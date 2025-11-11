Giải chạy đêm Hà Nội đóng đăng ký trong 12 giờ tới

VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma, khởi tranh lúc 0h ngày 30/11, sẽ đóng đăng ký vào 23h59 đêm nay, 11/11.

Đây là giải chạy cuối cùng diễn ra ở Hà Nội trong năm 2025, khép lại mùa thi đấu thu - đông của runner Thủ đô - một trong những cộng đồng chạy bộ sôi nổi nhất cả nước.

Ở mùa thứ 5 áp dụng thể thức chạy đêm, ban tổ chức cho biết sẽ tối ưu cung đường, chiếu sáng và hỗ trợ y tế để đảm bảo runner có trải nghiệm tốt nhất khi xuất phát lúc nửa đêm.

Nữ runner tham dự cự ly 10km tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Nhân dịp ngày 11/11, còn gọi là Ngày Độc thân, cũng là dịp mua sắm lớn nhất trong năm, ban tổ chức áp dụng ưu đãi 20% cho hai cự ly 5km và 10km. Giá ưu đãi lần lượt là 680.000 đồng và 920.000 đồng. Mức giá sau ưu đãi giai đoạn Late chỉ tương đương giai đoạn Regular. Các cự ly 21km và 42km vẫn giữ giá lần lượt là 1,35 triệu đồng và 1,65 triệu đồng. Runner quan tâm đăng ký tại đây.

Tham dự VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma, vận động viên cự ly 42km sẽ nhận áo khoác gió finisher, còn 21km nhận áo T-shirt finisher sau khi hoàn thành hợp lệ. Tất cả VĐV về đích được trao huy chương mang dấu ấn Hà Nội, thiết kế riêng cho mùa giải năm nay.

Người tham gia được hưởng đầy đủ quyền lợi theo tiêu chuẩn hệ thống VnExpress Marathon. Cung đường đạt chuẩn do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận, đáp ứng tiêu chí của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics). Toàn bộ lộ trình được phân luồng riêng, bảo đảm an toàn giao thông và có bảo hiểm cá nhân cho từng vận động viên.

Hàng nghìn runner xuất phát, hòa vào không khí đêm Hà Nội ở mùa giải 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Giải được giám sát y tế toàn tuyến, bố trí các trạm tiếp nước, điện giải và hoa quả bổ trợ trên suốt cung đường. Mỗi runner nhận túi racekit gồm vật phẩm thi đấu thiết yếu. Sau khi hoàn thành, người tham gia có thể tải ảnh miễn phí, không giới hạn dung lượng từ hệ thống chính thức của ban tổ chức.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 powered by Puma sẽ phát racekit tại phố đi bộ Trần Nhân Tông trong hai ngày 28 và 29/11. Cuộc đua chính thức diễn ra lúc 0h ngày 30/11. Cự ly 42km xuất phát đầu tiên, sau đó đến 21km, 10km và 5km.

Cung đường chạy đi qua nhiều biểu tượng của Thủ đô như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, mang đến cho runner trải nghiệm đặc biệt giữa không gian ánh sáng và âm thanh của Hà Nội về đêm. Trong chặng đường đã qua, giải thường thu hút nhiều runner quốc tế.

Năm nay, thương hiệu thể thao Puma đồng hành cùng giải, hứa hẹn cổ vũ tinh thần thể thao vì niềm vui và tôn vinh cá tính của mỗi runner.

Lan Anh