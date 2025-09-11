Vận rủi của Quả Bóng Vàng

PhápGần 70 năm từ khi tạp chí France Football tổ chức bầu chọn và trao Quả Bóng Vàng, người chiến thắng chưa bao giờ vô địch World Cup diễn ra ngay sau đó.

Ronaldo De Lima giành Quả Bóng Vàng 1997, trước khi cùng tuyển Brazil thua Pháp 0-3 ở chung kết World Cup 1998. Ảnh: Inter

Các cầu thủ vướng vào vận rủi này gồm Alfredo Di Stefano (tuyển Tây Ban Nha, giành Quả Bóng Vàng năm 1957), Omar Sivori (Italy, 1961), Eusebio (Bồ Đào Nha, 1965), Gianni Rivera (Italy, 1969), Johan Cruyff (Hà Lan, 1973), Allan Simonsen (Đan Mạch, 1977), Karl Heinz Rummenigge (Tây Đức, 1981), Michel Platini (Pháp, 1985), Marco Van Basten (Hà Lan, 1989), Roberto Baggio (Italy, 1993), Ronaldo De Lima (Brazil, 1997), Michael Owen (Anh, 2001), Ronaldinho (Brazil, 2005), Lionel Messi (Argentina, 2009), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 2013, 2017) và Karim Benzema (Pháp, 2022).

Messi giành Quả Bóng Vàng năm 2021. Nhưng do giải thưởng năm 2022 được trao trước khi World Cup cùng năm diễn ra, vận rủi rơi vào Benzema, theo thống kê của tờ AS (Tây Ban Nha).

Những cầu thủ giành Quả Bóng Vàng gần đây còn trở thành nạn nhân của một vấn đề khác liên quan đến chấn thương. Năm 2022, ngay sau khi nhận giải thưởng cá nhân danh giá nhất, Benzema phải nghỉ World Cup do chấn thương cơ đùi. Năm ngoái, trước và sau khi giành Quả Bóng Vàng, tiền vệ Rodri phải nghỉ thi đấu tổng cộng gần một năm do rách dây chằng chéo trước đầu gối.

Năm nay, France Football sẽ trao Quả Bóng Vàng 2025 vào ngày 22/9. Các nhà cái hiện đánh giá Ousmane Dembele là ứng cử viên số một, với tỷ lệ đặt 9 ăn 2. Lamine Yamal đứng thứ hai, nhưng kém rất xa với tỷ lệ 2 ăn 11.

Mùa trước, Dembele ghi 35 bàn và kiến tạo 16 lần, giúp PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Pháp và Siêu Cup Pháp. Vị thế của anh giảm một chút sau trận Pháp thua Tây Ban Nha 4-5 ở bán kết Nations League, nhưng tăng trở lại khi giúp PSG vào chung kết Club World Cup.

Mới đây, tiền đạo người Pháp dính chấn thương gân kheo, dẫn đến việc phải nghỉ ít nhất sáu tuần và khả năng cao bỏ lỡ ba trận vòng bảng Champions League.

Thanh Quý (theo AS)