'VnExpress Marathon tạo đòn bẩy cho du lịch Cần Thơ'

Nhóm phóng viên
VnExpress Marathon Cần Thơ, khởi tranh từ 2h30 ngày 14/9, là giải đầu tiên của hệ thống ở Tây Nam Bộ. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch thành phố khi đường chạy được thiết kế qua nhiều danh thắng như Chợ nổi Cái Răng, Cồn Cái Khế, Quảng trường Bình Thuỷ... Hoạt động phát Bib diễn ra ngày 12-13/9 tại Công viên sông Hậu.
