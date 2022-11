Diễn viên gốc Việt được kỳ vọng tại Oscar 2023

Quan Kế Huy - diễn viên gốc Việt - được giới chuyên môn dự đoán làm nên chuyện tại Oscar với vai Waymond Wang trong "Everything Everywhere All at Once".

Theo Variety, diễn viên 51 tuổi nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình khi hóa thân ông chồng ngờ nghệch trong bộ phim của hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert. Nhiều chuyên gia dự đoán Quan Kế Huy là ứng viên sáng giá tại mùa giải thưởng năm nay. Câu chuyện của anh giống nhiều ngôi sao nở muộn gần đây như Paul Raci với Sound of Metal (2020) hay Troy Kotsur với CODA (2021).

Quan Kế Huy được kỳ vọng nhận đề cử Oscar với "Everything Everywhere All at Once". Ảnh: Guardian

Hạng mục nam phụ tại Oscar là sân chơi của nhiều diễn viên gạo cội. Năm nay, giới chuyên môn nhận xét chưa có nhiều ứng viên nổi bật ngoài Quan Kế Huy cho giải này. Một số cái tên khác được nhắc đến gồm Brendan Gleeson với màn thể hiện trong The Banshees of Inisherin và Judd Hirsch với The Fabelmans.

Trailer phim Everything Everywhere All at Once Trailer "Everything Everywhere All at Once". Nhân vật Quan Kế Huy đóng xuất hiện ở giây 0:44. Video: A24

Everything Everywhere All at Once xoay quanh Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh), một phụ nữ Trung Quốc nhập cư, là chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trong lần gặp nhân viên thuế Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis) để giải quyết tài chính, Evelyn vô tình gặp một phiên bản khác của chồng Waymond (Quan Kế Huy) từ vũ trụ Alpha. Anh nói cô là phiên bản Evelyn duy nhất có thể ngăn chặn Jobu Topaki, ác nhân đang muốn phá hủy sự yên bình của đa vũ trụ. Evelyn phải học cách đi xuyên các thế giới, vận dụng mọi kỹ năng mà những phiên bản khác đang có để chống lại cái ác.

Tác phẩm gây bất ngờ với cách xây dựng nội dung về thế giới đa vũ trụ. Diễn biến trong phim xảy ra ở nhiều thế giới, nơi mọi quy tắc bị phá vỡ. Evelyn phải làm những hành động kỳ quặc nếu muốn đi xuyên từ nơi này đến nơi khác. Khi đến được thế giới mới, cô sẽ kiểm soát tâm trí của phiên bản khác trong một thời gian ngắn. Điều này giúp Evelyn biết những sự kiện ảnh hưởng đến cô trong thế giới đó, đồng thời học được kỹ năng của các bản thể. Sau cùng, cô áp dụng nhằm chiến đấu với Jobu Topaki.

Cây viết Clayton Davis của Variety nhận xét trở ngại lớn nhất của Kế Huy Quan để đoạt Oscar là nội dung phim. Everything Everywhere All at Once theo phong cách hài với nhiều phân cảnh tếu táo sử dụng các đạo cụ như đồ chơi tình dục để gây cười. Điều này có thể khiến các thành viên của Viện Hàn lâm đắn đo khi trao giải cho bộ phim.

Nếu nhận đề cử, Quan Kế Huy sẽ trở thành nam diễn viên gốc Á thứ 10 có cơ hội tranh giải nam phụ trong lịch sử Oscar. Haing S. Ngor là người duy nhất từng chiến thắng với phim The Killing Fields (1984).

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc. Anh cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh tại đây. Năm 12 tuổi, Quan Kế Huy gây chú ý với vai Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom. Anh cũng được biết đến với nhân vật Data trong The Goonies (1985).

Cuối thập niên 1990, Quan Kế Huy ít xuất hiện trên màn ảnh, lui về hậu trường với các công việc như chỉ đạo hành động, sản xuất, trợ lý đạo diễn... Anh cho biết khó kiếm vai diễn tốt tại Hollywood khi trưởng thành. Trước đó, nhiều đạo diễn tìm đến anh khi cần người đóng các vai trẻ em châu Á trong phim. Anh tái xuất năm 2018 với bom tấn Crazy Rich Asians (2018). Sau Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy được mời đóng mùa hai Loki của Marvel, dự kiến ra mắt giữa năm 2023.

Đạt Phan (theo Variety)