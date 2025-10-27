Mbappe giúp Real thắng Barca

Tiền đạo Kylian Mbappe chơi hay nhất trận, khi Real Madrid thắng đội khách Barca 2-1, ở đại chiến El Clasico vòng 10 La Liga.

Lamine Yamal im tiếng, còn Pedri nhận thẻ đỏ cuối trận, khiến Barca đứt mạch bốn trận thắng trước Real. Cuối trận, cầu thủ hai đội còn lao vào xô xát, khiến cảnh sát phải can thiệp. Nhưng điều đó không làm vơi đi ý nghĩa chiến thắng của Real. Thầy trò Xabi Alonso giữ vững đỉnh bảng, nới cách biệt với Barca lên 5 điểm.

Tình huống Fermin Lopez gỡ hòa 1-1. Ảnh: Reuters

Real Madrid mở tỷ số ở phút 22, từ đường chọc khe của Jude Bellingham cho Mbappe thoát xuống đối mặt thủ môn. Tiền đạo người Pháp dễ dàng sút chìm chéo góc, hạ gục Wojciech Szczesny, nhưng anh không mừng bàn quá cuồng nhiệt. Bởi ở một tình huống trước đó ít phút, Mbappe đưa bóng vào lưới nhưng sau đó bị VAR từ chối bàn thắng vì việt vị với khoảng cách nhỏ.

Barca gỡ hòa sau đó 16 phút, sau khi tiền vệ Arda Guler mất bóng nguy hiểm trước cấm địa. Bóng được đưa bóng cho Marcus Rashford bên trái, để tiền đạo này căng ngang cho Fermin Lopez đệm vào lưới trống.

Real tái lập thế dẫn bàn ngay trong hiệp một, lần này từ một pha bóng bổng. Vinicius Junior tạt từ bên trái về cột hai, cho trung vệ Eder Militao đánh đầu vào trong. Không cầu thủ nào của đội khách theo kèm, để Bellingham dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Real còn có cơ hội ghi bàn rõ rệt đầu hiệp hai, khi trung vệ Eric Garcia để tay chạm bóng trong cấm địa dẫn tới phạt đền cho chủ nhà. Tuy nhiên, cú sút 11m của Mbappe về góc trái bị thủ môn Szczesny đẩy ra.

Barca sau đó có vài cơ hội tốt để gỡ hòa, trong đó Lopez hai lần sút thẳng vào vị trí thủ môn Thibaut Courtois ở thế thuận lợi. Lamine Yamal gây ồn ào trước trận đấu, nhưng lần này anh chơi mờ nhạt trước Real. Ngôi sao 18 tuổi chỉ tạo ra hai cơ hội cho đồng đội, không ghi bàn lẫn kiến tạo.

Xuân Bình