'Xe đạp công cộng TP HCM ế khách không phải vì trời nóng'

'Nếu không giải quyết được bài toán xe máy cá nhân trong trung tâm thì đừng mơ xe đạp công cộng có đất sống'.

"Các nước châu Âu phát triển xe đạp công cộng vì thời tiết mát mẻ. Trong khi đó, hãy nhìn sang Singapore với khí hậu nóng, thời tiết thất thường, hay mưa giống như Việt Nam mà xem. Đất nước họ phát triển, giàu có và dân trí cực cao, diện tích nhỏ bé, xe hơi cực đắt đỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng mấy ai đi xe đạp. Đơn giản vì thời tiết không cho phép, chẳng ai muốn đến công ty với bộ đồ lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, hít khói bụi cả. Theo tôi, chúng ta nên sử dụng xe máy điện đại trà như Đài Loan, hay metro dày đặc như Trung Quốc, Nhật Bản... chứ xe đạp công cộng không khả thi".

Đó là quan điểm của độc giả Jincrush về thực trạng "Xe đạp công cộng ở TP HCM ế khách". Sau gần 4 năm triển khai, người đi xe đạp công cộng ở TP HCM giảm. Theo ghi nhận, tại nhiều trạm ở trung tâm như Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, số người thuê xe giảm rõ rệt. Nhiều trạm vắng khách, hàng chục xe xếp ngay ngắn nhưng ít người sử dụng. Thống kê từ đơn vị khai thác cho thấy lượng khách giảm liên tục. Năm 2022 có gần 320.000 lượt thuê, năm 2023 còn hơn 164.000, và 2024 chỉ còn khoảng 80.400 chuyến - giảm gần bốn lần so với năm đầu. Sáu tháng đầu năm 2025, chỉ ghi nhận hơn 37.000 chuyến đi.

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Lê Nam phản biện: "Nhiều nước có khí hậu nóng ẩm và đường xá tương tự Việt Nam như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia vẫn phát triển xe đạp khá tốt nhờ quy hoạch làn riêng, kết hợp xe đạp cho quãng ngắn với metro, xe buýt cho quãng dài. Ở nhiều nơi, xe đạp không cần thay thế hoàn toàn phương tiện khác mà đóng vai trò 'nối' từ nhà đến bến tàu, trường học hay khu dân cư. Singapore ít dùng xe đạp chủ yếu vì họ đã có hệ thống metro cực kỳ hiệu quả, chứ không hẳn do khí hậu. Vì vậy, nếu có quy hoạch và chính sách phù hợp, xe đạp vẫn là một phần hữu ích trong bức tranh giao thông đô thị Việt Nam".

>> Lạc quan với xe đạp công cộng Sài Gòn

Có cái nhìn khác về nguyên nhân khiến xe đạp công cộng ở TP HCM ế khách, độc giả Nguyen Tuan bình luận: "Tôi thấy vấn đề lớn nhất của xe đạp công cộng ở TP HCM là không có nhiều trạm thuê, trả xe, mà hầu hết chỉ tập trung ở khu vực Quận 1, Quận 3. Thậm chí, không phải trục đường nào cũng có sẵn trạm thuê, trả xe. Rốt cuộc, muốn từ bỏ phương tiện cá nhân, nhưng người dân phải đánh đổi bằng việc tốn thời gian và tiền đi xe buýt, sau đó còn phải thuê xe đạp, rồi lại phải đi bộ thêm đoạn nữa mới tới được nơi. Vừa quá bất tiện, vừa tăng chi phí đáng kể như vậy nên chẳng ai muốn chuyển đổi là điều dễ hiểu".

"Nếu không giải quyết được bài toán xe máy cá nhân trong trung tâm thì đừng mơ xe đạp công cộng có đất sống. Nào là xe buýt, xe máy, xe khách, ôtô chạy lẫn lộn, đầy đường thì chỗ nào để người dân chạy xe đạp thư giãn, thưởng ngoạn cảnh đẹp ở trung tâm? Chạy xe đạp mà cứ phải lo nhìn đường, nhìn xe, thì chỉ càng thêm căng thẳng, mệt mỏi. Do đó, chúng ta phải có bài toán đường trên cao liên quận tránh băng qua trung tâm, chẳng hạn như tạo vành đai ven sông để đi qua các quận trung tâm. Có vậy xe đạp mới được trọng dụng", bạn đọc Info bổ sung.

Nhấn mạnh sự cần thiết phát triển xe đạp công cộng ở TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, độc giả Phamnguyendongthuc nêu giải pháp: "Việt Nam có ý tưởng triển khai xe đạp công cộng là một việc rất tích cực. Tuy nhiên, mô hình phát triển nên học hỏi các đất nước đang làm khá tốt. Điển hình như Đài Loan - nơi có phương tiên công cộng khá phát triển. Người dân ở đó sử dụng xe đạp hằng ngày cho cuộc sống hằng ngày. Điều này làm hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường".

Lê Phạm tổng hợp