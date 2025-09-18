Giải chạy đêm Hà Nội ra mắt áo khoác gió finisher

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 công bố áo khoác gió finisher dành cho runner hoàn thành 42km, đổi màu từ hồng sang xanh ngọc - trắng.

Áo khoác gió năm nay được sản xuất từ sợi nhân tạo cao cấp, chống nước và cản gió, trọng lượng nhẹ giúp runner thoải mái vận động. Thiết kế bo gấu gọn gàng giữ form dáng, tạo sự linh hoạt khi vận động. Phần ngực áo in logo giải và nhà tài trợ, mặt sau nổi bật với dòng chữ "Finisher 42.195 KM" cùng quốc kỳ Việt Nam. Ban tổ chức cho biết chi tiết này nhằm khẳng định giá trị của hành trình chinh phục marathon, đồng thời giúp người mặc dễ dàng ghi nhớ cột mốc thi đấu đặc biệt tại Hà Nội.

Thiết kế áo finisher giải chạy đêm Hà Nội 2025.

Việc thay đổi màu sắc nhằm mang lại cảm giác mới mẻ, phù hợp với không gian đêm Hà Nội. Ban tổ chức lý giải, màu xanh ngọc tượng trưng cho sự tươi mới, trong khi màu trắng gợi cảm giác thanh lịch, gần gũi với hình ảnh thủ đô - thành phố vì hòa bình, cũng là để phù hợp với đa số runner.

Áo finisher không chỉ là vật lưu niệm, mà còn là phần thưởng tinh thần cho nỗ lực của runner. Ở các giải VnExpress Marathon khác, áo này phát cho VĐV hoàn thành hai cự ly 42 và 21km, thường là áo thun T-shirt hoặc singlet. Riêng giải chạy đêm Hà Nội thường được ưu ái làm áo khoác gió để tăng tính hữu dụng với VĐV, do thời tiết Hà Nội cuối tháng 11 thường có nhiệt độ từ 16-20 độ C.

"Áo giúp runner giữ ấm ngay sau khi về đích, đồng thời có thể tiếp tục sử dụng trong các hoạt động hằng ngày", đại diện giải nhấn mạnh.

Runner Nguyễn Minh Hoàng, từng ba lần hoàn thành marathon tại Hanoi Midnight, cho biết anh vẫn giữ áo từ các mùa trước và thường sử dụng khi chạy mùa đông. Anh nhận xét gam màu xanh năm nay dễ phối đồ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với bối cảnh đêm Hà Nội.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight được tổ chức lần đầu năm 2020, là giải chạy đêm quy mô lớn duy nhất tại thủ đô. VĐV xuất phát từ nửa đêm, thay vì rạng sáng như các giải khác, chinh phục cung đường qua nhiều công trình biểu tượng như Hồ Hoàn Kiếm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu Nhật Tân... Năm nay, sự kiện diễn ra ngày 30/11, dự kiến thu hút hàng chục nghìn runner trong và ngoài nước, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động trong lòng Hà Nội.

Giải hiện trong giai đoạn bán vé Regular, áp dụng đến hết ngày 24/9. Giá vé là 680.000 đồng cho cự ly 5 km, 980.000 đồng với 10 km, 1,18 triệu đồng cho 21 km và 1,38 triệu đồng cho 42 km. Sau thời hạn trên, mức phí sẽ bước sang giai đoạn Late với giá cao hơn. Runner quan tâm có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống chính thức của VnExpress Marathon để đảm bảo quyền lợi tham dự và nhận trọn bộ vật phẩm giải.

Lan Anh