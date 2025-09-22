10 ngôi sao bóng đá lỡ hẹn Quả Bóng Vàng

Từ năm 1995, Quả Bóng Vàng mở rộng cho cầu thủ ngoài châu Âu, trở thành giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá. Kể từ đó, tổng cộng 17 cái tên đã được vinh danh, trong đó có George Weah, bộ tứ Brazil Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, cùng Lionel Messi với kỷ lục 8 lần chiến thắng và Cristiano Ronaldo 5 lần.

Bên cạnh đó là những nhà vô địch xứng đáng khác như Zinedine Zidane, Luis Figo, Michael Owen, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Fabio Cannavaro, Luka Modric, Karim Benzema hay mới nhất là Rodri. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận nhiều siêu sao xuất sắc không kém nhưng chưa từng chạm tay vào Quả Bóng Vàng.

Dưới đây là 10 cầu thủ vĩ đại nhất từng lỡ hẹn với danh hiệu này, theo bình chọn của Goal.