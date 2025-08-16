Tôi bằng giỏi đại học vẫn không xin nổi việc lương 5 triệu đồng

Gia đình kỳ vọng, bản thân đặt mục tiêu sớm tìm được một công việc ổn định, lương 5-10 triệu đồng, nhưng đến giờ tôi vẫn thất nghiệp.

Tôi tốt nghiệp đại học cách đây một năm. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi trên tay, tôi thấy mình đã hoàn thành một chặng đường đáng tự hào. Gia đình kỳ vọng, bản thân tôi đặt mục tiêu sớm tìm được một công việc ổn định, lương thấp cũng được, để tự lo cho mình và phụ giúp bố mẹ.

Nhưng thực tế sau tốt nghiệp, chuyện tìm việc không dễ dàng như tôi tưởng. Suốt một năm qua, tôi gửi rất nhiều hồ sơ, tham gia nhiều buổi phỏng vấn cả trực tiếp lẫn trực tuyến, song đa phần chỉ nhận lại sự im lặng hoặc những lời từ chối.

Trong lúc chờ đợi, tôi làm thêm ở công ty của bác, thu nhập chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, tùy vào khối lượng công việc. Số tiền ấy đủ để tôi chi tiêu cá nhân, nhưng không thể tiết kiệm hay học thêm kỹ năng. Cảm giác bấp bênh, lo lắng luôn thường trực.

Tôi còn nhớ vào tháng 9 năm ngoái, khi cơn bão Yagi đổ bộ và gây ra trận lũ lụt lịch sử ở nhiều nơi trong cả nước, tôi vẫn kiên trì nộp hồ sơ tuyển dụng và tham gia các vòng phỏng vấn online. Nhưng có những công ty sau khi tôi hoàn thành vòng phỏng vấn thì hoàn toàn không phản hồi. Tôi chờ đợi từng ngày, kiểm tra email liên tục trong suốt nhiều tuần nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Tôi hụt hẫng, nghi ngờ năng lực bản thân, tự hỏi liệu ngành học có phù hợp, liệu mình có đủ khả năng tồn tại trong thị trường lao động khốc liệt này?

Tôi chuyển hướng, tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở những công ty khác, từ công ty lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí có cả những vị trí thực tập không lương với hy vọng được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không tiến triển như tôi mong đợi. Sự thất vọng cứ thế tích tụ từng ngày.

Tôi bắt đầu cảm thấy mỏi mệt và chán nản. Sự tự tin mà tôi từng có khi mới ra trường giờ đây chỉ còn lại những nỗi lo: Liệu mình có đang đi sai đường? Liệu ngành học của mình có thật sự phù hợp với thị trường lao động hiện nay? Và nghiêm trọng hơn cả là câu hỏi: Liệu tôi có đủ năng lực không?

Nhiều người khuyên tôi: "Không xin được vào công ty lớn thì hãy bắt đầu từ công ty nhỏ rồi từ từ đi lên". Tôi đã thử, nhưng ngay cả doanh nghiệp nhỏ cũng đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, quan hệ – những điều sinh viên mới ra trường như tôi còn thiếu. Rõ ràng, tấm bằng đại học chỉ là điều kiện cần, không phải đủ. Ngoài kiến thức, bạn cần kỹ năng mềm, trải nghiệm thực tế, sự kiên trì và cả may mắn để có chỗ đứng.

Một năm qua với tôi là chuỗi ngày chờ đợi, thất vọng xen lẫn hy vọng. Nhưng tôi tin nếu không bỏ cuộc, một ngày nào đó mình sẽ tìm được công việc phù hợp, dù có muộn hơn người khác. Hiện tại, tôi đang tranh thủ học thêm ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và công nghệ thông tin, tiếp tục nộp hồ sơ, đi phỏng vấn và kiên nhẫn chờ cơ hội.

Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người, đặc biệt là những bạn sinh viên chuẩn bị ra trường, có thêm một góc nhìn thực tế hơn về "cuộc chiến việc làm" sau tốt nghiệp. Điều quý giá nhất tôi học được, không phải là cách để có việc làm ngay, mà là cách không đánh mất chính mình trong hành trình tìm việc.

Linh Giang