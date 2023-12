'Napoleon' - nhà cầm quân huyền thoại

Hậu trường phim "Napoleon". Dự án từng mang tên "Kitbag" - lấy cảm hứng từ thành ngữ: "There is a general’s staff hidden in every soldier's kitbag" (Chiến lược của bậc tướng quân nằm trong túi hành quân của binh sĩ). Trong lịch sử, Napoleon Bonaparte (1769-1821) là chiến lược gia tài ba, lãnh đạo quân đội Pháp thống nhất gần hết châu Âu, trước khi thất bại trong trận Waterloo. Video: Sony Pictures Entertainment