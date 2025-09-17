Tôi đánh trượt ứng viên xin việc có CV 'khủng', IELTS 8.0

Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học top đầu, IELTS 8.0, tham gia công trình nghiên cứu, thành tích cao... nhưng vẫn bị đánh trượt sau vòng phỏng vấn.

Đọc bài viết "Tôi không tuyển ứng viên giỏi chuyên môn nhất", tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả Nguyen Hoa. Đã là doanh nghiệp thì tuyển người phù hợp nhất với tổ chức luôn là sự lựa chọn đúng đắn, thay vì chăm chăm chọn người giỏi chuyên môn nhất.

Khi công ty tôi tuyển nhân sự. Nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp đại học top đầu như Bách Khoa cũng đến ứng tuyển. CV của các bạn đó vô cùng ấn tượng: IELTS 8.0, tham gia công trình nghiên cứu, thành tích cao... Nhưng sau cùng, họ vẫn bị đánh trượt sau vòng phỏng vấn.

Lý do rất đơn giản, chúng tôi là tập đoàn công nghệ hàng đầu, nếu tuyển những ứng viên này, sau một năm chắc chắn họ sẽ giỏi hơn rất nhiều. Nhưng với hồ sơ ấy, họ sẽ rất dễ dàng xin học bổng du học, và nghỉ việc bất cứ lúc nào. Khi đó, công ty tôi sẽ mất công đào tạo mà không giữ được người. Điều đó chẳng khác nào đào tạo miễn phí mà còn phải trả lương cho họ.

>> Sinh viên bằng giỏi, thái độ tốt nhưng mãi không xin được việc

Vì vậy, tiêu chí tuyển dụng của chúng tôi là ưu tiên những người chăm chỉ, chịu khó, có cam kết gắn bó, thay vì trình độ quá cao. Chuyên môn nghiệp vụ hoàn toàn có thể đào tạo trong một hai năm, một nhân viên không phải xuất sắc nhất cũng có thể trở thành chuyên gia cao cấp. Thực tế, chúng tôi rất tự tin về khoản đào tạo chuyên môn, cứ sau một năm là các bạn được tuyển vào đều rất giỏi.

Trong khi đó, một ứng viên rất giỏi, nhưng sẵn sàng nghỉ việc bất cứ lúc nào, thiếu tổ chức, thiếu chuyên nghiệp thì chúng tôi nhất định sẽ không tuyển dụng. Bạn nên nhớ, với nhiều nhà tuyển dụng, thái độ chiếm 70%, kỹ năng chiếm 25%, còn kiến thức chuyên môn có khi chỉ chiếm 5%. Thế nên, các bạn đừng nghĩ mình giỏi là doanh nghiệp bắt buộc phải dùng.

Xét cho cùng, quan hệ giữa công ty và người lao động cũng chỉ là là hợp tác hai bên cùng có lợi. Nếu việc tuyển dụng chỉ có lợi cho người lao động mà không đem lại lợi ích lâu dài cho công ty thì người ta chắc chắn sẽ chẳng có lý do gì để tuyển bạn. Ngược lại, nếu chỉ lợi cho công ty mà không có lợi cho người lao động thì họ cũng sẽ sớm bỏ đi mà thôi.

Hoàng Minh