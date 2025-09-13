Tôi không tuyển ứng viên giỏi chuyên môn nhất

Đọc bài viết "Sinh viên bằng giỏi, thái độ tốt nhưng mãi không xin được việc", cùng nhiều ý kiến bình luận, tôi thấy có người cho rằng "phỏng vấn xin việc là trò may rủi chứ không phụ thuộc vào trình độ ứng viên". Tôi không đồng tình với suy nghĩ này.
Tôi cũng là quản lý cấp trung và có tham gia vào quá trình tuyển dụng của công ty trong nhiều năm. Thực tế, công ty tôi thường không chọn người giỏi nhất mà chọn người phù hợp nhất với hệ thống của mình. Tất nhiên, nếu bạn giỏi toàn diện theo yêu cầu của công ty và nếu bạn đồng ý với mức lương của công ty thì chắc chắn không có chuyện công ty không tuyển. Nhưng nếu bạn chỉ giỏi chuyên môn mà lại yếu các mặt khác thì bị loại là điều dễ hiểu.
Ví dụ về mức lương, mỗi vị trí có một dự trù lương nhất định. Bạn ứng tuyển vào vị trí nhân viên thì bạn không thể yêu cầu mức lương Trưởng phòng hoặc Giám đốc được. Vì hiện tại công ty không có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí đó và cũng không yêu cầu bạn làm những công việc ở vị trí đó. Việc bạn không được chọn là do chọn vị trí không phù hợp để ứng tuyển chứ không phải vấn đề may mắn hay không?
Thường thì phỏng vấn sẽ có hai vòng. Vòng một là nhân sự phỏng vấn qua về yêu cầu, thái độ và đánh giá ban đầu về ứng viên. Vòng hai là phỏng vấn chuyên môn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Nói chung kết quả phỏng vấn ít có may rủi.
>> Sinh viên bằng giỏi loay hoay xin việc ở công ty tôi
Về chuyên môn chúng tôi là những người có kinh nghiệm rồi, chỉ cần hỏi 2-3 câu là biết ứng viên có hiểu hay không ngay. Và thường thì cuối cùng công ty sẽ chọn người phù hợp nhất chứ không phải chọn người giỏi nhất.
Thế nên, việc một người giỏi chuyên môn nhưng không được nhận không phải do may rủi. Đó là vì những người khác đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công ty. Tức là, điểm đánh giá trung bình các hạng mục của họ đạt cao nhất. Còn người giỏi nhất đang nói ở đây là giỏi về chuyên môn nhưng điểm tổng thể trung bình các kỹ năng yêu cầu khác lại thấp hơn, do đó không phù hợp. Công ty khi tuyển dụng, ngoài chuyên môn ra còn cần ứng viên phải biết phối hợp làm việc và các kỹ năng khác nữa.
Tất nhiên, tôi cho rằng, người tài thật thì không bao giờ có chuyện không tìm được việc. Chỉ có tài lanh mới có thể bị thất nghiệp hoặc có được nhận vào rồi cũng phải ra đi mà thôi.
