh năm 1997-2012). Sau hơn một tuần ra mắt, Depp v. Heard là một trong 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất của Netflix tại Việt Nam.

Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài viết về vấn đề bạo lực gia đình của Amber Heard trên tờ Washington Post năm 2018, một năm sau khi họ ly hôn. Tuy cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử vẫn bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Hai người sau đó bước vào cuộc chiến pháp lý với chiến thắng thuộc về ngôi sao loạt phim Cướp biển vùng Caribbe.

Quế Chi