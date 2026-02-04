Barca vào bán kết Cup Nhà vua

Tây Ban NhaBarca thắng sít sao Albacete, đội hạng nhì từng loại Real Madrid, với tỷ số 2-1 tại tứ kết Cup Nhà vua tối 3/2.

Ở vòng 1/8, Albacete từng gây sốc khi hạ Real Madrid với tỷ số 3-2. Để tránh "vết xe đổ" từ đại kình địch, Barca tung vào sân không ít hảo thủ. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Frenkie De Jong, Dani Olmo và thủ môn Joan Garcia đều chơi ngay từ đầu. Còn Pau Cubarsi, Fermin Lopez và Ferran Torres vào thay người sau giờ nghỉ.

Mọi đợt tấn công của Barca trong hiệp một gần như xoay quanh Yamal. Đến phút 39, đích thân tiền đạo 18 tuổi mở tỷ số. Từ pha mất bóng của Lorenzo Aguado, De Jong chuyền xuyên tuyến cho "số 10" sút xoáy hoàn hảo bằng chân trái, đánh bại thủ môn Raul Lizoain. Yamal nhờ đó nâng chuỗi ghi bàn liên tiếp cho Barca lên bốn trận, thành tích tốt nhất từ đầu sự nghiệp. Nếu tính cả các pha kiến tạo, chuỗi trận lập công của anh là sáu.

Yamal ăn mừng trong trận Barca hạ Albacete ở tứ kết Cup Nhà vua tối 3/2. Ảnh: AP

Trái với Yamal, Marcus Rashford gần như vô hình. Tiền đạo người Anh hiếm khi tham gia vào những tình huống quan trọng và không gây được ảnh hưởng nào. Chẳng những vậy, người chơi thay Raphinha bên cánh trái còn bỏ lỡ hai cơ hội tốt do Yamal tạo ra. Phút thứ 3, thay vì dứt điểm cự ly gần, Rashford chuyền lại phía sau. Đến phút thứ 7, anh sút đối mặt chệnh khung thành, trong khi Lewandowski đang đứng trống trải.

Không gây được bất ngờ như trận thắng Real, nhưng Albacete cũng khiến Barca gặp không ít khó khăn. Mỗi khi có bóng, đội hạng nhì luôn tìm cách giữ chắc. Họ cũng tích cực phản công và gây rủi ro cho hàng thủ dâng cao của Barca.

Rashford khởi đầu hiệp hai tốt hơn. Cầu thủ đang chơi theo dạng cho mượn từ Man Utd liên tục tăng tốc và làm rối loạn hàng thủ Albacete. Anh cũng tiến sát đến đường biên ngang và tạo ra những cơ hội rõ ràng. Phút 56, chính Rashford đá phạt góc cho Ronald Araujo đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Araujo (phải) ăn mừng trong trận thắng Albacete tối 3/2. Ảnh: EP

Sau bàn thứ hai của Barca, Albacete mạo hiểm dâng cao chơi đôi công. Đội hạng nhì chấp nhận hàng thủ bị xuyên phá nhiều hơn, nhưng cũng gây được không ít nguy hiểm lên khung thành đối phương. Phút 87, họ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ pha đánh đầu của Javi Moreno.

Barca trả lời cho bàn thua bằng tình huống Torres đưa bóng vào khung thành Albacete. Tuy nhiên, trọng tài bắt lỗi việt vị và không công nhận bàn. Tình huống này tiếp thêm hy vọng gỡ hòa cho đội hạng nhì. Phút 90+1, Albacete suýt làm nên phép màu khi Fran Gamez lốp bóng qua thủ môn Joan Garcia. Nhưng khi bóng chuẩn bị bay qua vạch vôi, hậu vệ Gerard Martin phá lên cứu thua cho đội khách.

Với chiến thắng 2-1, Barca trở thành đội đầu tiên vào bán kết Cup Nhà vua mùa này. Ba trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2, gồm Alaves - Sociedad, Valencia - Bilbao và Betis - Atletico.

Lễ bốc thăm vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6/2.

Thanh Quý