Dàn sao PSG vắng mặt tại lễ trao Quả Bóng Vàng 2025

PhápNgoại trừ Ousmane Dembele đang điều trị chấn thương, nhiều trụ cột của PSG phải ra sân đúng vào thời điểm diễn ra lễ trao Quả Bóng Vàng 2025.

Ngày 21/9, do mưa bão ở miền nam Pháp, Ban tổ chức Ligue 1 phải lùi trận Marseille - PSG ở vòng 5 lại 24 tiếng. Khi thi đấu vào 19h thứ Hai tối 22/9 trên sân Velodrome, nhiều cầu thủ PSG sẽ không thể tham dự lễ trao Quả Bóng Vàng diễn ra cùng giờ tại Paris.

PSG có 8 ứng cử viên Quả Bóng Vàng, bên cạnh thủ môn Gianluigi Donnarumma vừa chuyển sang Man City. Trong đó, Ousmane Dembele là ứng cử viên sáng giá nhất. Theo các nhà cái châu Âu, tỷ lệ cược cho khả năng chiến thắng của tiền đạo người Pháp là 1/6 (đặt 6 ăn 1), bỏ xa ứng cử viên số hai Lamine Yamal với 4/1. Mohamed Salah và Raphinha cùng là ứng cử viên số ba, với tỷ lệ 16/1.

Dembele ăn mừng trong trận PSG thắng Toulouse 6-3 tại Ligue 1 hôm 30/8. Ảnh: Icon Sport

Không như các đồng đội, Dembele vẫn có thể dự lễ trao Quả Bóng Vàng. Anh sẽ không chơi trận Marseille - PSG do đang điều trị chấn thương. Hai cầu thủ PSG khác có tên trong danh sách ứng cử viên là Desire Doue và Joao Neves cũng có thể dự lễ trao tại nhà hát Chatelet nhờ nguyên nhân tương tự.

Tuy nhiên, 5 ứng viên còn lại, gồm Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha và Fabian Ruiz nhiều khả năng phải thi đấu với Marseille. Luis Enrique, ứng cử viên số một cho danh hiệu HLV hay nhất năm, cũng phải ở lại chỉ đạo PSG. Ngoài các đề cử cá nhân, PSG còn được đề cử cho danh hiệu đội bóng của năm.

PSG đang dẫn đầu Ligue 1 với bốn trận toàn thắng: Nantes 1-0, Angers 1-0, Toulouse 6-3 và Lens 2-0. Họ cũng thắng Tottenham 4-3 trong loạt luân lưu trận tranh Siêu Cup châu Âu và Atalanta 4-0 trong trận ra quân Champions League.

Mùa trước, PSG giành cú ăn bốn Champions League, Ligue 1, Cup Pháp và Siêu Cup Pháp. Dembele đóng góp lớn vào thành công của CLB, khi ghi 35 bàn và kiến tạo 16 lần. Nếu chiến thắng, tiền đạo 28 tuổi sẽ là cầu thủ Pháp thứ sáu giành Quả Bóng Vàng, sau Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane và Karim Benzema.

Thanh Quý (theo ESPN)