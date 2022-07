10 mẫu xe ít khách nhất Việt Nam nửa đầu 2022

Ciaz, Alphard, Land Cruiser là ba mẫu xe bán ít nhất 6 tháng đầu 2022, trong danh sách đều là xe nhập khẩu.

10 mẫu xe bán chậm trong nửa đầu năm 2022 đều là xe nhập khẩu, trong đó Toyota góp 4 mẫu xe, còn lại là Suzuki, Isuzu, Honda, Mazda, Suzuki và Ford mỗi hãng có một xe.

Suzuki Ciaz là mẫu xe "đội sổ" với chỉ 13 chiếc. Trong nửa đầu năm, mẫu sedan Nhật chỉ ghi nhận doanh số tháng 5 với 5 chiếc và tháng 6 là 13 chiếc. Các tháng trước đó hãng chưa bán vì chưa có xe đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 (tương đương Euro 5).

Alphard là mẫu xe Toyota bán ít nhất với 37 chiếc, ít hơn một xe so với cùng kỳ 2021. Alphard cũng là xe thường xuyên gọi tên trong bảng xếp hạng doanh số xe ít nhất hàng tháng. Mẫu MPV cao cấp của Toyota nhập khẩu từ Nhật Bản, xe kén khách và một phần do giá cao, 4,28 tỷ đồng.

Đứng thứ ba là một mẫu xe khác của Toyota. Doanh số của Land Cruiser là 135 chiếc, ít hơn 8 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Giống như Alphard, Land Cruiser nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, lượng xe nhập về ít do không thiếu hụt nguồn cung. Ngay tại thị trường nội địa, người mua phải chờ vài năm do thiếu linh kiện. Tại Việt Nam, khách muốn mua Land Cruiser phải chịu kênh giá tới 1,6 tỷ.

Accord, mẫu sedan cỡ D của Honda đứng thứ 4 với doanh số 158 chiếc, bán nhiều hơn 90 chiếc so với cùng kỳ 2021. Accord nhập khẩu Thái Lan, giá 1,319 tỷ đồng, giá cao nhất nhì phân khúc là một yếu tố gặp trở ngại khi tiếp cận khách hàng.

Isuzu mu-X bán 217 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều hơn 139 chiếc so với cùng kỳ 2021. mu-X nhập khẩu Thái Lan, tùy chọn ba phiên bản, giá từ 799-949 triệu, cạnh tranh các đối thủ SUV cỡ D như Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe.

Một mẫu SUV nhập khẩu từ Nhật Bản khác của Toyota là Prado. Xe thường xuyên xuất hiện trong danh sách bán chậm hàng tháng. Nửa đầu năm 2022, Prado bán 255 chiếc, xếp thứ 5, nhiều hơn 2 chiếc so với cùng kỳ 2021. Prado bán ra một phiên bản VX giá 2,588 tỷ đồng, sử dụng chung máy với Fortuner, khả năng vượt địa hình tốt nhưng đi trong phố xe tốn xăng và độ ỳ lớn do máy nhỏ xác nặng.

Mazda BT-50 đứng ở vị trí thứ 7 với doanh số 397 chiếc, bán ít hơn 229 chiếc so với cùng kỳ 2021. BT-50 nhập khẩu Thái Lan, xe có thiết kế mới, trang bị tiện ích và thuộc xu hướng bán tải đi phố. BT-50 bán ra 4 phiên bản, giá từ 659-849 triệu đồng. Mẫu xe nhà Mazda cũng đang khan hàng.

Yaris, mẫu xe thứ 4 của Toyota trong danh sách xếp thứ 8 với doanh số 401 chiếc, bán ít hơn 250 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu hatchback cỡ B của Toyota đang bán thuộc phiên bản 2021. Dung lượng thị trường của loại xe hatchback trong phân khúc B đang dần thu hẹp vì xu hướng phát triển của các mẫu crossover.

Một đối thủ của Toyota Yaris có chung cảnh ngộ là Suzuki Swift. Nửa năm đầu 2022, doanh số Swift đạt 406 chiếc, bán nhiều hơn 142 chiếc so với cùng kỳ 2021. Mẫu hatchback cỡ B nhà Suzuki nhập khẩu Thái Lan, xe chỉ có một phiên bản giá 560 triệu đồng.

Đứng thứ 10 Ford Explorer. Explorer đạt doanh số nửa đầu năm 2022 là 456 chiếc, trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ bán được 3 xe. Explorer là mẫu SUV lớn nhất của Ford tại Việt Nam, mang kích thước cỡ E, cạnh tranh các đối thủ như Toyota Prado, Volkswagen Teramont. Explorer bán ra một phiên bản, giá 2,366 tỷ đồng. Explorer hiện khan hàng tại đại lý. Nếu đủ xe giao, doanh số sẽ cao hơn. Xe bị kênh giá tới 200 triệu.

Trong danh sách xe bán ít nhất hàng tháng không thống kê những mẫu xe dừng bán tại thị trường Việt Nam, như Toyota Wigo, Hyundai Kona, Toyota Hilux, Ford EcoSport, Ford Tourneo.

Minh Vũ