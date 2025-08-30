Thất nghiệp tuổi 30 dù gửi 40 CV xin việc trong ba tháng

Ngồi trong căn phòng trọ 20 m2, bên cạnh là tô mì húp vội, tôi chờ mãi chẳng có một tin nhắn, cuộc gọi, email tuyển dụng hồi âm nào.

"Tao thất nghiệp rồi mày ạ" - dòng tin nhắn chưng hửng vỏn vẹn 6 chữ của đứa bạn thân tôi cách đây không lâu khiến tôi hụt đi một nhịp. Bản thân tôi cũng đang loay hoay xin việc giữa làn sóng cắt giảm nhân sự. Còn với bạn, từ một quản lý cấp cao có gần 10 năm kinh nghiệm trong mảng dự án đào tạo bỗng bất ngờ bị thất nghiệp - điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến.

Thật ra, những con số thống kê không biết nói dối: "Trong sáu tháng đầu năm 2025, tình hình thất nghiệp ở Việt Nam có xu hướng giảm ở nhóm lao động trong độ tuổi lao động, với tỷ lệ 2,22 %, nhưng lại tăng ở nhóm thanh niên (15-24 tuổi) lên 8,06 %". Tôi và bạn tôi vốn thuộc nhóm lao động 30 tuổi, có hành trang gần 10 năm đi làm, nợ vẫn phải trả, gia đình vẫn còn bố mẹ già, đối với vòng xoáy khủng hoảng tuổi 30, đôi khi là một áp lực.

Thất nghiệp là điều dễ dàng gặp phải ở mọi lứa tuổi, từ thanh niên, trung niên cho đến tuổi "băm". Tuy nhiên, thất nghiệp ở giai đoạn này dường như khiến cả tôi và bạn, cũng như hàng triệu thanh niên ngoài kia đang lao đao tìm việc rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhất là trong bối cảnh các công ty yêu cầu và đòi hỏi nhiều hơn ở các ứng viên.

Dạo qua một vòng tuyển dụng tại các trang web việc làm lớn nhất Việt Nam hiện nay, không khó bắt gặp những hình ảnh, bài viết và tin tức tuyển dụng bắt mắt: hơn 40.000, 55.000, thậm chí 70.000 việc làm mới mỗi tháng, chưa kể đến các nền tảng khác như hội nhóm Zalo, Facebook, kênh tuyển dụng nội bộ.

Tuy nhiên, số việc làm mới lại đặt quá nhiều vào các lĩnh vực như Bán hàng, Kinh doanh hay đâu đó là Marketing, Quảng cáo... Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp vẫn đăng tuyển liên tục, ứng viên nộp CV nhiều, nhưng không phản hồi. Điển hình như tôi, chấp nhận từ vị trí quản lý, tìm việc chuyên viên, nộp hồ sơ nhân viên Marketing, từ một mức lương tương đối tốt, nhưng giờ đây tôi đang vật lộn để tìm với mức lương 12 triệu đồng.

Kết quả, ròng rã ba tháng gửi 40 CV kèm hồ sơ dự án, nhưng tôi vẫn không nhận được bất cứ một lời hồi âm nào. Cá biệt, tôi thấy có nhiều doanh nghiệp vẫn tuyển vị trí đấy, số lượng cạnh tranh nhiều lên, vị trí tuyển chỉ có một nhưng mấy tháng sau họ vẫn không gỡ. Tôi nộp hồ sơ thì được thông báo nhà tuyển dụng đã xem, nhưng chờ mãi chẳng có một tin nhắn, cuộc gọi, email phản hồi nào, cứ như "đêm đông đằng đẵng".

Điểm qua các hội nhóm tuyển dụng, vị trí tuyển dụng nhiều chỉ tập trung vào các mảnh chạy quảng cáo, vận hành sàn, hay liên quan đến mảng sức khỏe. Tất nhiên với mức lương tương đối thấp và chấp nhận sinh viên mới ra trường, nên việc cạnh tranh với các bạn trẻ để có một mức lương với con số 8-10 triệu với tôi là điều thật khiên cưỡng.

Hoặc lấy ví dụ tại các hội nhóm tin tức việc làm lớn trên Facebook với cả triệu thành viên, tôi thấy số lượng người điểm danh thất nghiệp rất nhiều. Thậm chí trào lưu này còn lan sang cả Theards khi có những bài viết vượt con số 30.000 tương tác chỉ vì chủ đề: thất nghiệp.

Ngồi trong căn phòng trọ 20 m2, bên cạnh là tô mì húp vội, tôi liên tưởng đến câu nói: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Việc định hướng giáo dục và việc làm rất cần thiết cho các bạn trẻ, đặc biệt là độ tuổi trên ghế nhà trường. Vì có những ngành đặc thù như thiết kế, kỹ sư, cơ khí... quanh năm suốt tháng không được CV nào. Trong khi nhiều ngành nghề, điển hình như Marketing lại "thừa nhân sự".

Thừa và thiếu vốn dĩ mang đến nhiều hệ quả, và việc thất nghiệp bởi ngành quá thừa và quá thiếu có thể sẽ mang đến nhiều hệ lụy. Nhất là trong bối cảnh có nhiều người trẻ sẵn sàng thất nghiệp nhiều tháng, cả năm chỉ để "chờ" một công việc như ý.

