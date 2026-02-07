Yamal đã không còn 'vội lao nhanh qua tuổi 18'

Tiền đạo của Barca đã xóa sạch mọi bài đăng không liên quan trực tiếp đến bóng đá trên Instagram cá nhân, và đang trải qua những tháng ngày thi đấu với phong độ đỉnh cao.

"Yamal đang cho thấy một phiên bản hoàn toàn mới của bản thân, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh dần tách mình khỏi sự ồn ào của mạng xã hội để tập trung tối đa vào những gì diễn ra trên thảm cỏ xanh", tờ Marca bình luận ngày 6/2. Minh chứng rõ nét nhất là việc tài năng 18 tuổi đã dọn dẹp sạch sẽ trang cá nhân trên mạng xã hội Instagram, gỡ bỏ tất cả nội dung không liên quan đến sự nghiệp quần đùi áo số.

Bóng đá hiện đại luôn đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì một hình ảnh marketing nhất định trên mạng xã hội. Sự hiện diện này giúp họ xây dựng thương hiệu cá nhân, từ đó thu hút các hợp đồng quảng cáo và gia tăng thu nhập.

Yamall đi bóng trong trận Barca thắng Albacete 2-1 ở tứ kết Cup Nhà Vua Tây Ban Nha trên sân Carlos Belmonte ngày 3/2. Ảnh: FC Barcelona

Yamal là một ví dụ về sự bùng nổ trên không gian số. Tuyển thủ Tây Ban Nha này thuộc nhóm VĐV thu hút truyền thông nhất thế giới, với sự tăng trưởng lượng người theo dõi trên Instagram từ 7,2 triệu lên hơn 18 triệu người sau Euro 2024. Con số hiện tại là hơn 40 triệu, biến anh trở thành cầu thủ khoác áo Barca có lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội này.

Tuy nhiên, đôi khi việc phơi bày quá mức cuộc sống riêng tư đã vô tình đẩy anh vào những vòng xoáy bất lợi cho hình ảnh cá nhân và sự phát triển của sự nghiệp. Đó là những bài đăng cùng hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 theo chủ đề "gangster rap" với sự xuất hiện của những nghệ sĩ người lùn từng gây bão dư luận Tây Ban Nha.

Mạng xã hội cũng khiến Yamal chịu biến cố lớn nhất sự nghiệp khi tham gia chương trình của giải đấu Kings League ngay trước thềm trận El Clasico lượt đi La Liga mùa này. Một câu đùa cợt với streamer Ibai Llanos trong bầu không khí quá thoải mái đã vô tình tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội, đưa cầu thủ sinh năm 2007 vào tâm điểm của những lời chỉ trích.

Kết quả là tại "nồi áp suất" Santiago Bernabeu, với 80.000 người cảm thấy bị xúc phạm và phẫn nộ, Yamal đã phải nhận sự đón tiếp thù địch hơn mức bình thường. Một vài cầu thủ Real Madrid cũng đã lên tiếng khiển trách những phát ngôn của anh. Barca thua trận này với tỷ số 1-2, còn Yamal mờ nhạt hoàn toàn.

Vinicius chỉ trích Yamal khi cả hai rời sân sau trận El Clasico ở La Liga ngày 26/10/2025. Ảnh: Reuters

Sau trận thua đó, cựu HLV và CEO Real Jorge Valdano đã gửi gắm Yamal những lời khuyên đắt giá qua bài bình luận trên El Pais. "Triết gia bóng đá" này viết: "Thắng hay thua, một hành động ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, một sự thiếu tôn trọng vẫn là thiếu tôn trọng, và một lời khoác lác vẫn là khoác lác. Chỉ cần chơi bóng như một vị thần không có nghĩa là bạn sẽ cứu vãn được những chiều kích khác của cuộc đời".

Bài học nếm trải từ thất bại tập thể lẫn cá nhân ấy dường như đã giúp "viên ngọc quý" của lò La Masia hiểu rằng thành công thực sự nên nằm ở sân cỏ, thay vì những khoảnh khắc vui chơi hay đời tư mà anh từng chia sẻ. Yamal điềm đạm hơn, biết né tránh xung đột không đáng có với các CĐV đối phương, dù vẫn thường xuyên nhận những lời lẽ cay độc, thậm chí phân biệt chủng tộc.

Những gì diễn ra tại sân Carlos Belmonte, nơi Barca hạ Albacete 2-1 ở tứ kết Cup Nhà Vua, cho thấy một Yamal đầy chuyên nghiệp và bản lĩnh. Giữa cầu trường vốn không hề tồn tại sự thù địch nào với Barca, các CĐV chủ nhà bất ngờ dành cho anh những tiếng la ó và xúc phạm. Nhưng dù bị các khán đài khiêu khích, cầu thủ 18 tuổi vẫn im lặng.

Thay vì bị cuốn vào tranh cãi, Yamal đáp trả bằng bàn mở tỷ số, cùng thứ bóng đá giàu biến hóa - thứ đã và đang đưa anh lên hàng ngũ cầu thủ hay bậc nhất thế giới. "Một cuộc chuyển mình sang lối sống kín tiếng hơn, tập trung toàn lực vào chuyên môn. Đó có thể xem là bước nhảy vọt về sự trưởng thành, tiền đề cho sự tiến bộ vượt bậc trong lối chơi của anh thời gian qua", Marca bình luận.

Thay đổi này cũng giúp Yamal trở thành một phiên bản ổn định và hoàn hảo nhất kể từ khi lên đội một Barca. Tính từ sau trận El Clasico, tiền đạo này đã ghi 11 bàn và có 7 kiến tạo trên mọi đấu trường. 6 trận liên tiếp gần nhất, anh đều hoặc ghi bàn hoặc kiến tạo.

Quản lý một tài khoản với khoảng 80 triệu người theo dõi cả trên Instagram và TikTok không phải là điều dễ dàng, nhất là ở tuổi 18. Việc từ bỏ những lợi ích khổng lồ mà sức ảnh hưởng mạng xã hội mang lại cũng là một thử thách lớn. Đó là những cám dỗ khó cưỡng của sự nổi tiếng và thành công rực rỡ đến với một cầu thủ khi còn quá trẻ.

Lamine Yamal mừng bàn mở tỷ số trận Barca thắng chủ nhà Albacete 2-1 ở tứ kết Cup Nhà Vua Tây Ban Nha ngày 3/2/2026 trên sân Carlos Belmonte. Ảnh: AFP

Những tấm gương như Lionel Messi hay Andres Iniesta là bài học quý giá cho Yamal, người được kỳ vọng sẽ tiếp nối những di sản mà các đàn anh và huyền thoại Barca để lại. Trong thời đại này, tài năng thôi là chưa đủ. Bóng đá rất hào phóng với những tài năng xuất chúng, nhưng nó cũng đòi hỏi những thứ phải được đánh đổi. Đó luôn là một cuộc giao dịch, với những điều kiện đôi khi nghiệt ngã.

Như Valdano viết trong bài báo khuyên nhủ Yamal ngày 2/11/2025, bóng đá có thể nói "hãy giao nộp tuổi niên thiếu của ngươi cho ta", và danh tiếng cũng nói "hãy giao nộp đời tư của ngươi cho ta". Đó là những cái giá phải trả để trở thành điều mà hàng trăm triệu cậu bé cùng tuổi với Yamal hằng mơ ước. Và cũng như Valdano từng khuyên bảo, "ai đó cần nói với Yamal rằng ở tuổi 18, cậu ấy không nhất thiết phải vội lao qua cuộc đời đến vậy".

Yamal chưa từng nói anh có đọc được những lời khuyên nhủ ấy từ Valdano hay không, nhưng có vẻ anh đã thay đổi.

Hoàng Thông tổng hợp