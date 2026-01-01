David Beckham đăng ảnh với Brooklyn

Cựu danh thủ David Beckham đăng ảnh với con cả Brooklyn lúc nhỏ và nói "Yêu con nhiều", sau khi bị anh chặn trên mạng xã hội.

Ngày 31/12/2025, Beckham đăng lại loạt ảnh cũ dịp cuối năm, trong đó có bức bên con trai cả. Anh viết: "Thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời", "Bố là một ông bố may mắn", "Bố yêu các con. Cùng hướng tới năm 2026".

David Beckham còn đăng bài tổng kết năm 2025 với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn và vợ, Nicola Peltz, không xuất hiện trong loạt hình này. Cặp vợ chồng thời gian qua vắng mặt tại nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm tiệc sinh nhật 50 tuổi của Beckham, lễ phong tước hiệp sĩ và buổi ăn mừng câu lạc bộ Inter Miami vô địch MLS Cup.

Lần gần nhất tất cả thành viên nhà Beckham chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Từ đó, vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong tất cả ngày vui của bố mẹ.

David Beckham và con trai Brooklyn lúc nhỏ. Ảnh: Instagram/David Beckham

Cuối tháng 12, Brooklyn Beckham nghỉ lễ cùng nhà vợ. Anh chụp hình cùng bố mẹ của Nicola Peltz là tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner. Động thái của Brooklyn Beckham thu hút chú ý của khán giả trong lúc mối quan hệ giữa anh và cha mẹ ruột David - Victoria Beckham căng thẳng. Trước Giáng sinh, Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ và em trai Cruz.

Theo Us Weekly, Brooklyn không mặn mà việc hàn gắn với gia đình. "Anh ấy đang tập trung xây dựng một cuộc sống bình yên, không ồn ào bên Nicola. Cả hai đã tạo dựng thế giới riêng của mình và cảm thấy hài lòng với điều đó. Họ muốn để mọi chuyện lắng xuống một cách tự nhiên, thay vì cố gắng vun đắp một mối quan hệ vẫn còn căng thẳng", nguồn tin cho biết.

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4 đến nay, một số nguồn tin nói Brooklyn không thoải mái khi em trai Romeo hẹn hò DJ Turnbull - người được cho là bạn gái cũ của anh, không muốn gặp cô trong các buổi tụ họp của gia đình. Tuy nhiên, Cruz phủ nhận chuyện anh cả và Turnbull từng yêu.

Brooklyn nấu ăn cùng bố năm 2021 Brooklyn và bố nấu ăn cùng nhau năm 2021. Video: Instagram/ Brooklyn Beckham

Một nguồn tin khác nói Brooklyn muốn bố mẹ xin lỗi Nicola, cho rằng chính họ là nguyên nhân dẫn đến những bất đồng trong thời gian qua, khiến vợ anh tổn thương.

Hồi tháng 8, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức "hôn lễ thứ hai" nhưng không mời đàng trai tham dự. Theo The Sun, Vic-Beck và những người con còn lại chỉ biết sự kiện qua truyền thông.

Thanh Thanh (theo US Magazine)