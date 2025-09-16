Giám đốc PSG: 'Dembele đã giành Bóng Vàng nếu tên là Ronaldo'

Giám đốc thể thao PSG, Luis Campos nói rằng cuộc tranh luận Quả Bóng Vàng 2025 đã không tồn tại, nếu Ousmane Dembele có tên Ronaldo hoặc Messi.

"Nếu Dembele không thắng giải, những người bỏ phiếu phơi bày sự bất tài", Campos nói trên RMC Sport ngày 15/1. "Nếu tên cậu ấy là Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, chẳng có gì phải bàn cãi".

Ousmane Dembele mừng bàn thắng vào lưới Brest trong trận lượt đi vòng knock-out play-off Champions League trên sân Roudourou, thị trấn Guingamp, Pháp tối 11/2/2025. Ảnh: Reuters

Giám đốc người Bồ Đào Nha ám chỉ màn trình diễn của Dembele mùa giải 2024-2025 vượt trội so với các ứng viên khác. Anh là Cầu thủ hay nhất Champions League, Ligue 1, và cùng PSG giành mọi danh hiệu quan trọng. "Mùa trước, cầu thủ có thống kê tốt nhất và tỏa sáng ở mọi đấu trường là Dembele. Achraf Hakimi và Vitinha cũng chơi mùa giải tuyệt vời, nhưng sự thật Dembele mới là số một", Campos nói thêm.

Dembele ghi 35 bàn, kiến tạo 16 lần trong 53 trận mùa trước. Trung bình mỗi trận, anh đều ghi bàn hoặc kiến tạo. Trong vai trò tiền đạo ảo, cầu thủ 28 tuổi còn tích cực hỗ trợ phòng ngự từ xa nhờ khả năng gây sức ép lên thủ môn và hậu vệ đối phương.

PSG đứng đầu danh sách đề cử Quả Bóng Vàng với 9 đại diện. Campos còn cho rằng những cầu thủ như Bradley Barcola hay Willian Pacho cũng xứng đáng góp mặt. Lịch sử Bóng Vàng chưa từng ghi nhận một đội có 10 cầu thủ trong danh sách đề cử.

Campos cũng xác nhận Dembele đã đồng ý gia hạn hợp đồng với PSG theo cơ chế lương thưởng gắn với thành tích. Cơ chế lương mới của CLB Pháp sẽ được cắt giảm. Vì thế, những cầu thủ đòi lương cứng cao sẽ phải ra đi, như trường hợp của thủ thành Gianluigi Donnarumma.

"Khi Donnarumma yêu cầu mức lương theo PSG của quá khứ, chứ không phải PSG của hôm nay, chúng tôi buộc phải tìm giải pháp", Campos nói. "Chính sách của chúng tôi giờ dựa trên sự xứng đáng. Ngôi sao bây giờ là CLB, không phải cá nhân".

Ngoài ra, Campos cũng tiết lộ quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông tại PSG là bổ nhiệm HLV Luis Enrique. "Tôi nhớ buổi gặp nhau ở Barcelona, chỉ vài phút tôi đã biết ông ấy là người phù hợp. Enrique cũng là người đầu tiên nói thẳng với Neymar rằng 'tốt nhất cậu nên rời đi', vì triết lý của ông ấy đặt tập thể lên trên cá nhân", Campos chia sẻ.

Lễ trao Quả Bóng Vàng 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Chatelet ở thành phố Paris, Pháp, tối 22/9. Dembele vẫn đang dẫn đầu cuộc đua theo các nhà cái, sau đó đến Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah và Raphinha.

Hoàng An (theo Diario AS)