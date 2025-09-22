Hôm nay trao Quả Bóng Vàng 2025

Lễ trao Quả Bóng Vàng 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet, lúc 21h hôm nay 22/9 giờ Paris (2h sáng 23/9, giờ Hà Nội).

Đây là lần thứ 69 giải thưởng được tạp chí France Football tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc, cùng các hạng mục tập thể, HLV và đóng góp xã hội mùa giải 2024-2025.

Bên cạnh Quả Bóng Vàng nam và nữ, gala còn có nhiều hạng mục khác như giải thủ môn xuất sắc (Yashin Trophy), cầu thủ trẻ hay nhất (Kopa Trophy), tiền đạo ghi bàn nhiều nhất (Gerd Muller Trophy), HLV hay nhất (Johan Cruyff Trophy), CLB hay nhất và giải Socrates cho các đóng góp xã hội.

Năm nay, ba hạng mục mới được bổ sung cho bóng đá nữ gồm giải Yashin, Gerd Muller và Kopa.

Quả Bóng Vàng là giải thưởng cá nhân được coi là danh giá nhất bóng đá. Ảnh: Reuters

Danh sách ứng viên Quả Bóng Vàng nam 2025 gồm 30 cầu thủ, trong đó nổi bật là Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Raphinha, Lamine Yamal hay Vitinha. Đương kim vô địch Champions League PSG đóng góp nhiều nhất với 9 đại diện, cũng là kỷ lục tại giải.

Quả Bóng Vàng được chọn dựa trên ba tiêu chí: phong độ cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần fair-play. Hội đồng bầu chọn là 100 nhà báo từ 100 quốc gia đứng đầu bảng thứ bậc FIFA (nam) và 50 nhà báo từ 50 quốc gia hàng đầu (nữ). Mỗi nhà báo sẽ chọn ra 10 cầu thủ, chấm điểm từ 15 xuống 1. Người có tổng điểm cao nhất sẽ thắng giải.

Theo Opta, Dembele là ứng viên sáng giá nhất cho hạng mục nam. Ngôi sao 28 tuổi người Pháp góp công lớn vào cú ăn ba của PSG mùa trước, với Ligue 1, Cup Quốc gia Pháp và Champions League.

Anh ghi 33 bàn, 13 kiến tạo bàn khác trên mọi đấu trường. Riêng Champions League, Dembele 14 lần ghi dấu giày vào bàn thắng (8 bàn, 6 kiến tạo), thành tích tốt nhất của một cầu thủ Pháp ở giải đấu. Trong trận chung kết thắng Inter 5-0, anh kiến tạo hai bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên sau Marcelo năm 2018 làm được điều tương tự.

Phong độ bùng nổ từ tháng 1/2025 đến cuối mùa càng củng cố vị thế của Dembele. Trong 20 trận đầu năm nay, anh ghi tới 24 bàn. Tổng cộng, anh có 46 lần ghi dấu giày vào bàn thắng mùa 2024-2025, gấp đôi kỷ lục cá nhân trước đó.

Dembele mừng bàn thắng thứ hai của PSG vào lưới Real tại bán kết FIFA Club World Cup trên sân MetLife, vùng East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ ngày 9/7/2025. Ảnh: Reuters

Dù Dembele được đánh giá cao, nhiều ngôi sao khác cũng vừa chơi mùa giải ấn tượng. Salah dẫn đầu châu Âu về số lần ghi dấu giày cho bàn thắng (57), dù Liverpool bị loại từ vòng 1/8 Champions League. Raphinha đứng ngay sau với 56, lần góp công giúp Barca vô địch La Liga. Tài năng 18 tuổi Yamal gây tiếng vang khi 39 lần góp công vào bàn thắng và 244 pha qua người thành công, nhiều nhất trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Mbappe vẫn duy trì phong độ với 43 bàn cho Real Madrid, nhiều nhất châu Âu. Nhưng CLB của anh chỉ giành Siêu Cup châu Âu và Cup Liên lục địa. Dù vậy, tiền đạo 26 tuổi công khai ủng hộ đồng đội tuyển Pháp. "Nếu được chọn, tôi sẽ mang Quả Bóng Vàng đến tận nhà cho Dembele", Mbappe nói, và cho biết sẽ không tham dự lễ trao giải - một chỉ dấu cho thấy khả năng cao anh không chiến thắng.

Tương tự giải thưởng cho nam, danh sách đề cử Quả Bóng Vàng nữ cũng có 30 cầu thủ, trong đó có người chiến thắng năm ngoái Aitana Bonmati, cùng Alexia Putellas, Graham Hansen và Lucy Bronze.

Ứng viên giải Kopa Trophy (cầu thủ trẻ nam) gồm nhiều tài năng trẻ như Yamal, Joao Neves, Pau Cubarsi, Estevao hay Kenan Yildiz. Bản nữ có Linda Caicedo, Vicky Lopez và Michelle Agyemang.

Ở hạng mục thủ môn, Yashin Trophy nam quy tụ 10 gương mặt, trong đó có Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker hay Emiliano Martínez. Nữ có Ann-Katrin Berger, Cata Coll và Hannah Hampton.

Ứng viên giải Johan Cruyff nam có Luis Enrique (PSG), Antonio Conte (Napoli), Hansi Flick (Barca), Enzo Maresca (Chelsea) và Arne Slot (Liverpool). Ứng viên nữ là Sonia Bompastor (Chelsea), Sarina Wiegman (tuyển Anh) và Renée Slegers (Arsenal).

CLB nam hay nhất năm gồm Barca, PSG, Liverpool, Chelsea và Botafogo. Nữ có Barca, Chelsea, Arsenal, Lyon và Orlando Pride.

Lễ trao giải được phát trực tiếp toàn cầu. Người chiến thắng bản nam và nữ sẽ giữ chiếc cup Quả Bóng Vàng bản chính thức, được sản xuất riêng cho mỗi hạng mục.

Năm ngoái, Rodri (Man City, Tây Ban Nha) và Aitana Bonmati (Barca, Tây Ban Nha) lần lượt giành giải của nam và nữ.

Gala dự kiến diễn ra hơn hai tiếng, do cựu tiền vệ Hà Lan Ruud Gullit và nữ nhà báo Anh Kate Scott dẫn chương trình. Ronaldinho sẽ trao Quả Bóng Vàng nam 2025, 20 năm sau khi anh đoạt giải này lần duy nhất trong sự nghiệp. Anh từng khoác áo cả PSG lẫn Barca, cũng là hai CLB có nhiều ứng viên sáng giá cho giải năm nay.

Real sẽ không cử đại diện nào dự gala, cũng như kỳ trước. Barca góp mặt với HLV Hansi Flick, Yamal, Pau Cubarsi, nhưng tiền vệ Pedri Gonzalez không tham dự.

30 đề cử Quả Bóng Vàng nam: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Desire Doue, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyokeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Virgil van Dijk, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Lamine Yamal.

Xuân Bình tổng hợp