Nhà Beckham vướng tin 'bất hòa'

Việc vợ chồng con trai cả Brooklyn-Nicola vắng mặt trong nhiều sự kiện của nhà Beckham dấy lên tin đồn tình cảm gia đình rạn nứt.

Gần đây, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Beckham là chủ đề thu hút nhiều quan tâm từ truyền thông quốc tế. Mọi việc bắt đầu khi Brooklyn Beckham, 26 tuổi, không còn xuất hiện chung khung hình với bố mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria - sau cuộc gặp hồi Giáng sinh năm 2024.

Đến nay, vợ chồng Brooklyn liên tục vắng mặt trong các sự kiện cùng cả nhà như buổi quảng bá dự án mới của David Beckham hồi tháng 1, show thời trang của Victoria tháng 3. Cả hai cũng không công khai chúc mừng sinh nhật Victoria trên trang cá nhân, hôm 17/4. Họ càng gây chú ý khi không đến hai tiệc mừng tuổi 50 của bố cuối tháng 3 và tối 3/5.

Gia đình Beckham trong đêm Giáng sinh 2024. Từ trái qua: Cruz, Romeo, Brooklyn, Harper, David, Victoria Beckham và Nicola Peltz. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Động thái của vợ chồng Brooklyn khiến nhiều người tin rằng anh đang có mâu thuẫn với người thân vì nhà Beckham nổi tiếng hòa thuận, thường tụ họp đông đủ mỗi dịp đặc biệt.

Hiện chưa rõ lý do song nhiều trang tin cho rằng vợ anh - diễn viên Nicola Peltz, 30 tuổi - là nguyên nhân. Một số người nói với London Standard rằng con dâu cả "tạo ra rạn nứt lớn giữa các thành viên". Còn theo Daily Mail, bạn bè của nhà Beckham cho biết Nicola có thói quen "bắt đầu cãi vã" trước thềm các cuộc gặp gia đình, sau đó ngăn cản chồng tham dự.

David Beckham và hai con trai Cruz (trái) và Romeo tại Pháp hôm 2/5. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Nhiều năm qua, Nicola Peltz thường vướng tin không thuận nhà chồng, bắt đầu từ việc cô không mặc váy cưới từ hãng Victoria Beckham trong hôn lễ năm 2022. Trên Variety vài tháng sau, Nicola cho biết khi đó muốn diện đồ do Victoria thiết kế nhưng xưởng may không thể hoàn thành. Về sau, hai mẹ con thường xuyên đăng ảnh chụp chung, góp mặt trong nhiều sự kiện của nhau.

Số khác suy đoán Brooklyn không thích chuyện em trai Romeo, 23 tuổi, hẹn hò DJ Kim Turnbull - người bị đồn là bạn gái cũ của anh. Do đó, vợ chồng anh đều tránh đến sự kiện có mặt Turnbull. Nhiều trang báo loại bỏ khả năng này sau khi Cruz - 20 tuổi, con thứ ba của Beckham - khẳng định anh cả và Turnbull chưa từng hẹn hò qua một bình luận trên Instagram. Truyền thông quốc tế cho biết hai người từng thân thiết do chơi chung nhóm với Rocco Ritchie - bạn của Brooklyn, con trai ca sĩ Madonna - nhiều năm trước. Khi ấy, Turnbull và Ritchie mới là một cặp.

Hiện gia đình Beckham và đôi uyên ương Brooklyn-Nicola chưa lên tiếng về vấn đề trên. Hôm 6/5, nguồn tin của People cho biết dù Brooklyn không dự tiệc sinh nhật của bố, tình cảm gia đình "chắc chắn chưa đến mức không thể hàn gắn" bởi ai cũng yêu thương, luôn bên cạnh Brooklyn. "Cả nhà chỉ cảm thấy tổn thương, thất vọng vì bây giờ Brooklyn không còn gắn bó với họ", người này nói thêm. Trên Instagram Story ngày 5/5, David Beckham đăng ảnh cùng hai con Romeo và Cruz đi câu cá, kèm lời nhắn cho con lớn: "Ai cũng nhớ con, Brooklyn".

Các thành viên dự tiệc sinh nhật sớm của David Beckham tại Miami hôm 31/3. Bạn gái của Romeo - Kim Turnbull (đứng thứ hai từ trái qua) và người yêu của Cruz - ca sĩ Jackie Apostel (phải) - cũng có mặt. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là người mẫu, nhiếp ảnh gia, kinh doanh nhà hàng và chủ thương hiệu nước xốt ớt. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp, xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, New York Times, Style và Dazed Hàn Quốc.

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Người đẹp được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Cả hai gặp nhau lần đầu tại Coachella 2019 thông qua anh trai của cô là Diesel. Cặp sao bắt đầu đi chơi cùng nhau dịp Halloween và "không thể tách rời kể từ đó". Lễ cưới của họ diễn ra hồi tháng 4/2022 với kinh phí gần bốn triệu USD. Đôi trẻ đang sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ.

Nhà Becks đi du lịch cùng con dâu Gia đình Beckham du lịch cùng con dâu tại Bahamas năm 2023. Video: Instagram/ Nicola Peltz

Phương Thảo (theo People, Daily Mail, London Standard)