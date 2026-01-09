Brooklyn Beckham 'yêu cầu chỉ liên lạc bố mẹ qua luật sư'

Cậu cả nhà Beckham - Brooklyn, 27 tuổi - gửi thư đề nghị bố mẹ chỉ liên lạc qua luật sư, không nhắc đến anh trên mạng xã hội.

Theo Telegraph ngày 9/1, các nguồn tin cho biết Brooklyn Beckham gửi văn bản đến bố mẹ vào cuối mùa hè năm ngoái. Ngoài yêu cầu hai bên chỉ liên lạc với nhau qua luật sư, Brooklyn đề nghị họ không gắn thẻ trang cá nhân của anh trong các bài đăng. Anh cũng muốn hòa giải mâu thuẫn một cách riêng tư, nhưng cảm thấy bị cặp sao phớt lờ vì họ liên tục nhắc anh trên mạng xã hội.

Brooklyn và bố - cựu danh thủ David Beckham - cùng dự sự kiện vào tháng 3/2024. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Thông tin này xuất hiện sau khoảng hai tuần Brooklyn chặn tài khoản của Vic-Beck trên Instagram. Ban đầu, khi công chúng biết hai bên không còn theo dõi nhau, các trang báo Anh, Mỹ suy đoán cặp sao chủ động cắt đứt quan hệ với con cả sau nhiều tháng mâu thuẫn. Tuy nhiên, con trai thứ ba của họ - Cruz, 21 tuổi - phủ nhận bố mẹ quay lưng với anh trai, cho biết cả ba người đều bị Brooklyn chặn.

Theo The Sun, Brooklyn hành động như vậy sau khi mẹ anh - nhà thiết kế Victoria - nhấn thích một video anh chế biến món gà nấu bia giữa tháng 12/2025. Điều này được cho vi phạm điều khoản trong văn bản. Nguồn tin cho biết cặp sao bối rối, đau lòng khi bị Brooklyn đối xử như vậy bởi họ luôn quan tâm anh. Một tháng trước đó, David Beckham được cho mời Brooklyn dự lễ phong tước hiệp sĩ để hàn gắn tình cảm gia đình, nhưng con trai từ chối.

Các thành viên nhà Beckham - trừ vợ chồng Brooklyn - dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham năm ngoái. Từ trái qua: Cruz, Harper,15 tuổi, Romeo, 24 tuổi, Victoria và David. Ảnh: Instagram/ Victoria Beckham

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025, đến nay chưa rõ nguyên nhân. Một số nguồn tin cho rằng Brooklyn không thoải mái khi Romeo hẹn hò DJ Turnbull - người bị đồn là bạn gái cũ của anh. Tuy nhiên, Cruz phủ nhận chuyện anh cả và Turnbull từng yêu thông qua bình luận trên Instagram.

Trên thực tế, tin đồn bất hòa âm ỉ từ năm 2022, trùng khoảng thời gian đám cưới của Brooklyn diễn ra ở Florida, Mỹ. Có thông tin cho rằng mọi chuyện bắt đầu khi vợ anh - diễn viên Nicola Peltz - không mặc áo cưới do mẹ chồng thiết kế, dù ban đầu cô đồng ý.

Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Từ đó, vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong tất cả ngày vui của bố mẹ. Hồi tháng 8/2025, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức "hôn lễ thứ hai" nhưng không mời đàng trai tham dự. Theo The Sun, Vic-Beck và những người con còn lại chỉ biết sự kiện qua truyền thông.

Brooklyn nấu ăn cùng bố năm 2021 Brooklyn và bố nấu ăn cùng nhau năm 2021. Video: Instagram/ Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Anh thậm chí bị nói "dựa hơi bố mẹ", không đủ tài năng. Lúc nhỏ, Brooklyn dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi. Sau khi kết hôn, anh sống và làm việc tại Los Angeles, hiện tập trung kinh doanh hãng xốt ớt Cloud23.

Phương Thảo (theo The Telegraph)