Nhiều dịch vụ tại Cần Thơ ưu đãi dịp VnExpress Marathon

Cần ThơHơn 20 cơ sở lưu trú, điểm tham quan, lữ hành và mua sắm tại Cần Thơ triển khai chương trình giảm giá, quà tặng và dịch vụ đi kèm dịp VnExpress Marathon.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh phố Cần Thơ, để phục vụ nhu cầu lưu trú, vui chơi và mua sắm của khách, nhiều doanh nghiệp địa phương tham gia chương trình kích cầu du lịch, công bố loạt ưu đãi.

Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

Với dịch vụ tham quan, làng du lịch Mỹ Khánh công bố nhiều combo vé tham quan, ăn uống, trải nghiệm, dao động từ 199.000 đến 599.000 đồng, giảm từ 20 đến 30% cho khách đoàn. Cantho Eco Resort giảm 15% giá phòng nghỉ và vé vào khu Eco Wonderland.

Sông Hậu Farm giới thiệu các combo trải nghiệm nông trại với mức giá từ 99.000 đến 200.000 đồng, ưu đãi 20-24%. Vườn trái cây Tuấn Tường mở cửa miễn phí cho khách tham quan vườn trái cây theo mùa. Phim trường Căn nhà màu tím giảm 15% vé tham quan, đồng thời bổ sung nhiều góc chụp ảnh mới phục vụ khách.

Nhóm cơ sở lưu trú tại Cần Thơ cũng tung gói dịch vụ dành riêng cho runner và du khách. Victoria Cần Thơ Resort áp dụng gói nghỉ dưỡng giá 2,9 triệu đồng mỗi đêm, gồm ăn uống, tiệc trà chiều và xe đưa đón từ TP HCM. Một số khách sạn như Vạn Phát, Cồn Khương, Hoàng Sơn, RubyCT, Minh Phượng, Satraco Royal công bố mức giảm từ 5 đến 30% tùy loại phòng. Các chương trình này kéo dài trong suốt thời gian diễn ra VnExpress Marathon, nhằm tạo thuận lợi cho vận động viên và gia đình lưu trú, nghỉ dưỡng.

Runner nhận Bib VnExpress Marathon Cần Thơ chiều 12/9 tại công viên Sông Hậu. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở lĩnh vực lữ hành, nhiều đơn vị xây dựng tour kết hợp trải nghiệm thể thao và khám phá miền Tây. IDO Travel giảm 10-15% các gói tour Cần Thơ và liên tuyến miền Tây. Hải Âu Tourist triển khai mức giảm từ 1,5 đến 9,5% cho nhiều hành trình, đồng thời tặng quà lưu niệm là đặc sản địa phương. Nam Cần Thơ DNC giới thiệu tour kết hợp khám sức khỏe, du thuyền và chợ nổi, ưu đãi 10%. Vietravel, Bến Thành Tourist cũng đưa ra các chương trình theo mùa, khuyến mãi 25-30% đối với tour khám phá miền Tây.

Khu vực mua sắm, Vincom Plaza Hùng Vương thông báo nhiều chương trình giảm giá từ 10 đến 50% tùy sản phẩm, dịch vụ. Các hoạt động này hướng tới tăng thêm lựa chọn giải trí và mua sắm cho runner cùng người thân trong thời gian lưu lại Cần Thơ.

Theo ban tổ chức, giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao, đây là dịp quảng bá hình ảnh Cần Thơ, thúc đẩy kinh tế dịch vụ và du lịch địa phương. "Với sự hưởng ứng từ các doanh nghiệp, runner tham gia giải có thêm nhiều lựa chọn lưu trú, vui chơi và trải nghiệm đặc trưng văn hóa miền Tây. Hy vọng hoạt động mang lại hiệu ứng lan tỏa cho ngành du lịch Cần Thơ sau khi VnExpress Marathon diễn ra", đại diện BTC chia sẻ thêm.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là giải đầu tiên của hệ thống tổ chức tại miền Tây Nam Bộ. Việc lựa chọn Cần Thơ nằm trong chiến lược mở rộng bản đồ chạy bộ toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội để runner khám phá nhiều nét văn hóa địa phương đặc sắc.

Giải diễn ra ngày 14/9 - thời điểm thời tiết dễ chịu với nhiệt độ từ 26-31 độ C, thuận lợi cho runner bứt phá thành tích. Ngoài trải nghiệm thi đấu, VĐV có thể kết hợp khám phá miền Tây, tham quan chợ nổi Cái Răng, thưởng thức đặc sản như bánh tét lá cẩm, cá lóc nướng trui hay trái cây miệt vườn.

