Mbappe không dự lễ trao Quả Bóng Vàng 2025

Tiền đạo Kylian Mbappe xác nhận không dự lễ trao giải vào ngày 22/9, và kỳ vọng đồng hương Ousmane Dembele sẽ đoạt Quả Bóng Vàng 2025.

Mùa trước, Mbappe bùng nổ với 43 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 31 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga và Giày Vàng châu Âu. Tiền đạo người Pháp duy trì phong độ cao mùa này, với 6 bàn qua 5 trận trên mọi đấu trường, mới nhất là cú đúp vào lưới Marseille ở Champions League.

Nhưng Mbappe thừa nhận khó cạnh tranh Quả Bóng Vàng 2025 vì chưa mang về các danh hiệu lớn. Mùa trước, Real đoạt Siêu Cup châu Âu, Cup Liên lục địa, nhưng thua kình địch Barca ở cuộc đua giành La Liga, Cup Nhà Vua và bị Arsenal loại ở tứ kết Champions League.

"Muốn giành Quả Bóng Vàng, trước tiên bạn phải có danh hiệu. Tôi sẽ cố giúp CLB chinh phục các Cup, rồi hãy xem điều gì đến", Mbappe nói sau trận thắng Marseille.

Tiền đạo Mbappe mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1, trong trận Real thắng Marseille, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 16/9/2025. Ảnh: Reuters

Mbappe cũng đặt niềm tin vào đồng hương Dembele và cho biết sẽ không dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 ngày 22/9. "Tôi sẽ hạnh phúc nếu Dembele chiến thắng, vì đó là bạn tôi và tôi đã luôn ủng hộ cậu ấy từ đầu. Tôi sẽ ngồi trước TV và hy vọng cậu ấy giành giải", tiền đạo 26 tuổi bày tỏ.

Dembele là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025. Mùa trước, tiền đạo người Pháp ghi 35 bàn, kiến tạo 16 lần trong 53 trận, giúp PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Liên đoàn và Cup Quốc gia Pháp.

Ngoài ra, theo truyền thông châu Âu, hai cầu thủ Barca Lamine Yamal, Raphinha và chủ công của Liverpool Mohamed Salah là những ứng cử viên sáng giá khác. Họ đều gây ấn tượng cả về mặt tập thể lẫn cá nhân mùa 2024-2025.

Raphinha ghi 34 bàn, kiến tạo 25 lần trong 57 trận, còn Yamal ghi 18 bàn, kiến tạo 25 lần trong 55 trận. Hai cầu thủ đều góp công lớn giúp Barca giành La Liga, Siêu Cup Tây Ban Nha và Cup Nhà Vua. Ở Liverpool, Salah ghi 34 bàn, kiến tạo 23 lần trong 52 trận, giúp Liverpool giành Ngoại hạng Anh.

Ousmane Dembele cùng PSG vô địch Champions League mùa 2024-2025. Ảnh: Yahoo Sports

Một mô hình trí tuệ nhân tạo do công ty dữ liệu AVISIA (Pháp) phát triển dự báo Dembele sẽ trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025, với xác suất chiến thắng lên tới 72%. Xếp sau là Yamal (56%) và đồng đội Vitinha (40%).

Mô hình của AVISIA không chỉ xét các thông số chuyên môn như số bàn thắng, danh hiệu tập thể, giải thưởng cá nhân, mà còn đưa vào yếu tố mới - ảnh hưởng báo chí. Thước đo này phân tích xu hướng bầu chọn dựa trên quốc tịch, CLB hay phong cách thi đấu của cầu thủ.

Lễ trao Quả Bóng Vàng 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet ở thành phố Paris, Pháp, tối 22/9.

Hồng Duy tổng hợp