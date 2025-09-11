Các mốc thời gian cần lưu ý tại VnExpress Marathon Cần Thơ

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 diễn ra trong ba ngày, từ 12 đến 14/9, với nhiều hoạt động dành cho runner và cộng đồng.

Ngày 12/9, từ 8h đến 18h, VĐV nhí tham gia Kun Marathon sẽ nhận race-kit tại công viên Sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Trong khung giờ 13h-18h, runner dự giải chạy chính VnExpress Marathon Cần Thơ có thể nhận race-kit, đồng thời tham gia trải nghiệm tại khu vực triển lãm gian hàng. Cùng ngày, lúc 14h30, buổi họp báo chính thức về giải sẽ diễn ra tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.

Kun Marathon khởi tranh lúc 6h ngày 13/9 tại công viên Sông Hậu. Từ 9h đến 17h, các runner VnExpress Marathon tiếp tục có thể nhận race-kit và tham quan khu triển lãm. Đến sau khung giờ này, runner sẽ không được nhận bib và không được vào đường chạy.

Lịch trình chi tiết các hoạt động của VnExpress Marathon Cần Thơ 2025.

Khu expo bày bán nhiều sản phẩm từ quần áo, phụ kiện chạy bộ đến nước uống, thực phẩm bổ sung. Tại đây có các gian hàng của các đối tác, nhà tài trợ như Herbalife, TH, PVI, Long Châu, Tiger Balm, Malto, Cozy... Mỗi thương hiệu sẽ có các hoạt động giao lưu với người nổi tiếng, chơi trò chơi vận động nhận quà và mua sắm với mức giá ưu đãi.

Runner cần lưu ý thời tiết Cần Thơ tháng 9 thường có mưa bất chợt, nên chuẩn bị trang phục, mang theo ô, giày dép chống trơn trượt khi tham gia các hoạt động.

Runner chơi trò chơi tại giải VM Nha Trang hồi tháng 8. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngày thi đấu chính 14/9 bắt đầu từ 1h sáng, khi quầy gửi đồ mở cửa cho tất cả cự ly. Sau đó, VĐV 42km xuất phát lúc 2h30, 21km lúc 3h30, 10km lúc 4h30 và 5km lúc 5h30, đều tại công viên Sông Hậu. VĐV cần có mặt trước giờ xuất phát ít nhất 30 phút để làm thủ tục, khởi động và tránh lỡ giờ.

Các quầy gửi đồ cự ly 5-21km đóng lúc 7h30, trong khi quầy gửi đồ 42km đóng lúc 9h30 tại khu vực đường Lạc Long Quân, quận Bình Thủy. Runner 42km khi về đích có xe đưa đón về lại điểm xuất phát.

Runner có thể tranh thủ khám phá chợ nổi trong chuyến thi đấu. Ảnh: Huy Phong

Lễ trao giải diễn ra lúc 10h ngày 14/9 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Runner đạt thành tích cao được đeo thẻ khi về đích cần mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến quầy trọng tài để xác minh trước mốc thời gian này. Đây cũng là hoạt động khép lại VnExpress Marathon Cần Thơ 2025.

Ngoài việc theo dõi lịch trình, runner nên đặt trước phương tiện di chuyển nội thành do lượng người đổ về trung tâm Cần Thơ dịp cuối tuần khá đông, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để tránh tắc đường.

Khu vực gần công viên Sông Hậu và bến Ninh Kiều có nhiều khách sạn, homestay, tuy nhiên cần đặt sớm để đảm bảo chỗ ở. Đặc sản ẩm thực địa phương đa dạng, song runner nên lựa chọn món ăn dễ tiêu hóa, tránh thử nghiệm thực phẩm lạ trước ngày thi đấu.

Lan Anh