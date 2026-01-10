Vợ chồng David Beckham nỗ lực làm lành với con cả

Cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria nhiều lần muốn gặp, nói chuyện với vợ chồng con cả Brooklyn để hàn gắn tình cảm nhưng không thành.

Mâu thuẫn gia đình Beckham ngày càng trầm trọng khi có thông tin Brooklyn, 27 tuổi, yêu cầu bố mẹ chỉ liên lạc với anh qua luật sư. Con trai lớn nhà danh thủ được cho gửi văn bản đề nghị đến ông bà Vic-Beck thông qua công ty pháp lý của hai bên cuối mùa hè năm 2025. Anh hiện sống tại California cùng vợ - diễn viên Nicola Pelz Beckham, 31 tuổi.

Nguồn tin của People ngày 9/1 cho biết vợ chồng Beckham từ lâu cố gắng giảng hòa với con trai và con dâu. Vic-Beck nhiều lần yêu cầu hai con gặp mặt, nói chuyện để cùng giải quyết vấn đề. David Beckham được cho mời Brooklyn và Nicola dự lễ phong tước Hiệp sĩ và các bữa tiệc sau đó của gia đình đầu tháng 11/2025. Trang The Sun cho biết Brooklyn từ chối vì nghĩ cuộc gặp này giống một cơ hội được dàn dựng để quảng bá hình ảnh.

David Beckham và nhà thiết kế Victoria cùng vợ chồng con cả Brooklyn - Nicola dự buổi ra mắt phim tài liệu "Beckham" năm 2023. Ảnh: WireImage

Một năm qua, vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của cả nhà như tiệc sinh nhật 50 tuổi của bố, buổi quảng bá phim tài liệu của mẹ. Brooklyn hầu như dành thời gian cho nhà vợ. Trên trang cá nhân, anh cũng không nhắc đến các gia đình ruột thịt, trừ lúc đăng bài chúc mừng sinh nhật em gái Harper và ông nội trong cùng tháng 7/2025. Bài viết gần nhất của anh có nội dung mừng Nicola bước qua tuổi mới hôm 9/1, tự nhận là người đàn ông may mắn nhất vì được gọi cô là vợ.

Dù bị Brooklyn hạn chế tương tác, David Beckham và vợ nhấn thích nhiều bài đăng của con trai. Nhưng đến tháng 12/2025, Cruz - 21 tuổi, con trai thứ ba nhà Becks - cho biết anh trai chặn tài khoản Instagram của bố mẹ. Brooklyn cũng làm thế với Cruz và em trai thứ hai - Romeo, 24 tuổi. Nguồn tin của The Sun tiết lộ Brooklyn quyết định cắt liên hệ với cả nhà sau khi nhà thiết kế Victoria "bấm like" một video nấu ăn của anh. Việc này bị xem như vi phạm văn bản giữa hai bên.

Dù bị chặn tài khoản, David nhắc Brooklyn trong một bài đăng trên Instagram Story dịp cuối năm. Anh chia sẻ hình chụp với con lúc nhỏ kèm lời nhắn "Bố yêu các con rất nhiều". Anh đăng thêm ảnh Brooklyn chụp cùng mẹ, hai em trai và em gái Harper khi còn là em bé. Nguồn tin cho biết David rất thương bốn người con, xem họ là tất cả.

Brooklyn (trái) bên mẹ và các em. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025 khi truyền thông quốc tế phát hiện vợ chồng Brooklyn không còn xuất hiện cùng Vic-Beck. Lần cuối tất cả thành viên gặp nhau vào Giáng sinh 2024. Đến nay chưa rõ nguyên nhân cậu cả "quay lưng" với cả nhà. Một số trang báo quốc tế cho rằng mâu thuẫn bắt đầu từ đám cưới của Brooklyn ở Florida năm 2022, khi Nicola Peltz không mặc áo cưới do mẹ chồng thiết kế.

Hồi tháng 8/2025, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức "hôn lễ thứ hai" nhưng không mời đàng trai tham dự. Theo The Sun, Vic-Beck và những người con còn lại chỉ biết sự kiện qua truyền thông. Trước khi mối quan hệ rạn nứt, cả nhà Beckham rất thân thiết, thường xuyên đăng ảnh, video đi chơi cùng nhau.

Nhà Becks đi du lịch cùng con dâu Nhà Becks đi du lịch cùng con dâu tại Bahamas năm 2023. Video: Instagram/ Nicola Peltz

Phương Thảo (theo People, Daily Mail, The Sun)