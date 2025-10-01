10 cách giảm quầng thâm, bọng mắt

Ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, hạn chế ăn mặn, chườm lạnh và massage mắt thường xuyên có thể giảm quầng thâm, bọng mắt.

BS.CKI Nguyễn Thị Việt Hà, khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết vùng da quanh mắt vốn rất mỏng manh, dễ chịu tác động từ môi trường, thói quen sinh hoạt và quá trình lão hóa. Trong đó, thiếu ngủ là yếu tố phổ biến nhất. Căng thẳng, stress, thói quen sử dụng rượu bia, cà phê hoặc hút thuốc cũng làm lưu thông máu kém, dẫn đến quầng mắt sẫm màu. Yếu tố di truyền, dị ứng, viêm xoang, tiếp xúc nhiều với ánh nắng hoặc chế độ ăn nhiều muối khiến cơ thể tích trữ nước, gây bọng mắt.

Một số cách dưới đây có thể giảm đáng kể tình trạng này.

Ngủ đủ giấc

Thức khuya, ngủ không đủ giấc làm hạn chế quá trình lưu thông máu, làn da không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và oxy, gây ra bọng mắt, quầng thâm xuất hiện mỗi khi ngủ dậy. Người thiếu ngủ thường có da nhợt nhạt, khiến mạch máu dưới mắt càng dễ lộ rõ.

Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể có thời gian tái tạo tế bào, cải thiện tuần hoàn máu, vùng da dưới mắt bớt thâm sạm. Để có giấc ngủ chất lượng, nên duy trì giờ đi ngủ cố định, tránh sử dụng điện thoại hoặc cà phê trước khi ngủ, tạo không gian yên tĩnh, mát mẻ.

Uống đủ nước

Mất nước khiến da khô, kém đàn hồi, mạch máu dưới vùng da mắt bị sưng phù, hình thành vết thâm và bọng mắt. Mỗi người nên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, nước ép trái cây tươi, nước dừa... Tránh thức uống chứa cồn, caffeine... khiến cơ thể mất nước, tuần hoàn máu kém và thúc đẩy lão hóa da.

Hạn chế ăn mặn

Nạp quá nhiều muối gây phù nề dưới mắt. Hạn chế thực phẩm quá mặn như đồ hộp, mì ăn liền, dưa muối. Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây giàu nước như dưa hấu, cam, dưa chuột để cân bằng điện giải và giảm bọng mắt.

Chườm lạnh

Nhiệt độ thấp giúp co mạch máu, giảm sưng tấy và làm quầng thâm mờ dần. Mọi người có thể sử dụng thìa kim loại để trong tủ lạnh, túi trà xanh đã qua sử dụng hoặc lát dưa chuột, khoai tây thái mỏng để đắp mắt trong 10-15 phút. Trà xanh chứa chất chống oxy hóa và vitamin K cải thiện lưu thông máu, se khít lỗ chân lông, ngừa lão hóa, giảm quầng thâm mắt, còn dưa chuột có tác dụng làm dịu, cấp nước và giảm sưng.

Massage nhẹ nhàng quanh mắt

Massage bằng đầu ngón tay hoặc dụng cụ lăn mắt để kích thích lưu thông máu, hạn chế tích tụ dịch gây bọng. Bác sĩ Hà khuyên massage từ khóe mắt vào trong ra ngoài theo vòng tròn nhỏ. Tập luyện cơ mắt bằng cách đảo mắt, nhìn xa - gần luân phiên hoặc nhắm mắt chặt rồi mở ra giúp tăng cường lưu thông máu và giảm mỏi mắt.

Massage nhẹ nhàng quanh mắt kích thích lưu thông máu. Ảnh: Ngọc Phạm

Tăng cường dinh dưỡng

Vitamin C và E là hai chất chống oxy hóa quan trọng, tăng sản sinh collagen, làm da săn chắc và giảm thâm sạm. Thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, kiwi, ớt chuông; giàu vitamin E như hạnh nhân, hạt hướng dương, dầu ô liu rất hữu ích. Bổ sung sắt và vitamin B12 còn giúp ngăn ngừa thiếu máu - nguyên nhân khiến da xanh xao và dễ xuất hiện quầng thâm.

Bỏ thuốc lá

Nicotine trong thuốc lá ngăn cản sự tái tạo collagen và elastin của da, làm cho da quanh mắt nhanh chùng nhão. Bỏ hút thuốc không chỉ giúp vùng da quanh mắt tươi sáng hơn mà còn tốt cho sức khỏe tim mạch, gan và hệ thần kinh.

Bảo vệ mắt khỏi ánh nắng

Tia cực tím (UV) có thể phá hủy collagen, gây tăng sắc tố và làm quầng thâm nặng hơn. Khi ra ngoài, mọi người nên đeo kính râm, đội mũ rộng vành và thoa kem chống nắng phù hợp cho vùng da quanh mắt.

Giải tỏa căng thẳng

Stress kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ và tuần hoàn máu, từ đó làm quầng thâm trầm trọng. Dành thời gian thư giãn mỗi ngày bằng thiền, yoga, hít thở sâu, nghe nhạc hoặc đọc sách có thể cải thiện tâm trạng, giúp giấc ngủ sâu hơn.

Sử dụng dầu tự nhiên và thảo mộc

Một số loại dầu thiên nhiên như dầu dừa, dầu hạnh nhân chứa vitamin E và các axit béo giúp dưỡng ẩm, làm mềm vùng da dưới mắt. Thoa nhẹ một lớp mỏng trước khi ngủ có thể tăng độ đàn hồi và giảm thâm. Nước hoa hồng hoặc gel nha đam cũng có tác dụng làm dịu, giảm sưng và cấp nước. Tuy nhiên, cần thử trước trên vùng da nhỏ để tránh kích ứng.

Nếu áp dụng nhiều biện pháp tự nhiên không hiệu quả hoặc đi kèm triệu chứng như sưng đỏ, đau, ngứa, hãy đi khám vì có thể là dấu hiệu bệnh lý như dị ứng, viêm xoang, bệnh tuyến giáp hay bệnh lý thận.

Trịnh Mai