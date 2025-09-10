Thất nghiệp giữa Sài Gòn nhưng tôi quyết không làm việc trái chuyên môn

Tôi gửi hàng chục hồ sơ nhưng không nhận được hồi âm. Những cuộc phỏng vấn ít ỏi cũng kết thúc bằng câu: 'Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau'.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học ở TP HCM, tôi không có nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Những ngày đầu ra trường, tôi từng nghĩ: "Chỉ cần có bằng cấp, mọi thứ sẽ ổn". Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều. Tôi gửi hàng chục hồ sơ mà không nhận được hồi âm nào. Những cuộc phỏng vấn ít ỏi mà tôi được mời tham dự cũng thường kết thúc bằng câu nói quen thuộc: "Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau".

Khoảng thời gian thất nghiệp là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của tôi. Mỗi sáng thức dậy, nhìn mọi người vội vã đi làm, còn mình thì không có mục tiêu cụ thể, tôi cảm thấy lạc lõng. Không ít lần, tôi tự vấn bản thân: "Mình học để làm gì? Mình có năng lực không? Tại sao mọi người tìm được việc còn mình thì không?".

Cùng lúc đó, tôi còn phải đối mặt với áp lực từ gia đình. Bố mẹ tôi không nói nhiều, nhưng ánh mắt họ mỗi lần hỏi: "Có công ty nào gọi con chưa?" cũng đủ khiến tôi thấy nghẹn lòng. Tôi hiểu họ mong tôi ổn định, có thu nhập, có thể tự lo cho bản thân. Còn tôi, trong thâm tâm, cũng chỉ mong được sống đúng với năng lực và ước mơ của mình.

Tôi từng có lúc định buông xuôi. Có người khuyên tôi đi làm tạm một công việc nào đó, miễn có thu nhập là được. Nhưng tôi biết, nếu làm điều mình không yêu thích, tôi sẽ chỉ càng thêm mất phương hướng. Thế nên, tôi chấp nhận tiếp tục tìm kiếm, kiên trì từng ngày.

Sau nhiều tháng miệt mài, cuối cùng tôi cũng nhận được email trúng tuyển từ một công ty vừa tầm, đúng ngành học, môi trường trẻ và có cơ hội phát triển. Ngày đi phỏng vấn, tôi không dám kỳ vọng nhiều. Tôi trả lời thành thật, chia sẻ những gì mình biết, và kể cả những điều mình chưa từng làm nhưng muốn học hỏi. Có lẽ sự chân thành đó đã chạm đến nhà tuyển dụng.

Khi đọc thư nhận việc, tôi đã ngồi lặng người mất vài phút. Bản thân tôi không tin mình đã có thể bước qua một chặng đường đầy thử thách đến vậy. Tôi vẫn nhớ cảm giác sáng đầu tiên đi làm, không phải hồi hộp, mà là biết ơn. Biết ơn vì mình còn cơ hội bắt đầu lại. Và rồi, từng ngày trôi qua, tôi cảm nhận rõ rệt niềm vui trong công việc. Đó là cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó, được góp phần vào điều gì đó lớn hơn bản thân, được công nhận, được học hỏi, và cả được sai để biết cách sửa.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là điều gì to lớn: lương cao, vị trí cao, cuộc sống sung túc. Nhưng bây giờ, tôi thấy hạnh phúc chỉ đơn giản là có một công việc để thức dậy mỗi sáng, để được thử sức, được giao tiếp với mọi người, và cảm thấy mình đang lớn lên mỗi ngày. Không phải công việc nào cũng hoàn hảo. Tôi vẫn có những hôm mệt mỏi, vẫn có những lúc bị nhắc nhở vì chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng điều khác biệt là tôi biết mình đang ở đúng chỗ – nơi tôi có thể tiếp tục học, tiếp tục sống và phát triển.

Nhiều người coi công việc chỉ là phương tiện kiếm sống. Nhưng với tôi, nó còn là liều thuốc tinh thần. Từ khi có công việc, tôi thấy bản thân tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, và đặc biệt tôi đã thôi so sánh mình với người khác. Bởi tôi hiểu, mỗi người có một lộ trình riêng, và đôi khi, hạnh phúc không đến sớm, nhưng nếu đến đúng lúc nó sẽ là một món quà rất đáng giá. Cuộc sống sẽ còn nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng tôi tin rằng khi đã vượt qua được quãng thời gian thất nghiệp, thì tôi cũng có thể đối mặt được với nhiều thử thách khác trong tương lai.

Tôi chia sẻ câu chuyện này để gửi đến những ai đang trong giai đoạn chênh vênh của tuổi trẻ một lời nhắn: Đừng từ bỏ, đừng đánh mất niềm tin vào bản thân. Hãy tiếp tục nỗ lực, trau dồi kỹ năng, giữ vững sự tử tế và thái độ học hỏi. Công việc phù hợp sẽ đến, nếu bạn thật sự cố gắng, và đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Linh Giang