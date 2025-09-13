'VnExpress Marathon tạo đòn bẩy cho du lịch Cần Thơ'

Cần ThơLãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cần Thơ đánh giá cao tác động của VnExpress Marathon trong kế hoạch đẩy mạnh du lịch thể thao.

Nhóm phóng viên

VnExpress Marathon Cần Thơ, khởi tranh từ 2h30 ngày 14/9, là giải đầu tiên của hệ thống ở Tây Nam Bộ. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch thành phố khi đường chạy được thiết kế qua nhiều danh thắng như Chợ nổi Cái Răng, Cồn Cái Khế, Quảng trường Bình Thuỷ... Hoạt động phát Bib diễn ra ngày 12-13/9 tại Công viên sông Hậu.