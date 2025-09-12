'VnExpress Marathon đưa 9.000 runner khám phá Cần Thơ hiền hòa, sôi động'

Lần đầu làm chủ nhà VnExpress Marathon, Cần Thơ dành nhiều nguồn lực, muốn 9.000 runner khám phá vẻ đẹp hiền hòa nhưng năng động của thành phố, theo lãnh đạo ngành văn hóa thể thao.

Thông tin được ông Trương Công Quốc Việt - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Cần Thơ nêu tại họp báo công bố giải, chiều 12/9 tại khách sạn Mường Thanh. Ông Việt cho biết thành phố vui mừng khi là điểm đến tiếp theo trong chuỗi VnExpress Marathon. Với hơn 6 năm tuổi và 30 giải đấu, VnExpress Marathon được Cần Thơ xem là thương hiệu có tính tác động cao, nhiều sức hút với cộng đồng runner cả trong nước và quốc tế.

Do đó, khi quyết định đồng hành tổ chức giải, UBND thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các Sở ban ngành dành nhiều nguồn lực, phối hợp trong việc lên đường chạy, an ninh, an toàn cho 9.000 VĐV. Ông Việt khẳng định giải đi qua nhiều phường, xã như Cái Khế, Cái Răng, Ninh Kiều... sẽ giúp quảng bá hình ảnh thành phố hiền hòa nhưng đầy sôi động đến runner trong và ngoài nước.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP Cần Thơ. Ảnh: Đức Đồng

"Thành phố luôn mong mọi VĐV khi đến dự giải có trải nghiệm an toàn, cuốn hút, đồng thời được cảm nhận nét đẹp văn hóa sông nước Tây Đô", ông Trương Công Quốc Việt nói tại họp báo và cho biết thành phố có kế hoạch lồng ghép giải vào các hoạt động lễ hội trong những năm tiếp theo.

Bà Lê Vân Anh, Phó ban tổ chức giải cho biết đây là lần đầu tiên VM đến Tây Nam Bộ, đánh dấu thành phố thứ 10 hệ thống đặt chân đến. Trong lần đầu đến Tây Nam Bộ, ban tổ chức chỉ kỳ vọng đạt 6.000-7.000 VĐV. Tuy nhiên, khi mở cổng Super Early Bird, giải nhận được hưởng ứng ngoài kỳ vọng với hơn 6.000. Tổng cộng, 9.000 VĐV sẽ tham dự giải sáng 14/9 cùng với đó là 2.000 em nhỏ dự Kun Marathon cho thấy sức hút của mảnh đất bên sông Hậu cũng như thương hiệu VM.

Trong hơn 9.000 VĐV có hơn 1.000 runner thuộc cộng đồng chạy bộ của Herbalife. Các CLB địa phương, trường học cũng đóng góp đến gần 1.000 runner. Ban tổ chức kỳ vọng đây là con số khởi đầu cho hành trình của VnExpress Marathon tại Cần Thơ và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo như cách giải đã phát triển cộng đồng marathon tại Huế, Quy Nhơn hay Nha Trang.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP Cần Thơ, đại diện nhà tài trợ và ban tổ chức thực hiện nghi lễ khởi động VM Cần Thơ. Ảnh: Đức Đồng

Bà Vân Anh cũng nêu về cách bố trí đường đua của giải đấu. Tất cả cự ly sẽ cùng thi đấu và về đích tại công viên Sông Hậu. Riêng cổng về đích 42km sẽ đặt tại quảng trường Bình Thủy. Ban tổ chức bố trí xe để đưa đón VĐV 42km từ đích về khu vực xuất phát. Ngoài ra, với các khu vực thiếu sáng, ban tổ chức dùng hơn 100 xe Xanh SM để chiếu sáng. Giải pháp này từng áp dụng ở các giải VM trước đây như tại TP HCM. Với cự ly 5km khởi đầu lúc 5h30, hơn 200 chim bồ câu sẽ cùng xuất phát với VĐV.

VM Cần Thơ cũng đánh dấu sự đồng hành của Herbalife trong vai trò đối tác dinh dưỡng. Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc truyền thông Herbalife Việt Nam cho biết thành phố giữa miền Tây có nhiều nét văn hóa đặc trưng, con người hiền hòa, ẩm thực phong phú. Việc đồng hành VM ở một điểm đến mới tiếp tục nằm trong chiến lược mở rộng của nhãn hàng, thúc đẩy vận động và dinh dưỡng lành mạnh.

Nhãn hàng có gian hàng tại khu Expo, mang đến nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng, minigame kết nối cộng đồng.

VnExpress Marathon Cần Thơ khởi tranh từ 2h30 ngày 14/9. Hoạt động phát Bib diễn ra ngày 12-13/9 tại công viên sông Hậu. Hiện tại, Cần Thơ đang vào giai đoạn mùa mưa. Runner được khuyến cáo đến nhận Bib vào buổi sáng để tránh những cơn mưa lớn. Ngày đua dự kiến có thời tiết dễ chịu, nhiệt độ khoảng 24 độ C.

Hoài Phương