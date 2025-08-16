'Mâu thuẫn nhà Beckham ngày càng sâu sắc'

Việc nhà Beckham không dự lễ gia hạn lời thề hôn nhân của vợ chồng Brooklyn khiến công chúng chú ý về mối quan hệ của các thành viên.

Những ngày qua, chuyện nhà cặp sao Vick-Beck tiếp tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế sau khi vợ chồng con trai lớn của họ - Brooklyn và Nicola Peltz tổ chức "hôn lễ thứ hai". Hôm 12/8, cả hai đăng ảnh ngày vui, gây chú ý vì không có sự xuất hiện của đàng trai trong tất cả hình. Theo The Sun, cựu danh thủ David Beckham và vợ - nhà thiết kế Victoria, cũng như những người con còn lại không được mời, chỉ biết sự kiện diễn ra nhờ Internet. Trang tin cho rằng buổi lễ là dấu hiệu Brooklyn "rời bỏ" gia đình ruột thịt.

Brooklyn, 26 tuổi, và Nicola Peltz, 30 tuổi, trong bộ ảnh cho Lễ gia hạn lời thề hôn nhân. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Ngoài ra, anh không mời bạn bè ở Anh như Rocco Ritchie - con trai của đạo diễn Guy Ritchie và ca sĩ Madonna, các con của đầu bếp Gordon Ramsay, người mẫu Anais Gallaghe - con gái ca sĩ Noel Gallagher. Trang Daily Mail cho rằng họ không còn giữ liên lạc, hủy theo dõi tài khoản Instagram của nhau. Trong những tấm ảnh tại lễ "gia hạn lời thề", hầu hết khách mời là người nhà, bạn của Nicola và những người Brooklyn chơi chung sau khi kết hôn. Bố vợ - tỷ phú Nelson Peltz - chủ trì buổi lễ.

Không thành viên nào của nhà Beckham tương tác các bài đăng hay bình luận chúc mừng dịp vui của cả hai. Trước đó, vợ chồng Vic-Beck thi thoảng nhấn thích hình ảnh, video nấu ăn, làm việc của con trai trừ những tấm chụp cùng con dâu.

Nguồn tin của The Sun nhận định: "Sự kiện này như cú sốc cuối cùng dành cho David và Victoria. Việc ông Nelson đóng vai trò quan trọng trong buổi lễ khiến David đau lòng".

Tỷ phú Nelson Peltz làm người chủ trì của buổi lễ. Nicola mặc lại váy cưới vintage của mẹ - cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Hôm 13/8, bạn thân của Nicola - Rebecca Faria - gây chú ý khi để lại bình luận bênh vực cặp sao dưới bài đăng của hai người. Cô là một trong những khách mời có mặt trong tiệc mừng. Faria cho rằng Nicola là người đầu tiên đứng lên bảo vệ giá trị bản thân do không quan tâm danh tiếng và tiền bạc của bố mẹ chồng.

"Tôi biết Nicola nhiều năm rồi. Cô ấy chân thành, khiêm tốn, từ chối sống trong thế giới giả tạo. Vì vậy, nếu các bạn không biết câu chuyện thực sự, đừng ở đây nói nhảm", trích nhận xét của Rebecca Faria.

Trước khi kết thúc, cô cũng nhắc đến Brooklyn, khẳng định anh là một người đàn ông trưởng thành và có thể tự bảo vệ bản thân rất tốt. "Nếu Brooklyn bỏ đi, đó là do anh ấy biết chính xác môi trường mình trưởng thành như thế nào", cô khẳng định.

Brooklyn Beckham lái môtô chở vợ Nicola Brooklyn Beckham đăng video chở Nicola trên xe môtô, tuyên bố "luôn chọn vợ" bên dưới bài đăng hồi tháng 5. Video:Instagram/ Brooklyn Beckham

Đây là diễn biến mới nhất của vụ "nhà Beckham bất hòa". Truyền thông bắt đầu đưa tin về vấn đề này từ tháng 4, sau khi vợ chồng Brooklyn liên tục vắng mặt trong các buổi tụ họp của cả nhà, phớt lờ các dịp quan trọng như sinh nhật bố mẹ, David Beckham nhận tước Hiệp sĩ.

Trên trang cá nhân, cặp sao không còn đăng hình chụp chung hay nhắc về bố mẹ và hai em trai - Romeo và Cruz - sau Giáng sinh 2024. Nhưng gần đây, Brooklyn hai lần nhắc về người thân. Lần đầu là vào sinh nhật của em gái Harper hôm 10/7, khi ấy anh đăng ảnh vợ chồng chụp cùng Harper kèm lời nhắn "Anh chị yêu em". Ngày 24/7, anh chúc mừng ông nội bước sang tuổi 77 trên Instagram Story.

Tất cả thành viên dự show thời trang của Victoria Beckham hồi tháng 9/2024. Từ trái qua: Cruz, Brooklyn, Nicola, Harper, Romeo, Victoria và David. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham

Đến nay chưa rõ nguyên nhân tình cảm của họ "rạn nứt". Một số nguồn tin cho rằng Brooklyn không thoải mái khi Romeo hẹn hò DJ Turnbull - người bị đồn là bạn gái cũ của anh, không muốn gặp cô trong các buổi tụ họp của gia đình. Tuy nhiên, Cruz phủ nhận chuyện anh cả và Turnbull từng yêu thông qua bình luận trên Instagram. Hôm 4/6, báo chí Mỹ xác nhận Romeo và Turnbull chia tay sau bảy tháng bên nhau, không liên quan những bất đồng gần đây.

Đầu tháng 5, trang TMZ cho biết mâu thuẫn xảy ra do Nicola Peltz muốn bảo vệ chồng khỏi cách đối xử của ông bà Becks, không thích thói ích kỷ và "hay thể hiện" của bố mẹ chồng.

Brooklyn và Nicola kết hôn tháng 4/2022 sau ba năm hẹn hò, có cuộc sống son rỗi tại Los Angeles, Mỹ. Trên trang cá nhân, Brooklyn thường đăng bài viết bày tỏ tình cảm với vợ. Họ gặp nhau lần đầu tại Coachella 2017 thông qua anh trai của cô là Diesel. Cặp sao bắt đầu đi chơi cùng nhau dịp Halloween năm 2019. Lễ cưới diễn ra hồi tháng 4/2022 với kinh phí gần bốn triệu USD.

Lễ gia hạn lời thề hôn nhân (vow renewal) hoặc lễ tái lập lời thề là nghi thức phổ biến ở phương Tây. Tạp chí Brides cho biết đây là cách vợ chồng tái khẳng định cam kết với bạn đời sau một thời gian kết hôn, có thể diễn ra riêng tư hoặc trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Phương Thảo (theo The Standard, The Sun, Page Six)