10 ngôi sao bóng đá lỡ hẹn Quả Bóng Vàng

Từ năm 1995, Quả Bóng Vàng mở rộng cho cầu thủ ngoài châu Âu, trở thành giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá. Kể từ đó, tổng cộng 17 cái tên đã được vinh danh, trong đó có George Weah, bộ tứ Brazil Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, cùng Lionel Messi với kỷ lục 8 lần chiến thắng và Cristiano Ronaldo 5 lần.
Bên cạnh đó là những nhà vô địch xứng đáng khác như Zinedine Zidane, Luis Figo, Michael Owen, Pavel Nedved, Andriy Shevchenko, Fabio Cannavaro, Luka Modric, Karim Benzema hay mới nhất là Rodri. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận nhiều siêu sao xuất sắc không kém nhưng chưa từng chạm tay vào Quả Bóng Vàng.
Dưới đây là 10 cầu thủ vĩ đại nhất từng lỡ hẹn với danh hiệu này, theo bình chọn của Goal.
Zlatan Ibrahimovic ghi 511 bàn trong 866 trận cấp CLB và 62 bàn trong 122 trận cấp quốc tế. Về mặt tập thể, anh giành 32 danh hiệu, nhưng chưa từng đoạt Champions League. Điều này khiến anh thường bị loại khỏi cuộc đua Quả Bóng Vàng, dù đang giữ kỷ lục ghi bàn cho sáu CLB tại Champions League.
Thành tích tốt nhất của Ibrahimovic ở Quả Bóng Vàng chỉ là hạng tư năm 2014.
Raul Gonzalez ghi 228 bàn sau 550 trận, góp công lớn giúp Real đoạt ba chức vô địch Champions League cùng sáu La Liga. Đỉnh cao sự nghiệp của Raul là mùa 2000-2001, khi anh đoạt cả Vua phá lưới La Liga lẫn Champions League. Dù vậy, Quả Bóng Vàng năm đó lại thuộc về Michael Owen - tiền đạo người Anh ghi ít bàn hơn nhưng cùng Liverpool giành cú ăn ba.
Ở cấp độ đội tuyển, Raul cùng Tây Ban Nha dự ba kỳ World Cup và hai Euro. Anh có tên trong đội hình tiêu biểu Euro 2000, trở thành thủ quân tuyển Tây Ban Nha năm 2002 và giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2006.
Paolo Maldini là biểu tượng bất tử của AC Milan và bóng đá Italy. Maldini chơi suốt 25 năm cho Milan, đoạt 5 Champions League và 7 Serie A. Anh đa năng ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, nổi tiếng bởi khả năng đọc trận đấu và sự bền bỉ.
Dù được xem là hậu vệ toàn diện nhất lịch sử, Maldini chỉ một lần vào top 3 Quả Bóng Vàng, sau màn trình diễn xuất sắc ở chung kết Champions League 2003. Huyền thoại bóng đá Italy là minh chứng rằng danh hiệu cá nhân thường nghiêng về cầu thủ tấn công.
Xavi Hernandez - "bộ não" của Barca và tuyển Tây Ban Nha giai đoạn hoàng kim - giành 4 Champions League, 8 La Liga, cùng hai Euro và một World Cup. Anh ba lần liên tiếp đứng thứ ba Quả Bóng Vàng giai đoạn 2009-2011, sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Dù không nổi bật ở thống kê bàn thắng, Xavi là người điều tiết lối chơi, giúp Barca cũng như Tây Ban Nha thống trị thế giới, và được xem là tiền vệ tổ chức hay bậc nhất lịch sử.
Luis Suarez từng là cơn ác mộng của hàng thủ châu Âu trong thập niên 2010. Anh ghi 31 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa 2013-2014, suýt đưa Liverpool đến ngôi vô địch, rồi sau đó tạo nên tam tấu MSN huyền thoại với Lionel Messi và Neymar ở Barca.
Tiền đạo Uruguay ghi 59 bàn trong mùa 2015-2016, vô địch Champions League và nhiều lần là Vua phá lưới La Liga. Tuy nhiên, Suarez chưa bao giờ vào top 3 Quả Bóng Vàng, một phần vì các bê bối ngoài sân cỏ như án treo giò tại World Cup 2014, và phần khác vì luôn phải đứng sau cái bóng của Messi.
Robert Lewandowski là "nạn nhân" của việc Quả Bóng Vàng 2020 bị hủy vì Covid-19. Năm đó, trung phong Ba Lan bùng nổ với 55 bàn, giúp Bayern đoạt cú ăn ba. Một năm sau, anh ghi tới 62 bàn nhưng vẫn chỉ đứng sau Messi.
Trong 8 mùa tại Bayern, Lewandowski 5 lần ghi từ 30 bàn trở lên tại Bundesliga. Từ khi sang Barca năm 2022, anh vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng, vượt mốc 100 bàn chỉ sau ba năm. Với 85 pha lập công cho tuyển Ba Lan, Lewandowski được xem là trung phong vĩ đại nhất chưa từng giành Quả Bóng Vàng.
Neymar ghi 181 bàn và kiến tạo trong 186 trận, cùng Barca giành 8 danh hiệu, trong đó có Champions League 2015. Ngôi sao Brazil hai lần đứng thứ ba Quả Bóng Vàng. Nhưng sau khi sang PSG với mức phí kỷ lục, sự nghiệp của anh dần chững lại vì chấn thương và lối sống buông thả.
Ở cấp độ quốc tế, Neymar vượt "Vua bóng đá" Pele để trở thành tiền đạo số một lịch sử tuyển Brazil. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định anh đã lãng phí những năm tháng đỉnh cao, bỏ lỡ cơ hội trở thành người kế thừa Messi và Ronaldo.
Wayne Rooney ra mắt Ngoại hạng Anh ở tuổi 16, sau đó trở thành huyền thoại của Man Utd với kỷ lục 253 bàn. Cựu tiền đạo người Anh giành năm chức vô địch Premier League, một Champions League, đồng thời giữ băng thủ quân tuyển Anh giai đoạn 2014-2017.
Đỉnh cao của Rooney ở các cuộc đua tranh Quả Bóng Vàng chỉ là vị trí thứ năm vào năm 2011. Bất chấp những chỉ trích thường xuyên, Rooney vẫn để lại vô số khoảnh khắc kinh điển, từ cú vô lê vào lưới Newcastle đến cú móc bóng trong derby Manchester. Anh được xem là cầu thủ vĩ đại nhất của Anh trong kỷ nguyên hiện đại.
Thierry Henry ghi 226 bàn cho Arsenal, bốn lần giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và dẫn dắt "Pháo thủ" tới hai chức vô địch, trong đó có mùa bất bại 2003-2004. Anh cũng là một trong hai cầu thủ từng đạt 20 kiến tạo trong một mùa Premier League.
Dù có mùa giải 2002-2003 bùng nổ với 32 bàn và 20 kiến tạo, Henry chỉ đứng thứ hai Quả Bóng Vàng sau danh thủ người CH Czech Pavel Nedved. Sau khi rời Arsenal, anh cùng Barca vô địch Champions League, đồng thời giành World Cup và Euro với tuyển Pháp. Henry được coi là tiền đạo hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Andres Iniesta - người hùng của Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2010 - được ca ngợi là tiền vệ toàn diện nhất lịch sử nhờ khả năng kiểm soát bóng, thoát pressing và tạo khác biệt ở những thời khắc quan trọng. Anh giành bốn Champions League cùng Barca và hai Euro, một World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha.
Iniesta về nhì Quả Bóng Vàng 2010 sau Messi, và đứng thứ ba năm 2012. Năm 2018, France Football thừa nhận việc cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chưa từng đoạt giải là một "bất công dân chủ".
