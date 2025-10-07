Những góc 'sống ảo' chỉ có trên đường chạy đêm Hà Nội

VnExpress Marathon Hanoi Midnight là giải chạy hiếm hoi ở Thủ đô có góc nhìn về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những biểu tượng thiêng liêng và đặc trưng nhất của Hà Nội về đêm.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight là giải chạy hiếm hoi ở Thủ đô có góc nhìn về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những biểu tượng thiêng liêng và đặc trưng nhất của Hà Nội về đêm.
Nhà Quốc hội, cũng trên đường Hùng Vương, là góc chụp được nhiều runner yêu thích. Nơi đây giao thoa ánh sáng và kiến trúc hiện đại, tạo điều kiện thích hợp để có những bức ảnh đẹp vào ban đêm.
Cùng với Lăng Bác, Nhà Quốc Hội nằm trên lộ trình 10, 21 và 42km của mùa giải năm ngoái.
Nhà Quốc hội, cũng trên đường Hùng Vương, là góc chụp được nhiều runner yêu thích. Nơi đây giao thoa ánh sáng và kiến trúc hiện đại, tạo điều kiện thích hợp để có những bức ảnh đẹp vào ban đêm.
Cùng với Lăng Bác, Nhà Quốc Hội nằm trên lộ trình 10, 21 và 42km của mùa giải năm ngoái.
Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, nằm trên lộ trình đường chạy của cả bốn cự ly. Các nhiếp ảnh gia thường sử dụng góc máy rộng hoặc flycam ở địa điểm này.
Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, nằm trên lộ trình đường chạy của cả bốn cự ly. Các nhiếp ảnh gia thường sử dụng góc máy rộng hoặc flycam ở địa điểm này.
Cầu Long Biên - biểu tượng hơn 120 năm tuổi của Hà Nội là điểm nhấn độc đáo trên đường chạy. Các giải VnExpress Marathon thường gắn liền với những cây cầu biểu tượng của các thành phố như Bãi Cháy (Hạ Long), Trường Tiền (Huế), Thuận Phước (Đà Nẵng), Thị Nại (Quy Nhơn...)
Cầu Long Biên có sức hấp dẫn riêng, mang nét cổ kính và từng đứng vững trước những biến cố lịch sử.
Cầu Long Biên - biểu tượng hơn 120 năm tuổi của Hà Nội là điểm nhấn độc đáo trên đường chạy. Các giải VnExpress Marathon thường gắn liền với những cây cầu biểu tượng của các thành phố như Bãi Cháy (Hạ Long), Trường Tiền (Huế), Thuận Phước (Đà Nẵng), Thị Nại (Quy Nhơn...)
Cầu Long Biên có sức hấp dẫn riêng, mang nét cổ kính và từng đứng vững trước những biến cố lịch sử.
Chạy trên cầu, runner có thể tận hưởng không khí se lạnh từ sông Hồng, vừa ngắm nhìn, hòa mình vào cuộc sống của tiểu thương chợ Long Biên lúc sáng sớm.
Chạy trên cầu, runner có thể tận hưởng không khí se lạnh từ sông Hồng, vừa ngắm nhìn, hòa mình vào cuộc sống của tiểu thương chợ Long Biên lúc sáng sớm.
Đối lập với nét cổ điển của Cầu Long Biên là Cầu Vĩnh Tuy - biểu tượng mới của Thủ đô. VM Hanoi Midnight là giải đầu tiên đưa VĐV trải nghiệm cây cầu này. Cầu có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3 km, chiều cao tĩnh không 11 m, nối hai bờ nội và ngoại thành mở ra khung cảnh sông Hồng về đêm.
Cầu Long Biên và Vĩnh Tuy nằm trên lộ trình 21 và 42km của giải năm trước.
Đối lập với nét cổ điển của Cầu Long Biên là Cầu Vĩnh Tuy - biểu tượng mới của Thủ đô. VM Hanoi Midnight là giải đầu tiên đưa VĐV trải nghiệm cây cầu này. Cầu có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3 km, chiều cao tĩnh không 11 m, nối hai bờ nội và ngoại thành mở ra khung cảnh sông Hồng về đêm.
Cầu Long Biên và Vĩnh Tuy nằm trên lộ trình 21 và 42km của giải năm trước.
Ô Quan Chưởng là cổng thành duy nhất còn lại của khu thành cổ Thăng Long, nằm ở đầu phố Ô Quan Chưởng, nối ra khu vực phố cổ Hà Nội. Công trình được xây dựng cuối thế kỷ 18, từng là nơi trấn giữ hướng Đông kinh thành.
Ban đêm, khi ánh đèn vàng hắt lên lớp gạch rêu phong, nơi đây trở thành một trong những góc hiếm hoi vừa cổ kính vừa sinh động giữa khu phố cổ sầm uất.
Ô Quan Chưởng là cổng thành duy nhất còn lại của khu thành cổ Thăng Long, nằm ở đầu phố Ô Quan Chưởng, nối ra khu vực phố cổ Hà Nội. Công trình được xây dựng cuối thế kỷ 18, từng là nơi trấn giữ hướng Đông kinh thành.
Ban đêm, khi ánh đèn vàng hắt lên lớp gạch rêu phong, nơi đây trở thành một trong những góc hiếm hoi vừa cổ kính vừa sinh động giữa khu phố cổ sầm uất.
Cột cờ Hà Nội, nằm trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long, được xây dựng từ năm 1812 dưới triều Nguyễn. Đây là một trong những công trình kiến trúc quân sự cổ còn nguyên vẹn nhất ở Thủ đô, cao gần 34 mét, với lá quốc kỳ tung bay suốt ngày đêm trên đỉnh tháp.
Trong ánh đèn đêm, công trình cổ mang vẻ trang nghiêm, sừng sững giữa lòng thành phố. Trong ảnh, nhóm VĐV dẫn đầu 10km VM Hanoi Midnight 2024 đang chạy qua Cột cờ Hà Nội. Cự ly 21 và 42km cũng đi qua điểm này.
Cột cờ Hà Nội, nằm trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long, được xây dựng từ năm 1812 dưới triều Nguyễn. Đây là một trong những công trình kiến trúc quân sự cổ còn nguyên vẹn nhất ở Thủ đô, cao gần 34 mét, với lá quốc kỳ tung bay suốt ngày đêm trên đỉnh tháp.
Trong ánh đèn đêm, công trình cổ mang vẻ trang nghiêm, sừng sững giữa lòng thành phố. Trong ảnh, nhóm VĐV dẫn đầu 10km VM Hanoi Midnight 2024 đang chạy qua Cột cờ Hà Nội. Cự ly 21 và 42km cũng đi qua điểm này.
Hồ Gươm, địa điểm tập luyện quen thuộc của cộng đồng chạy bộ Thủ đô, nằm trên lộ trình cả bốn cự ly. Vòng quanh bờ hồ, runner sẽ chạy qua một loạt địa danh lịch sử như tháp Hòa Phong, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc.
Hồ Gươm, địa điểm tập luyện quen thuộc của cộng đồng chạy bộ Thủ đô, nằm trên lộ trình cả bốn cự ly. Vòng quanh bờ hồ, runner sẽ chạy qua một loạt địa danh lịch sử như tháp Hòa Phong, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc.
Nhà thờ Lớn Hà Nội, hay còn gọi là Nhà thờ Thánh Giuse, là điểm check-in quen thuộc của người dân và du khách. VM Hanoi Midnight diễn ra cuối tháng 11, thời điểm gần Giáng sinh, nên nơi đây bắt đầu được trang hoàng cho dịp lễ này. Nhà thờ nằm trên phố Nhà Chung, trên lộ trình cả bốn cự ly.
Nhà thờ Lớn Hà Nội, hay còn gọi là Nhà thờ Thánh Giuse, là điểm check-in quen thuộc của người dân và du khách. VM Hanoi Midnight diễn ra cuối tháng 11, thời điểm gần Giáng sinh, nên nơi đây bắt đầu được trang hoàng cho dịp lễ này. Nhà thờ nằm trên phố Nhà Chung, trên lộ trình cả bốn cự ly.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight diễn ra ngày 30/11, là giải chạy đêm lâu đời nhất Thủ đô. Để tận hưởng đêm cuối thu Hà Nội, runner có thể đăng ký tham dự tại đây.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight diễn ra ngày 30/11, là giải chạy đêm lâu đời nhất Thủ đô. Để tận hưởng đêm cuối thu Hà Nội, runner có thể đăng ký tham dự tại đây.
Lan Anh