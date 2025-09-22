Yamal sẵn sàng mở tiệc nếu giành Quả Bóng Vàng

PhápTiền đạo của Barca, Lamine Yamal có thể mở tiệc ngay tại Paris nếu giành Quả Bóng Vàng vào tối 22/9.

Theo tờ Mundo Deportivo, Yamal đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc riêng tư tại Paris trong trường hợp giành Quả Bóng Vàng. Tiền đạo 18 tuổi cũng đưa 20 thành viên gia đình và bạn bè tới dự lễ trao tối 22/9 tại nhà hát Chatelet, một địa điểm nổi tiếng và có lịch sử từ năm 1862 ở thủ đô Pháp.

Yamal (trái) thi đấu trong trận Thổ Nhĩ Kỳ 0-6 Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup hôm 7/9, trước khi dính chấn thương và nghỉ đến nay. Ảnh: Reuters

Theo các nhà cái, Ousmane Dembele vẫn là ứng cử viên số một cho Quả Bóng Vàng với tỷ lệ cược 1/6 (đặt 6 ăn 1). Yamal là ứng cử viên số hai, nhưng kém xa với tỷ lệ 4/1. Hai ứng cử viên số ba, Mohamed Salah và Raphinha đều có tỷ lệ 16/1.

Tuy nhiên, dự đoán của các nhà cái đôi khi chỉ mang tính tham khảo. Năm ngoái, thông tin trước lễ trao giải đều nghiêng về Vinicius, nhưng cuối cùng Rodri chiến thắng với cách biệt 41 điểm (1.170 - 1.129).

Trước lễ trao giải hôm nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn Quả Bóng Vàng thuộc về Yamal. Tuy nhiên, dẫn lời nhà báo Pháp Romain Collet Gaudin, một nguồn tin cho biết Dembele sẽ chiến thắng.

Mùa vừa qua, Dembele vượt trội về thành tích tập thể, khi giúp PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Pháp và Siêu Cup Pháp. Yamal cùng Barca giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha, nhưng thua Inter chung cuộc 6-7 ở bán kết Champions League.

Quá trình thi đấu, Dembele ghi 35 bàn và kiến tạo 16 lần, trong khi Yamal ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần. Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ hơn về số lần qua người thành công (139 so với 38) và phong cách đem lại nhiều cảm xúc.

Năm ngoái, sau khi giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro, Yamal về thứ tám. Nếu chiến thắng năm nay, anh sẽ trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng trẻ nhất mọi thời đại. Kỷ lục này hiện thuộc về Ronaldo De Lima vào năm 1997, khi 21 tuổi 96 ngày.

Tạp chí France Football tổ chức trao Quả Bóng Vàng từ năm 1956. 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp FIFA sẽ bỏ phiếu bầu chọn. Các tiêu chí để bầu gồm màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần fair play.

Thanh Quý (theo MD)