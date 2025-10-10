Đoàn tàu về đích trên huy chương Giải chạy đêm Hà Nội 2025

VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma công bố thiết kế huy chương mang phong cách retro với tiêu điểm là đoàn tàu đang về sân ga.

Nhân kỷ niệm 5 năm, giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma ra mắt mẫu huy chương độc đáo, lấy cảm hứng từ những hình ảnh mang tính biểu tượng của Thủ đô. Trung tâm huy chương là đoàn tàu mang số hiệu VMHM-05, không chỉ đánh dấu mùa giải thứ năm mà còn gợi liên tưởng sâu sắc đến hành trình của mỗi vận động viên.

Mặt trước huy chương VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Với cộng đồng chạy bộ, "đoàn tàu" là thuật ngữ chỉ một nhóm runner, thường chạy sau các pacer, cùng chinh phục một mốc thành tích cụ thể. Ví dụ như "đoàn tàu sub3" full marathon hoặc "đoàn tàu sub2" half marathon.

Phần viền và khớp đeo huy chương thiết kế theo kiến trúc nhà Ga Hà Nội. Phối cảnh 3D tạo cảm giác như đoàn tàu đang tiến vào cổng sân ga, giống như VĐV qua vạch đích.

"VnExpress Marathon đã đi một hành trình dài trong năm 2025, trước khi trở lại Thủ đô - nơi khai sinh giải chạy đêm đầu tiên của hệ thống. Chúng tôi mong muốn thiết kế của huy chương sẽ là động lực để VĐV trên mọi miền đất nước cùng lên chuyến tàu khám phá Hà Nội đêm cuối thu", đại diện ban tổ chức cho biết.

Ẩn phía sau đoàn tàu là Cột cờ Hà Nội và cầu Long Biên - hai công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Từ nhiều mùa giải, đây cũng là những địa điểm runner sải bước qua khi chinh phục đường đua. Ban tổ chức cho biết sự xuất hiện của các biểu tượng này là lời tri ân dành cho thành phố.

Mặt sau của huy chương khắc dòng chữ "5 năm hành trình rực rỡ, nơi triệu bước chân chạm hồn phố cổ". Đây là thông điệp tổng kết chặng đường của giải chạy từ khi ra mắt, cũng là lời nhắn gửi đến những người đã đồng hành cùng VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma từ mùa đầu tiên.

Mặt sau huy chương Giải chạy đêm Hà Nội. Ảnh: VnExpress Marathon

Đại diện ban tổ chức cho biết, huy chương VMHM-05 không chỉ ghi dấu cột mốc năm năm mà còn tái hiện nhịp sống và tinh thần của Hà Nội trong từng chi tiết.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma khởi tranh vào 0h ngày 30/11. Runner muốn sở hữu huy chương có thể đăng ký tham dự giải tại đây.

Lan Anh