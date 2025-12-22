Brooklyn Beckham chặn tài khoản bố mẹ trên mạng xã hội

Brooklyn - con lớn của David Beckham - chặn tài khoản Instagram của bố mẹ sau gần một năm xa cách gia đình.

Từ hôm 20/12, truyền thông quốc tế xôn xao trước tin Brooklyn và bố mẹ không còn theo dõi (follow) nhau trên Instagram. Điều này khiến một số trang tin Anh, Mỹ suy đoán cựu danh thủ David Beckham và vợ - nhà thiết kế Victoria - chủ động cắt đứt quan hệ với con cả sau nhiều tháng mâu thuẫn.

Trên Instagram story ngày 21/12, Cruz - 20 tuổi, con trai thứ ba nhà Beckham - phủ nhận bố mẹ quay lưng với anh trai. Cruz đăng kèm ảnh chụp màn hình bài báo từ trang Daily Mail với tiêu đề David và Victoria Beckham bỏ theo dõi con trai đang lạnh nhạt với họ, Brooklyn, 26 tuổi, điều này cho thấy anh sẽ dành Giáng sinh bên nhà vợ tỷ phú giữa lúc gia đình bất hòa. Dưới hình, Cruz viết: "Bố mẹ tôi không bao giờ bỏ theo dõi con trai của họ. Hãy làm rõ sự thật. Hai người thức dậy và thấy họ bị chặn như cách tôi bị".

Brooklyn (trái) thường tham dự nhiều sự kiện cùng bố mẹ khi cả nhà còn hòa hợp. Ảnh: WireImage

Hiện ông bà Beck chưa lên tiếng về vấn đề trên, nhưng người phát ngôn của Victoria cho rằng Cruz đang phản hồi những câu chuyện sai thật về bố mẹ. Theo Instagram, việc chặn (block) người khác khiến họ không thể tìm tài khoản, xem bài đăng, bình luận và lượt thích trên trang cá nhân. Nếu hai bên theo dõi nhau trước đó, họ sẽ bị xóa khỏi danh sách người bạn đang theo dõi hoặc theo dõi bạn. Người dùng không nhận được thông báo khi bị ai đó chặn.

Trước khi gia đình rạn nứt, nhà Beckham thường chia sẻ hình ảnh, video hạnh phúc bên nhau qua mạng xã hội. Từ lúc bất hòa, David và vợ hạn chế "thả tim" bài đăng của Brooklyn, trừ nội dung về công việc. Cả hai cũng không theo dõi tài khoản của con dâu - Nicola Peltz, 30 tuổi, không còn xuất hiện trên trang cá nhân của vợ chồng con trai.

Brooklyn nấu ăn cùng bố năm 2021 Brooklyn và bố nấu ăn cùng nhau năm 2021. Video: Instagram/ Brooklyn Beckham

Theo Hello Magazine, dường như Brooklyn cắt đứt liên hệ với bố mẹ bất chấp việc ông bà Beck có ý hòa giải. Vài tuần trước đó, Victoria đăng ảnh bố mẹ cô chuẩn bị vớ đựng quà Giáng sinh cho các cháu bao gồm Brooklyn, còn David chia sẻ ảnh hồi nhỏ chụp cùng ba con trai. Cruz cũng đăng ảnh cũ của hai người, trong đó Brooklyn choàng tay ôm em trai.

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4, đến nay chưa rõ nguyên nhân. Một số nguồn tin cho rằng Brooklyn không thoải mái khi Romeo hẹn hò DJ Turnbull - người bị đồn là bạn gái cũ của anh, không muốn gặp cô trong các buổi tụ họp của gia đình. Tuy nhiên, Cruz phủ nhận chuyện anh cả và Turnbull từng yêu thông qua bình luận trên Instagram.

Nhà Beckham (trừ Romeo) đi xem show thời trang của Victoria năm 2023. Từ trái qua: Vợ chồng David-Victoria, Cruz, con gái út Harper, Nicola và Brooklyn. Ảnh: Instagram/ Victoria Beckham

Trên thực tế, tin đồn bất hòa âm ỉ từ năm 2022, trùng khoảng thời gian đám cưới của Brooklyn diễn ra ở Florida, Mỹ. Có thông tin cho rằng mọi chuyện bắt đầu khi Nicola không mặc áo cưới do mẹ chồng thiết kế, dù ban đầu cô đồng ý.

Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Từ đó, vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong tất cả ngày vui của bố mẹ như sinh nhật, ngày David Beckham nhận tước Hiệp sĩ. Lần gần nhất là sự kiện đội bóng Beckham đồng sở hữu vô địch MLS Cup hôm 6/12. Hồi tháng 8, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức "hôn lễ thứ hai" nhưng không mời đàng trai tham dự. Theo The Sun, Vic-Beck và những người con còn lại chỉ biết sự kiện qua truyền thông.

