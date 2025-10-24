Yamal khiêu khích Real trước trận El Clasico

Tây Ban NhaTiền đạo Lamine Yamal nhắc lại trận thua đậm của Real khi tiếp Barca trên sân Bernabeu ở La Liga mùa trước.

Hôm 23/10, khi được streamer Ibai Llanos hỏi về trận El Clasico sắp tới, Yamal vừa cười vừa trả lời: "Lần gần nhất tôi đến Bernabeu, tỷ số là thế nào nhỉ? 4-0".

Yamal nhắc lại trận El Clasico lượt đi La Liga mùa trước, nơi Real thua Barca 0-4 ngay trên sân nhà Bernabeu. Bản thân tiền đạo cánh 18 tuổi góp một bàn vào kết quả này.

Yamal ghi bàn trong trận Barca thắng Real 4-0 ở La Liga 2024-2025. Ảnh: Reuters

Mùa trước, Yamal còn là cơn "ác mộng" của Real trong ba trận khác. Anh ghi một bàn trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha mà Barca thắng 5-2 trên sân trung lập Arab Saudi, kiến tạo hai lần trong chiến thắng 3-2 ở chung kết Cup Nhà vua trên sân trung lập Seville, trước khi ghi một bàn trong trận thắng 4-3 ở lượt về La Liga trên sân nhà Montjuic.

Gần đây, Real và Barca liên tục cáo buộc nhau về vấn đề trọng tài. Khi được hỏi về chuyện này, Yamal trả lời: "Real vừa ăn cắp, vừa la làng".

Ngày 26/10, Real tiếp Barca trong trận El Clasico lượt đi La Liga mùa này. Trận đấu là cơ hội để Real chấm dứt chuỗi bốn trận thua trước đại kình địch. Tuy nhiên, Barca cũng sẵn sàng giành chiến thắng thứ năm liên tiếp và một lần nữa chuốc sầu cho khán giả sân Bernabeu.

Real đang có phong độ cao dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso. Trừ trận thua Atletico 2-5, họ thắng 8 trận còn lại để dẫn đầu La Liga. Barca đang xếp thứ hai với hai điểm ít hơn. Ở Champions League, Real cũng khởi đầu tốt với ba trận thắng Marseille 2-1, Kairat 5-0 và Juventus 1-0.

Trong khi Real đang khôi phục vị thế, Barca chưa lấy lại phong độ như từng thể hiện mùa trước. Đội bóng xứ Catalonia thậm chí gây thất vọng khi thua PSG 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng bảng Champions League và thua Sevilla 1-4 ở vòng tám La Liga.

Nếu thắng trong trận El Clasico tới, Real sẽ nâng khoảng cách lên năm điểm. Nhưng nếu thua, đội chủ sân Bernabeu sẽ mất vị trí dẫn đầu vào tay đối thủ.

Thanh Quý (theo Cadena Ser)